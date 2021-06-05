Монумент установлен в честь 175-летнего юбилея со дня рождения российского царя-миротворца.
«Я рад приветствовать всех участников, гостей
церемонии открытия памятника императору Александру III – государственному деятелю,
имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями.
Многие из них и сегодня служат Отечеству – достаточно назвать грандиозный, дерзновенный
замысел строительства Транссибирской магистрали. Хотел бы поблагодарить всех, кто
участвовал в реализации проекта по созданию памятника. И, конечно, рабочих, инженеров,
художников, искусствоведов, которые продолжают масштабную реставрацию уникального
комплекса музея-заповедника «Гатчина». В XIX веке именно здесь располагалась резиденция
императора Александра III. Он любил Россию. Жил ею, стремился сделать все для ее
поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления Российской
державы в Европе и в мире. Сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра
III дает нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических,
промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и
культуре, своим самобытным истокам», - сказал в своем выступлении глава
государства Владимир Путин.
В торжественной церемонии открытия памятника
также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Памятник царю-миротворцу станет новой точкой
притяжения горожан и туристов, приезжающих в Гатчину, куда можно будет прийти и
подумать об истории нашей страны, о том, что всегда способствовало миру и процветанию
России. Я хочу поблагодарить помощника Президента Российской Федерации Владимира
Мединского и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина за
большое участие в установке памятника Александру III в Гатчине – столице Ленинградской
области, земле с богатой историей и сильными культурными традициями», - отметил Александр Дрозденко.
Памятник императору создан по инициативе
Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского
военно-исторического общества в рамках реализации национального проекта «Культура».
Основой для новой столичной достопримечательности стал один из эскизов, которые
в конце XIX века создавал итальянский скульптор и художник Паоло Трубецкой для памятника
Александру III – тогда был выбран скульптурный эскиз, изображающий императора на
коне. Сейчас его можно увидеть во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.
В наше время инициаторы создания памятника
Александру III вернулись к эскизу, сохранившемуся в фондах Русского музея, где Царь-Миротворец
изображен сидящим на троне. По итогам конкурса, который стартовал в мае 2019 года,
победила работа выпускника Санкт-Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, скульптора Владимира
Бродарского.
Напомним, в Гатчинском дворце Александр III
прожил 13 лет. Местом работы и домом для его большой семьи стало Арсенальное каре
Большого дворца. Царские покои располагались на антресольном этаже, а двор, на который
выходили низкие окна, был парадным. С именем Александра III связан новый этап развития
Гатчины. С первых дней своего правления и появления в Гатчине Александр стал преобразовывать
ее как императорскую резиденцию. В историю Александр III вошел как «Царь-Миротворец»
– за все годы своего правления он не допустил ни одной войны.
Александр III сыграл знаковую роль в создании
Русского исторического общества: еще цесаревичем он был одним из инициаторов создания
Общества, а став императором активно участвовал в его деятельности. Кроме того,
Александру III принадлежала идея создания в Санкт-Петербурге музея, в котором были
бы сосредоточены выдающиеся произведения
русской живописи и ваяния. Эта идея была реализована императором Николаем II, и
в 1895 году в Петербурге был создан Русский музей.