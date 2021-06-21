В связи с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), постановлением Правительства Ленинградской
области № 382 от 17 июня 2021 года, а также в целях защиты здоровья и
благополучия клиентов и сотрудников компании АО «ЕИРЦ ЛО» изменяет порядок
очного приёма граждан в районах «красной» и «желтой зоны».
Так во Всеволожском, Выборгском,
Гатчинском, Лодейнопольском, Приозерском,
Сланцевском, Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском, Кировском,
Лужском, Подпорожском, Киришском, Волховском и Тосненском районах и
Сосновоборском городском округе, приём клиентов ведется только по
предварительной записи или при условии одновременного нахождения в офисе не
более одного клиента.
В «зелёной зоне», в Кингисеппском и
Ломоносовском районах, приём ведется в обычном режиме. При этом, при посещении
офисов, обязательно носить индивидуальные средства защиты (маски и перчатки).
АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает, что большая часть
услуг для клиентов доступна через дистанционные сервисы: Личный кабинет клиента
https://market.epd47.ru/ или мобильное
приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область».
На сайте компании http://epd47.ru/
можно получить всю необходимую информацию:
·Оставить
заявку на обратный звонок;
·Задать
вопрос через форму обратной связи;
·Позвонить
по многоканальному телефону 8 (812) 630-20-10;
·Обратиться
в территориальное управление по своему месту жительства. Подробная информация
размещена на http://epd47.ru/ в разделе
ОФИСЫ.