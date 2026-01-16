Как спасти Гатчинский некрополь?

Поводом для встречи стало состояние исторических памятников на городских кладбищах и в первую очередь на старом гатчинском кладбище «Солодухино». Как известно, это кладбище было основано в 1851 году по указанию императора Николая I, который лично выделял средства на работы и обслуживание некрополя. Спустя столетия здесь еще сохранились захоронения известных личностей, оставивших яркий след в истории Гатчины и всей России. Среди них такие деятели искусств, науки, техники, как Людвиг Шперер, Павел Щербов, Франц Лендер, Борис Чухновский, Иван Соколов-Микитов и многие другие. К сожалению, места их упокоения оставлены без внимания потомков и какого-либо ухода.

На крыльях Мнемосины

Участие во встрече приняли директор Международного центра реставрации Татьяна Черняева, руководитель АНО «Борей» Ирина Лидзарь, краевед Валерий Мачульский, настоятель храма Всех Святых в Гатчине, иерей Александр Асонов, специалисты комитета по культуре и туризму Гатчинского округа.

Как напомнила Ирина Лидзарь, в 2021 году АНО «Борей» был инициирован социальный проект «Вечная память», целью которого стали уход за могилами известных людей на кладбище «Солодухино», сохранение памяти о них и их вкладе в историю страны. Символом проекта стала бабочка мнемосина – исчезающий вид, названный так по имени античной богини Мнемосины, олицетворяющей память и отвечающей за ее сохранение.

Проект «Вечная память» был поддержан администрацией Гатчинского района. Волонтеры проекта ухаживают за могилами известных людей, похороненных на историческом кладбище Гатчины, проводят уборки, биоочистку памятников, по возможности – восстановительные и реставрационные работы. Также проведены фотофиксация и описание состояния памятников.

В мероприятиях проекта участвуют «Волонтеры культуры», «Волонтеры наследия» (Гатчины и Ленинградской области), члены Гатчинского отделения общества инвалидов. В рамках проекта для волонтеров провели мастер-класс по приемам и методам бережной работы с памятниками. Помывка и очистка надгробий производилась под присмотром представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и Ассоциации реставраторов.

При финансовой поддержке администрации Гатчинского района АНО «Борей» выпустила справочник-путеводитель «Гатчинский некрополь». В брошюру вошла информация о двадцати известных гатчинцах и карта с мес-тами их могил. В числе тех, о ком рассказывает справочник, – ученый-конструктор Франц Лендер, контр-адмирал Тимофей Можайский, летчик, исследователь Арктики Борис Чухновский и другие. Также при входе на городское кладбище был установлен щит, указывающий расположение этих захоронений.

Шефство над памятными могилами

В 2024 году волонтеры продолжали ухаживать за могилами, над которыми взяли шефство. И они не одиноки в своих инициативах и неравнодушии к исторической памяти. Шефство над разными захоронениями на городском кладбище берут также другие организации.

Вот уже который год весной на кладбище «Солодухино» выходит трудовой десант Музея города Гатчины. Сотрудники музея вместе с волонтерами приводят в порядок после зимы могилы именитых земляков. Проводят они и экскурсии по некрополю, пользующиеся большой популярностью у гатчинцев. За могилой художника-карикатуриста П.Е. Щербова ухаживают сотрудники посвященного ему музея-усадьбы, над надгробьями полицейских шефствуют сотрудники полиции.

Несмотря на усилия, которые предпринимают шефы захоронений, ситуация на кладбище «Солодухино» остается критичес-

кой. Многие памятники являются объектами культурного наследия. Возможности волонтеров в уходе за ними очень ограничены: любые работы требуют множества согласований и обязательств. Максимум, что могут сделать волонтеры с такими объектами, – подметать дорожки, окашивать траву, убирать листья. Такое вынужденное «невмешательство» способствует дальнейшему необратимому разрушению памятника. Не лучше обстоит дело и с остальными историческими захоронениями: многие из них находятся в аварийном состоянии и требуют профессионального вмешательства. У некоторых памятников есть собственники, без разрешения которых реставрация невозможна.

Необходимо объединение инициатив!

Как отметили участники круглого стола, подобные инициативы по сохранению исторических некрополей нуждаются в объединении, централизации и поддержке государства.

По словам директора Международного центра реставрации Татьяны Черняевой, которая также является заместителем председателя Ленинградского областного отделения ВООПИиК, в Петербурге из 84 кладбищ 13 имеют статус исторических. Примером грамотного обращения с историческими захоронениями является Музей городской скульптуры, который изучает, реставрирует и охраняет памятники монументального искусства, расположенные под открытым небом. К таким памятникам относятся и надгробия, расположенные на исторических кладбищах.

В Ленинградской области исторического статуса нет ни у одного кладбища. Нет и структуры, которая занималась бы сохранением могил со статусом объектов культурного наследия. Возможное решение проблемы предложил гатчинский краевед Валерий Мачульский. По его мнению, в Гатчинском округе можно было бы создать такую структуру, которую курировала бы местная администрация. Куратор может координировать действия всех организаций и частных лиц, заинтересованных в сохранении исторических могил, а консолидирующим центром мог бы стать ВООПИиК Гатчинского округа.

Юлия Лысанюк