Чемпионат Гатчинского округа по футзалу

В первом дивизионе участвовало десять команд – «Дружба», «Терволово-М», «Виллози», «Сиверский – дубль», ФШ «ЛУЧ», «Тайцы», ФК «Корона», «Оредеж – дубль», «КТК-Виллози», ФШ «ЛУЧ – дубль».

По итогам турнира первое место завоевала команда «Дружба» из Волосовского района. Лучшим игроком стал участник этой же команды Сергей Карапетян. Лучшим бомбардиром признан Дмитрий Архипов из команды «Виллози». Лучшим вратарем стал Иван Максимов из команды «Терволово-М». На втором месте – команда «Терволово-М» (Пудостьское ТУ), на третьем – «Виллози» (Ломоносовский район».

Во втором дивизионе победу празднует команда «ТРАСТ» (Гатчина). На втором месте – команда «Терволово» (Пудостьское ТУ), на третьем – «Спортинг» (Сяськелевское ТУ). Лучшим игроком чемпионата признан Богдан Кудрявцев из команды «ТРАСТ». Лучшим вратарем стал Евгений Макаров из команды «Терволово».

В дивизионе ветеранов (35+) на первом месте - команда «Сиворицы» (Большеколпанское ТУ). Серебро завоевала команда «Эликорт» (Гатчина), бронзу – команда «Баррикада» (Гатчина). Лучший бомбардир дивизиона ветеранов - Владимир Масько из команды «Эликорт». Лучший игрок - Антон Василенко из команды «Сиворицы».