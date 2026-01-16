Экологический надзор: итоги и планы

В докладе и вопросах журналистов к председателю комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамиле Агаевой акцент был сделан на борьбу с несанкционированными свалками, контроль за перевозкой строительных отходов, внедрение современных технологий и результативности применения санкций к правонарушителям.

По линии административных правонарушений за год департамент государственного экологического надзора возбудил 298 дел, общая сумма наложенных штрафов составила более 33 млн рублей, было выдано 48 предупреждений, изъята 51 единица техники, использовавшаяся для незаконного вывоза мусора.

В 2025 году департамент стал работать активнее, потому что ему частично согласовали возможность проводить проверки с участием подконтрольных организаций. Было проведено 11 внеплановых выездных проверок и девять инспекционных визитов, выдано 306 предписаний об устранении нарушений.

Камеры против свалок

Борьба с несанкционированными свалками стала одним из ключевых приоритетов комитета в 2025 году. В частности, в Лен-области активно развивается система видеофиксации нарушений. Камеры устанавливаются на территориях, где часто происходит незаконный сброс мусора. Нарушители выбрасывают в контейнеры строительный мусор, покрышки и даже бетонные блоки. Перевозчики их забрать не могут. Это блокирует накопление отходов.

Чтобы была возможность выявить нарушителя и привлечь к ответственности, многие муниципалитеты перешли на установку видеокамер на контейнерных площадках.

За последние два года к ответственности удалось привлечь больше тысячи владельцев транспорта, а общая сумма штрафов достигла десятков миллионов рублей.

- Мы будем это направление развивать. Опыт показал, что там, где видеокамера установлена, проблема решилась. Это сильно дисциплинирует людей. Еще одна задача – чтобы несанкционированные свалки ликвидировались быстрее. В целом ситуация с вывозом мусора выправляется. В этом году системных проблем в праздничные дни выявлено не было. Это говорит о том, что все, кто задействован в этом процессе, подошли к вопросу системно, – отметила Рамила Агаева.

В ходе пресс-конференции вновь был поднят вопрос, кто отвечает за чистоту на контейнерной площадке.

- Перевозчик должен приехать и забрать контейнер или пухто, а убирать вокруг площадки и на площадке должны другие люди. Поэтому очень важно, чтобы каждый в этой системе отработал оперативно, – отметила Рамила Агаева.

По свалкам в лесу работа тоже проводится. Хотя понятно, что в лесу установить видеонаблюдение сложнее.

- Работа больше профилактическая. Мы проводили профилактические визиты ко всем арендаторам лесных угодий. Это мероприятие, от которого нельзя отказаться. Удобная форма для взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Ведь почти 90 процентов лесов в Ленинградской области находится аренде. Важно, чтобы каждый арендатор понимал свою ответственность. Вместе с тем, не всегда профилактика дает результат. В 2025 году нами проводилась работа по привлечению к административной ответственности. Штрафы в лесной сфере высокие. По нашей надзорной деятельности было вынесено штрафов на сумму порядка 30 млн рублей, – сообщила Рамила Агаева.

На что жалуются?

Комитет активно взаимодействует с жителями, оперативно реагируя на обращения, которых в 2025 году поступило около 3600. И это меньше, чем годом ранее. На снижение числа обращений, как отметил докладчик, повлияли два фактора: усиление профилактической работы и более быстрая реакция на поступающие сигналы.

- В 2024 году мы составили порядка 500 постановлений, в 2025 году – более 700 постановлений. Что стоит за этими цифрами? Муниципалитеты установили камеры и стали активно направлять информацию. Они увидели, что такая мера действенна, – отметила Рамила Агаева.

Лидерами по числу обращений остаются одни и те же проблемы.

- Наиболее частыми являются обращения граждан на отходы и сбросы неочищенных сточных вод. В основном жалуются на то, что отводится сточная вода либо в прилегающую канаву, либо на прилегающую территорию. В рамках профилактических мероприятий мы добились того, что на стадии предостережения собственники прислушиваются к рекомендациям и такие нарушения оперативно устраняют. В 2026 году планируем подобные нарушения свести к минимуму, – сказала председатель комитета эконадзора.

По мнению Рамилы Агаевой, очень важно проводить разъяснительную работу. Причем начинать нужно с детей, чтобы во взрослом возрасте у человека уже сформировались понятия, что можно и что нельзя.

Комитет активно взаимодействует с региональным экосоветом и общественными инспекторами.

- Уверена, что именно разъяснительная работа даст нам результат. Мы уже не первый год активно взаимодействуем с общественностью и заявителями. Наша основная задача – не просто закрыть вопрос, а решить проблему. Роль общественности здесь самая важная. Практически 50 процентов информации поступает к нам от общественности. И мы будем наращивать это взаимодействие, – подчеркнула Рамила Агаева.

Экопросвещение

Одно из важнейших направлений деятельности комитета – воспитание и экологическое просвещение. Это, как отметила Рамила Агаева, развивает экологическую ответственность. В 2025 году основной целевой аудиторией были школьники и студенты. Работа проводилась в интересной и доступной для подрастающего поколения игровой форме. В 2026 году комитет планирует сделать акцент на работу с социальными учреждениями.

Журналисты поинтересовались раздельным сбором мусора. Рамила Агаева сообщила, что вопросы экологического просвещения планируют развивать, в частности, на территории поселка Семрино Гатчинского округа.

- У этой территории есть специальный экологический статус и своя контейнерная площадка. И кому, если не органу власти и подведомственному учреждению, показать, как нужно накапливать отходы. Площадка оборудована по всем требованиям законодательства. Нас поддержал регоператор Ленинградской области, который будет с нами взаимодействовать. Эта идея родилась после совместного мероприятия с представителями движения «Раздельный сбор», которые дислоцируются в Гатчине. Они сетовали, что у них была площадка по раздельному сбору, но она закрылась. Так появилась идея предоставить возможность сортировать отходы на нашей контейнерной площадке и показывать детям, как это правильно делать. А также разместить информационные щиты. Это первый шаг, который нам позволит развивать это направление. Затем будем также активно работать с подростками, студентами и взрослыми людьми.

Экомилиция

Очень эффективно показала себя в 2025 году экомилиция. Поскольку всю первичную информацию, в том числе праздничные дни, отрабатывает именно она.

За 2025 год на «зеленую линию» поступило 866 обращений, по результатам которых был организован 701 выезд на место. Помимо этого, инспекторы регулярно проводили обследование и патрулирование территорий. Всего за год состоялось более 4500 выездов (это 10-12 рейдов в день), а с учетом обращений по «зеленой линии» – более 5200.

- Экомилиция постоянно патрулирует территорию Ленинградской области. Оперативное реагирование позволило нам принимать меры своевременно. По результатам рейдов и выездов было составлено 1737 отчетов и возбуждено 73 административных дела, – сообщила Рамила Агаева.

В минувший год большой объем работы пришелся и на лабораторный блок: испытательная лаборатория отобрала и исследовала 304 пробы (отходы, вода и атмосферный воздух). Сотрудники отдела инструментального обеспечения выполнили 156 выездов для проведения измерений и фиксации нарушений.

Татьяна Можаева