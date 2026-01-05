Новый житель Гатчинской земли – 2026

Новый житель гатчинской земли родился в срок, вес – 3490 г, рост – 54 см. Семья живет в Пригородном, мама – Юлия Эдуардовна – работает воспитателем в детском саду № 23, папа – Николай Николаевич – водитель в «Спецтрансе». Маленький Костя – второй ребенок в семье: вместе с родными и друзьями малыша встречала и старшая сестричка – первоклассница Марина.

5 января при выписке родителям торжественно вручили свидетельство о рождении сына – государственная регистрация нового жителя гатчинской земли состоялась прямо в перинатальном центре.

По доброй традиции, первенец года получил подарки и поздравления от гатчинского руководства. Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим вручила молодым родителям поздравительный адрес и подарочный сертификат на 50 тысяч рублей.

- Сегодня мы с огромной радостью разделяем ваше счастье и благодарим за самый главный подарок, который вы сделали нам в первый день 2026 года, – сказала Людмила Николаевна, поздравляя Юлию и Николая. – Живите в счастье, в любви, поддерживайте друг друга, пусть ваши родные всегда будут рядом, не останавливайтесь на достигнутом! Сегодня в стране и в Ленинградской области такая система мер поддержки семей с детьми, что рожать нужно! Мы на своем уровне в Гатчинском округе тоже предлагаем поддержку: с 2026 года все многодетные семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, будут обеспечиваться жильем.

Также Людмила Николаевна зачитала молодым родителям поздравление от губернатора Александра Дрозденко и передала подарки для новорожденного от Ленинградской области и Гатчинского округа. Новогодний подарок от гатчинской администрации получила и старшая сестренка первенца года.

Родители малыша выразили искреннюю благодарность сотрудникам перинатального центра – всем, от приемного покоя до комнаты выписки новорожденного. Юлия Эдуардовна поступила в перинатальный центр на сроке 40 недель. Приехала сама – на всякий случай, провериться, и предосторожность оказалась нелишней: потребовалось экстренное кесарево сечение, которое блестяще выполнила бригада под руководством дежурного врача акушера-гинеколога Олега Чернышова.

- Огромное спасибо доктору, который делал операцию, и всей медицинской бригаде! Сработали четко, профессионально, быстро. Благодаря работе медиков у меня родился здоровый малыш. Низкий поклон! – сказала молодая мама.

Кстати, рождение сына стало особым подарком и для самой мамы, которая 1 января отметила собственный день рождения.