Монумент установлен в честь 175-летнего юбилея со дня рождения российского царя-миротворца.

«Я рад приветствовать всех участников, гостей церемонии открытия памятника императору Александру III – государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями. Многие из них и сегодня служат Отечеству – достаточно назвать грандиозный, дерзновенный замысел строительства Транссибирской магистрали. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника. И, конечно, рабочих, инженеров, художников, искусствоведов, которые продолжают масштабную реставрацию уникального комплекса музея-заповедника «Гатчина». В XIX веке именно здесь располагалась резиденция императора Александра III. Он любил Россию. Жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления Российской державы в Европе и в мире. Сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра III дает нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам», - сказал в своем выступлении глава государства Владимир Путин.

В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Памятник царю-миротворцу станет новой точкой притяжения горожан и туристов, приезжающих в Гатчину, куда можно будет прийти и подумать об истории нашей страны, о том, что всегда способствовало миру и процветанию России. Я хочу поблагодарить помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина за большое участие в установке памятника Александру III в Гатчине – столице Ленинградской области, земле с богатой историей и сильными культурными традициями», - отметил Александр Дрозденко.

Памятник императору создан по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации национального проекта «Культура». Основой для новой столичной достопримечательности стал один из эскизов, которые в конце XIX века создавал итальянский скульптор и художник Паоло Трубецкой для памятника Александру III – тогда был выбран скульптурный эскиз, изображающий императора на коне. Сейчас его можно увидеть во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.

В наше время инициаторы создания памятника Александру III вернулись к эскизу, сохранившемуся в фондах Русского музея, где Царь-Миротворец изображен сидящим на троне. По итогам конкурса, который стартовал в мае 2019 года, победила работа выпускника Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, скульптора Владимира Бродарского.

Напомним, в Гатчинском дворце Александр III прожил 13 лет. Местом работы и домом для его большой семьи стало Арсенальное каре Большого дворца. Царские покои располагались на антресольном этаже, а двор, на который выходили низкие окна, был парадным. С именем Александра III связан новый этап развития Гатчины. С первых дней своего правления и появления в Гатчине Александр стал преобразовывать ее как императорскую резиденцию. В историю Александр III вошел как «Царь-Миротворец» – за все годы своего правления он не допустил ни одной войны.

Александр III сыграл знаковую роль в создании Русского исторического общества: еще цесаревичем он был одним из инициаторов создания Общества, а став императором активно участвовал в его деятельности. Кроме того, Александру III принадлежала идея создания в Санкт-Петербурге музея, в котором были бы сосредоточены выдающиеся произведения русской живописи и ваяния. Эта идея была реализована императором Николаем II, и в 1895 году в Петербурге был создан Русский музей.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области