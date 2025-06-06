Гатчинский универ и администрация: синергия науки и власти

В Гатчинском государственном университете (ГГУ) 28 мая состоялось подписание соглашения с администрацией Гатчинского округа по вопросам профессиональной ориентации гатчинских школьников и реализации программ дополнительного профессионального образования для работников гатчинских организаций и предприятий. Свои подписи под документом поставили глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и ректор ГГУ Александр Туфанов. Данное соглашение призвано решить основные вопросы, связанные с развитием системы образования и подготовкой кадров.

В мероприятии приняли участие более 40 руководителей школ Гатчинского округа. Для гостей провели экскурсию по университету, познакомили с направлениями работы и перспективами развития вуза. Рабочая встреча Александра Туфанова с Людмилой Нещадим, заместителем главы администрации Павлом Ивановым и председателем комитета образования Мариной Шутовой была посвящена обсуждению перспективных направлений сотрудничества. В частности, речь шла о расширении спектра программ профессиональной подготовки школьников, о разработке проектов для участия школ в конкурсах на грантовую поддержку. Обсуждалось создание кластеров при открытии предпрофильных (7–9 классы) и профильных (10–11 классы) классов по наиболее востребованным направлениям: швейное, поварское, предпринимательское дело.

- Сегодня основная задача системы образования – готовить специалистов, которые будут востребованы всеми сферами экономики и социального развития, – подчеркнула Людмила Нещадим. – Профориентацией надо заниматься с первых классов, с детского сада, и мы должны помочь нашим ребятам выстроить жизненный маршрут, включая все ступени образования. Оканчивая девятый или одиннадцатый класс, подросток уже должен точно понимать, кем он будет дальше. И здесь очень велика роль каждого педагога и каждого руководителя.

Людмила Николаевна отметила, что на гатчинской земле присутствуют все уровни образования, начиная с яслей и заканчивая аспирантурой, и в этом – уникальность Гатчинского округа. Глава администрации поблагодарила ректора ГГУ Александра Туфанова и весь коллектив университета за те инновации, которые сегодня помогают решать задачи, поставленные перед системой высшего и среднего образования.

Александр Туфанов рассказал о перспективах Гатчинского университета, о новых направлениях подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования. Например, университет выступил с идеей открытия факультета подготовки технологов, мастеров производственного обучения. Направление очень актуальное, так как сегодня техникумы и колледжи фактически остаются без педагогов. Идея была поддержана депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.

Также Александр Туфанов обратил внимание директоров школ на то, что в ГГУ на педагогическом факультете готовят преподавателей математики и информатики. Законодательство позволяет студентам, начиная с третьего курса, работать школьными учителями, и вчерашние выпускники смогут вернуться в свои школы уже в роли преподавателей, как минимум, на практику. Это потенциальные кадры, которые живут, учатся и будут работать в Гатчине.

Молочная ферма и школа полиции

В университете – почти два десятка программ среднего профессионального образования для выпускников девятых классов. В этом году вузу дали большое количество бюджетных мест, в том числе на такие направления, как робототехника, декоративно-прикладное искусство, технологии индустрии красоты, дизайн одежды, эксплуатация беспилотников, землеустройство, документооборот предприятий (в Ленинградской области по этой специальности – 700 вакансий, и ГГУ – единственное учреждение, которое готовит студентов по этому направлению на бюджетной основе).

Ректор ГГУ привел новый термин в образовании – «бесшовность», когда после получения среднего специального студенты могут получить высшее образование – без ЕГЭ. Также Александр Туфанов обратил внимание на последний шанс поступить в магистратуру и аспирантуру на бюджет без профиля, т.е., имея, например, диплом бакалавра по инженерной специальности, можно поступить в магистратуру на юриспруденцию или менеджмент. Но эта возможность на исходе: «Через два года мы уходим от бакалавриата, будет три уровня специалитета, и неизвестно, какие правила приема. Но везде стоит профильность подготовки», – заметил Александр Олегович.

Колледжи в Елизаветино и в Сиверской продолжают развиваться. В Елизаветино есть коровник, из которого ГГУ намерен сделать хороший центр подготовки по агропромышленному комплексу, где можно будет проводить повышение квалификации. И это, кстати, единственная ферма, сохранившаяся в образовательных организациях Ленинградской области.

Александр Туфанов анонсировал новую специальность – правоохранительная деятельность: «Мы будем готовить полицейских и планируем сделать закрытый кампус, чтобы ребята там и проживали, и учились. Это будет востребовано».

Лаборатория кулинарии

ГГУ развивает лаборатории. Так, в этом году открылась лаборатория компьютерных игр – куплены большие компьютеры, обучены преподаватели. Как пояснил ректор, в среднем и высшем образовании есть потребность в изучении компьютерных игр и их проектирования.

В здании на ул. Чкалова открыли центр беспилотников, где будет проходить обучение старшеклассников: и тренировочный зал, и мастерские для сборки, ремонта и программирования беспилотников. Там же работает и современная лаборатория по декоративно-малярным работам.

В Елизаветино сложилась лаборатория кулинарного искусства, и новая кулинарная лаборатория появится в Гатчине на ул. Чкалова на базе столовой, что даст возможность по-иному построить подготовку поваров-кондитеров и технологов с высшим образованием.

Александр Туфанов поделился планами открытия нового направления – теории искусства. Вуз будет рассматривать возможность подготовки специалистов для реставрационного центра в Рождествено.

Говоря о среднем профобразовании, ректор заметил, что все студенты ГГУ на третьем курсе уже работают, и между гатчинскими предприятиями разгорается настоящее соперничество за молодых специалистов: компании переманивают друг у друга ценные кадры, а у студентов появляется возможность выбора.

Операторы БПЛА и озеленители

В следующем учебном году на базе Гатчинского университета планируется обучить первой профессии 70 учеников 10-х классов из пяти школ округа. 10 учеников Гатчинской школы №9 получат профессию оператора наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом и замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2-го разряда.

15 десятиклассников Гатчинского лицея №3 будут учиться на чертежников; профессию оператора БПЛА освоят 15 учеников школы №12 и 10 – Гатчинской гимназии, ремеслом рабочего зеленого хозяйства овладеют 10 человек из Большеколпанской школы и 10 – из Гатчинской школы №12.

Курс рассчитан на 144 часа – два года обучения. В учебном году 2026–2027 также будет организовано профессиональное обучение для следующего поколения десятиклассников. Школы заключили договоры с университетом о сотрудничестве в сфере профориентации школьников.

Екатерина Дзюба