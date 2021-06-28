Органный конкурс имени Йоханна Труммера

Конкурс уникальный: долгое время он был единственным в Северо-Западном регионе и, возможно, в России. Он проводится каждую весну, и на протяжении 22-х лет основным местом проведения конкурса остается Гатчина.

Изначально конкурс задумывался как гатчинский: младшая группа играла в музыкальной школе, средняя и старшая – в костеле пресвятой Девы Марии Кармельской. В 2002 и 2003 году старшие участники выступали на конкурсных прослушиваниях в Беларуси – в Минской филармонии.

В 2006 году в Санкт-Петербургском государственном университете открылась программа, на которой студенты обучались игре на органе, клавесине и карильоне (теперь это кафедра органа, клавесина и карильона факультета искусств). Благодаря этому в Органном зале университета стали проводиться прослушивания средней и старшей групп конкурсантов – студентов и выпускников музыкальных училищ, колледжей, консерваторий, аспирантуры, магистратуры. В последние годы к числу организаторов конкурса присоединилась и Санкт-Петербургская государственная консерватория.

- Мы пытаемся добиться того, чтобы конкурс получил статус международного, потому что по всем параметрам он соответствует этому уровню, – говорит член жюри конкурса старший преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Михайлова. – На протяжении 20 лет к нам приезжали зарубежные участники и члены жюри из Европы – профессора европейских университетов. Правда, пандемия внесла свои коррективы: в прошлом году конкурс был отменен. В этом году конкурс все-таки состоялся – в закрытом формате, без публики: ребята играли в Гатчинской музыкальной школе и в Санкт-Петербургской государственной консерватории.

- Как прошел конкурс?

- Все было в сжатом виде: участников – в два раза меньше, чем обычно, всего 18 человек: из Петербурга, Москвы и Саратова. Не было концерта лауреатов, который обычно проходил на одной из концертных площадок Петербурга. В жюри вошли профессора Московской и Петербургской консерваторий, преподаватель Санкт-Петербургского университета и штатный органист гатчинского прихода Божией Матери Кармельской.

- Наталья Владимировна, с какого возраста можно заниматься органом?

- Раньше, как правило, органу начинали обучаться факультативно с 5-6 класса музыкальной школы, когда ученик уже ознакомился с фортепиано и подрос настолько, что мог свободно дотягиваться до педалей. Сейчас в музыкальных школах стали открывать специальность – орган, где дети могут заниматься с семи лет. Но это уникальные отделения. Одно из таких – в Гатчинской музыкальной школе.

- Каковы перспективы органного конкурса, учитывая избирательность этого направления в музыке? И насколько младшие участники вообще способны себя проявить при всей сложности инструмента?

- Конкурс очень важен – это стимул для ребят. Выучить что-то новое, выступить перед залом, послушать других. Я преподаю больше десяти лет и вижу, что благодаря конкурсам ребята качественно растут. Вся основная работа над музыкальным произведением обычно проводится на маленьких инструментах в маленьких классах. Когда же мы выходим в зал – с большим инструментом, с хорошей акустикой – появляются новые задачи. Это тоже часть обучения.

Каждый орган имеет свой набор регистров, уникальных, особенно, если речь идет о духовом органе – в мире двух одинаковых не существует. Поэтому, когда органист садится за новый для себя инструмент, он осваивает его заново. А так как каждая эпоха связана с определенной музыкой и соответствующим инструментом, то для ребят важно иметь возможность прикоснуться к инструментам разных эпох.

- Расскажите, пожалуйста, почему органный конкурс «Гатчина – Санкт-Петербург» теперь носит имя австрийского профессора-органиста Йоханна Труммера?

- Профессор университета австрийского города Граца Йоханн Труммер поддерживал наш конкурс с 2001 года. Все эти годы исключительно с его помощью приезжали члены жюри из других городов и стран. Благодаря Салезианскому центру, к которому относится приход Девы Марии Кармельской, и усилиям Йоханна Труммера – он был не только органистом, но и священнослужителем – конкурс просуществовал столько лет. Йоханн Труммер поддерживал не только конкурс, но и российских органистов, это была его миссия – помогать российским музыкантам. Он приезжал несколько раз в год – то в Петербург, то в Москву, всегда с двумя огромными чемоданами. Привозил ноты, подарки. Уезжал налегке. Занимался и с младшими детьми, и со студентами. Каждый мог поиграть ему – он всех прослушивал, давал консультации.

…Летом 2019 года Йоханна Труммера не стало. Отдавая дань памяти прекрасного человека, мецената, конкурсу присвоили его имя.



