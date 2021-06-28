Органный конкурс имени Йоханна Труммера

Конкурс уникальный: долгое время он был единственным в
Северо-Западном регионе и, возможно, в России. Он проводится каждую весну, и на
протяжении 22-х лет основным местом проведения конкурса остается Гатчина.
Изначально конкурс задумывался как гатчинский: младшая
группа играла в музыкальной школе, средняя и старшая – в костеле пресвятой Девы
Марии Кармельской. В 2002 и 2003 году старшие участники выступали на конкурсных
прослушиваниях в Беларуси – в Минской филармонии.
В 2006 году в Санкт-Петербургском государственном
университете открылась программа, на которой студенты обучались игре на органе,
клавесине и карильоне (теперь это кафедра органа, клавесина и карильона
факультета искусств). Благодаря этому в Органном зале университета стали
проводиться прослушивания средней и старшей групп конкурсантов – студентов и
выпускников музыкальных училищ, колледжей, консерваторий, аспирантуры,
магистратуры. В последние годы к числу организаторов конкурса присоединилась и
Санкт-Петербургская государственная консерватория.
- Мы пытаемся добиться того, чтобы конкурс получил
статус международного, потому что по всем параметрам он соответствует этому
уровню, – говорит член жюри конкурса старший преподаватель кафедры органа,
клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета
Наталья Михайлова. – На протяжении 20 лет к нам приезжали зарубежные участники
и члены жюри из Европы – профессора европейских университетов. Правда, пандемия
внесла свои коррективы: в прошлом году конкурс был отменен. В этом году конкурс
все-таки состоялся – в закрытом формате, без публики: ребята играли в
Гатчинской музыкальной школе и в Санкт-Петербургской государственной
консерватории.
- Как прошел конкурс?
- Все было в сжатом виде: участников – в два раза
меньше, чем обычно, всего 18 человек: из Петербурга, Москвы и Саратова. Не было
концерта лауреатов, который обычно проходил на одной из концертных площадок
Петербурга. В жюри вошли профессора Московской и Петербургской консерваторий,
преподаватель Санкт-Петербургского университета и штатный органист гатчинского
прихода Божией Матери Кармельской.
- Наталья Владимировна, с какого возраста
можно заниматься органом?
- Раньше, как правило, органу начинали обучаться
факультативно с 5-6 класса музыкальной школы, когда ученик уже ознакомился с
фортепиано и подрос настолько, что мог свободно дотягиваться до педалей. Сейчас
в музыкальных школах стали открывать специальность – орган, где дети могут
заниматься с семи лет. Но это уникальные отделения. Одно из таких – в
Гатчинской музыкальной школе.
- Каковы перспективы органного конкурса,
учитывая избирательность этого направления в музыке? И насколько младшие
участники вообще способны себя проявить при всей сложности инструмента?
- Конкурс очень важен – это стимул для ребят. Выучить
что-то новое, выступить перед залом, послушать других. Я преподаю больше десяти
лет и вижу, что благодаря конкурсам ребята качественно растут. Вся основная
работа над музыкальным произведением обычно проводится на маленьких инструментах
в маленьких классах. Когда же мы выходим в зал – с большим инструментом, с
хорошей акустикой – появляются новые задачи. Это тоже часть обучения.
Каждый орган имеет свой набор регистров, уникальных,
особенно, если речь идет о духовом органе – в мире двух одинаковых не
существует. Поэтому, когда органист садится за новый для себя инструмент, он
осваивает его заново. А так как каждая эпоха связана с определенной музыкой и
соответствующим инструментом, то для ребят важно иметь возможность прикоснуться
к инструментам разных эпох.
- Расскажите, пожалуйста, почему органный
конкурс «Гатчина – Санкт-Петербург» теперь носит имя австрийского
профессора-органиста Йоханна Труммера?
- Профессор университета австрийского города Граца
Йоханн Труммер поддерживал наш конкурс с 2001 года. Все эти годы исключительно
с его помощью приезжали члены жюри из других городов и стран. Благодаря
Салезианскому центру, к которому относится приход Девы Марии Кармельской, и
усилиям Йоханна Труммера – он был не только органистом, но и священнослужителем
– конкурс просуществовал столько лет. Йоханн Труммер поддерживал не только
конкурс, но и российских органистов, это была его миссия – помогать российским
музыкантам. Он приезжал несколько раз в год – то в Петербург, то в Москву, всегда
с двумя огромными чемоданами. Привозил ноты, подарки. Уезжал налегке. Занимался
и с младшими детьми, и со студентами. Каждый мог поиграть ему – он всех
прослушивал, давал консультации.
…Летом 2019 года Йоханна Труммера не стало. Отдавая
дань памяти прекрасного человека, мецената, конкурсу присвоили его имя.