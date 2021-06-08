Минцифры России напоминает о необходимости получить FAN ID заранее

«Опыт
Чемпионата мира по футболу-2018 показал, насколько удобен и практичен FAN ID.
Паспорт болельщика дает возможность нашим гостям, болельщикам из других стран,
въехать в Россию без визы с 29 мая по 2 июля 2021 года. Оформление занимает
всего 10 минут. На стадион без FAN ID попасть будет невозможно. Чтобы избежать
очередей и большого скопления людей, что особенно важно в эпоху пандемии, мы
рекомендуем получить FAN ID заранее: для этого в Москве и в Санкт-Петербурге
открыты специальные центры выдачи. Старые FAN ID c Кубка Конфедераций-2017,
ЧМ-2018 и выданные в 2020 году до 1 октября на Евро в Санкт-Петербурге не
действуют. Надо обязательно получить новый документ», — прокомментировал
директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры
России Юрий Парфенов.
Заявку
на получение Паспорта болельщика необходимо заполнить заранее на официальном
сайте www.fan-id.ru. Для оформления потребуется билет на футбольный матч в
Санкт-Петербурге. FAN ID должен быть у всех болельщиков вне зависимости от
возраста: и у взрослых, и у детей.
Адреса
центров выдачи FAN ID:
Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 48.
Часы
работы: с 11:00 до 20:00.
Санкт-Петербург,
Приморский проспект, 72. ТЦ «Питерлэнд», 2 этаж.
Часы
работы: с 11:00 до 20:00.