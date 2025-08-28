Школы Гатчинского округа готовятся к 1 сентября

В этом году в Пламенской школе были продолжены кровельные работы, выполнен ремонт канализации и трубопровода холодного водоснабжения, тамбура. На будущий год запланирован капремонт стадиона.

Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который направлен на комплексное развитие подрастающего поколения. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, каждая школа в нашем регионе должна стать современным пространством для учебы, творчества и спорта.