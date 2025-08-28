Школы Гатчинского округа готовятся к 1 сентября
В Пламенской школе в Сяськелево ребят с нетерпением ждет "Точка роста", открытая в 2024 году. На ремонт кровли и помещений для инновационного пространства было затрачено более 11 млн рублей. Отрадно, что все обновленные кабинеты, парты, оборудование "Точки роста" благополучно пережили прошлый учебный год: ученики по достоинству оценили созданные для них условия и бережно относятся к школьному имуществу.
В этом году в Пламенской школе были продолжены кровельные работы, выполнен ремонт канализации и трубопровода холодного водоснабжения, тамбура. На будущий год запланирован капремонт стадиона.
Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который направлен на комплексное развитие подрастающего поколения. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, каждая школа в нашем регионе должна стать современным пространством для учебы, творчества и спорта.
