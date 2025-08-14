SUP-культуру – в массы!

Новые правила касаются всех водоемов в Гатчинском округе, но дискуссия развернулась из-за красивого 8-километрового участка на реке Оредеж – от Сиверской до Белогорской ГЭС. Хотя протяженность реки 190 км, именно этот маршрут, проходящий через центр поселка, самый популярный у сапсерферов. Любители водных прогулок тысячами приезжают сюда в сезон и создают проблемы местным жителям. Понятно, что сразу справиться с неорганизованным потоком нереально, но и испытывать терпение жителей, у которых под окнами всё лето ставят машины, переодеваются и справляют нужду, тоже нельзя.

Кому теперь можно сплавляться по рекам округа, на каких условиях? Чтобы прояснить ситуацию, в администрации Гатчинского округа прошла пресс-конференция с участием заместителя председателя областного комитета по природным ресурсам Дмитрия Халтунена и заместителя главы администрации Гатчинского округа Ильи Носкова.

- Мы гостеприимный регион. И то, что к нам едут туристы – это замечательно. Сиверская обладает особой рекреационной привлекательностью, но нужно соблюдать баланс между интересами местных жителей, которые хотят жить комфортно, чисто и безопасно, и туристами, которые на эту территорию приезжают, – отметил Илья Носков.

Когда начнут штрафовать

В соответствии с Водным кодексом правила использования водных объектов для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан) утверждаются органами местного самоуправления по согласованию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. До

1 марта 2025 года органы местного самоуправления всех муниципальных районов и округов Ленинградской области эту работу выполнили.

Дмитрий Халтунен подробно разъяснил терминологию нового документа и нюансы.

- Данные правила были разработаны всеми муниципальными районами и округами Ленобласти и в установленном порядке согласованы. Это относится ко всем водным объектам, а не только к реке Оредеж. В стремлении защитить природу, Гатчинский округ прописал в правилах пункт о коммерческой деятельности. Что это значит? Любой человек для личных нужд имеет право бесплатно присутствовать на водном объекте, брать воду для личных нужд, сплавляться на сапах (они считаются спортивным инвентарем). В этом случае запретить или ограничить прогулки на сапах никто не может. Но если некое лицо осуществляет коммерческую деятельность, то у коммерсанта должен быть договор водопользования. По нему предприниматель обязуется построить инфраструктуру, в том числе раздевалки, спуски на воду, а также установить урны и туалеты, – пояснил Дмитрий Халтунен.

Пока бизнес-саперы не торопятся заключать договора.

- Мы в начале пути, – сказал Илья Носков. - Нужно время, чтобы и население, и те, кто занимается этим бизнесом, освоились. Поэтому сегодня административной ответственности за нарушение принятых нами правил нет. Но то, что она появится, – это точно. Скорее всего, в следующем сезоне. И если муниципалитет их принял, значит, муниципальные чиновники и будут контролировать исполнение. Ответственные лица будут наделены правом составления административных протоколов.

Первый официальный

На реке Оредеж на участок акватории в районе Сиверской ГЭС договор на предоставление права пользования водным объектом приобретался на аукционе. Он был открытый, на него могли заявиться все желающие.

Несколько организаций, по словам чиновников, подавали заявку, но по неизвестным причинам от участия в аукционе отказались. На данный момент ООО «Движение вверх» (оказывает услуги под брендом «SUP-Культура Сиверский») – единственный туроператор, зарегистрированный в реестре, который имеет свою инфраструктуру, договор водопользования и вправе оказывать услуги по сплавам на сапах по реке Оредеж в поселке.

Что касается обычных сапсерферов, которые приезжают на реку отдохнуть на личном сапе, в ходе пресс-конференции не раз отмечалось, что они могут сплавляться без каких-либо разрешений и договоров. И даже пользоваться построенной предпринимателем инфраструктурой.

История SUP-Культуры

На следующий день после пресс-конференции для журналистов провели пресс-тур, чтобы они воочию увидели всё, о чем рассказывали, и на месте встретились с официальным туроператором.

Генеральный директор компании-туроператора «Движение вверх», управляющий «SUP-Культура Сиверский» Борис Поска родился и живет в поселке Сиверский.

- Наша компания называется «SUP-Культура Сиверский». Призываю всех делать качественный продукт, делать его культурно, с любовью к себе, к окружающей природе, с любовью к людям. С гордостью могу сказать, что наша компания участвует в национальном проекте «Туризм и гостеприимство». Мы получили от комитета по культуре и туризму грант на закупку оборудования в размере 3 млн рублей и успешно его реализовали. У нас есть планы создать в Сиверской, которая была дачной столицей России, уникальную туристическую доминанту. У нас разработана концепция и при поддержке правительства Ленобласти мы готовы приступить к написанию бизнес-плана и его реализации.

Как пояснил Борис Поска, эта история началась больше года назад, когда на электронной площадке прошел открытый аукцион, предметом которого было два земельных участка рядом с Сиверской ГЭС, на противоположном от железнодорожного вокзала берегу. Выиграв аукцион в честной борьбе, землю сначала взяли в аренду, а после перевели в собственность и построили всё необходимое для приема сап-туристов.

Сейчас по обе стороны от данного земельного участка на старых фундаментах другой местный предприниматель строит еще два капитальных здания для гостей.

Порядка будет больше

На стенде у входа в сап-центр размещен стенд потребителя, где есть вся информация: правила посещения, QR-код для оплаты и ссылки на статьи закона.

- В настоящее время мы здесь единственный туроператор. Создали инфраструктуру: построили раздевалки, туалеты, стоянку для автомобилей, пункт проката оборудования, предусмотрели место питания. Наконец, оформили благоустроенный причал и организовали трансфер людей с финиша в точку старта на автобусе. Если у человека свой сап – добро пожаловать! Мы не препятствуем прохождению через наш причал физическим лицам. Если человек хочет воспользоваться нашей инфраструктурой – мы предоставим всё, что нужно, за небольшую плату. И другие организации могут воспользоваться нашей инфраструктурой, став нашими партнерами. И они уже есть, – отметил Борис.

Что выиграют местные жители от этой деятельности? По мнению Бориса Поски, как только история с «серым» серфингом уйдет в прошлое и будет один ответственный, с которого спрос, которого можно и похвалить, и поругать – порядка будет больше.

- Во-первых, мы ожидаем сокращение трафика по реке, по нашим подсчетам, примерно на 30 процентов, а значит, и снижения антропогенной нагрузки на территорию, – уверен Борис. - Во-вторых, ответственность за чистоту и порядок на всём маршруте от Сиверской до Белогорской ГЭС мы берем на себя. У нас есть договор на вывоз мусора. В перспективе – развитие выше и ниже по течению. В-третьих, мы социально ориентированная организация. Катаем бесплатно социально незащищенные группы населения и несем ответственность за каждого своего гостя. Льготных категорий очень много: многодетные семьи, малоимущие, инвалиды, участники СВО. У нас масса положительных отзывов, благодарностей и грамот. Приглашаем и другие организации, если они имеют желание и возможность, приехать к нам.

Внутренний туризм – по правилам

После обзорной экскурсии по территории мы спустились к реке у Сиверской ГЭС. Был рабочий полдень. Погода хорошая. Берега быстро заполнялись сапами.

Со стороны железнодорожного вокзала по дороге сапы в надутом виде подвозили на тележках. Следом спускались организованные группы, тут же на берегу им проводили инструктаж и без всяких причалов спускали сапы на воду.

Видно, как другие предприниматели в гаражах рядом с пятиэтажками открыли пункт проката и бойко выдавали сапы. По новым правилам они нелегалы.

На берегу за ГЭС понтон, построенный туроператором. На понтоне готовится к спуску супружеская пара – им никто не препятствует. На причале – оранжевые сапы туроператора и его партнеров.

Рядом синие сапы одного бренда складировал житель Петербурга. Это физлицо незаконно проникло на причал и пыталось с него отправить своих гостей. Это не его друзья, не многодетная семья – это явно коммерческая деятельность. После разъяснительной беседы организатор сплава (без договора водопользования и без оплаты ООПТ) перетащил свои сапы на пару метров влево от причала и с берега отправил туристов в сторону Белогорки.

ООПТ: вход 200 рублей

В ответ на жалобы местных жителей губернатором Ленинградской области было принято решение о платном проходе на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Обнажение девона на реке Оредеж у поселка Белогорка», которая находится в конце спуска с сапами – у Белогорской ГЭС.

- Плата составляет 200 рублей с человека. Она введена не для дохода, а для снижения антропогенной нагрузки на 8-километровый участок реки. Деньги, которые собирает «Дирекция ООПТ Ленинградской области», идут на развитие и ремонт инфраструктуры, созданной по региональному проекту «Тропа-47», либо на ООПТ, – сообщил Дмитрий Халтунен и добавил, что от оплаты за проход на ООПТ освобождены граждане льготных категорий. Полный список льготников, правила и QR-коды для оплаты размещены в том числе на информационных стендах непосредственно на территории.

Как отметил Дмитрий Халтунен, пока с нарушителями правил посещения ООПТ производится исключительно разъяснительная работа силами инспекторов дирекции, никого не штрафуют. Но со следующего года нелегальные группы планируют привлекать к ответственности.

- Теперь на данном маршруте и в целом по Гатчинскому округу – тенденция к развитию культурного внутреннего туризма, который прозрачен для налоговых органов, обеспечивает рабочие места, развивается и несет социальную нагрузку, – уверен Борис Поска.

Поэтому прежде чем купить тур, задайте несколько простых вопросов продавцу: где будет место для переодевания, куда можно будет сходить в уборную, как будет осуществляться сход на воду, насколько законна деятельность продавца услуги, как вы сможете от точки финиша добраться до точки старта. Если вы заплатили за тур, а вам предлагают «прикинуться физлицом» – вас обманывают. Не позволяйте использовать себя как прикрытие чужого нарушения.

Татьяна Можаева