В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), постановлением Правительства Ленинградской области № 382 от 17 июня 2021 года, а также в целях защиты здоровья и благополучия клиентов и сотрудников компании АО «ЕИРЦ ЛО» изменяет порядок очного приёма граждан в районах «красной» и «желтой зоны».

Так во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском, Кировском, Лужском, Подпорожском, Киришском, Волховском и Тосненском районах и Сосновоборском городском округе, приём клиентов ведется только по предварительной записи или при условии одновременного нахождения в офисе не более одного клиента.

В «зелёной зоне», в Кингисеппском и Ломоносовском районах, приём ведется в обычном режиме. При этом, при посещении офисов, обязательно носить индивидуальные средства защиты (маски и перчатки).

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает, что большая часть услуг для клиентов доступна через дистанционные сервисы: Личный кабинет клиента https://market.epd47.ru/ или мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область».

На сайте компании http://epd47.ru/ можно получить всю необходимую информацию:

·Оставить заявку на обратный звонок;

·Задать вопрос через форму обратной связи;

·Позвонить по многоканальному телефону 8 (812) 630-20-10;

·Обратиться в территориальное управление по своему месту жительства. Подробная информация размещена на http://epd47.ru/ в разделе ОФИСЫ.