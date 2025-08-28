«Длинные аллеи» вернулись в Гатчину

Более 570 атлетов из Гатчины, Санкт-Петербурга и других городов России вышли на трассы по дорожкам Орловой рощи. Они преодолели 7 дистанций: 400 м, 1.6 км (миля), 5.275 км, 10.55 км, 21.1 км, 42.2 км, 63.3 км. Спортсменам повезло с погодой, а грязевые участки, щебень и мягкая экотропа внесли в мероприятие свой особый колорит.

Абсолютные победители пробега «Длинные Аллеи» 2025

1.6 км (миля):

Евгений Бурсевич (Санкт-Петербург) — 05:10

Александра Боярова (Гатчина) — 06:55

5.275 км:

Дмитрий Шульгин (Калининградская обл.) — 17:11

Дарья Елькова (Гатчина) — 21:24

10.55 км:

Артем Аванесов (Мурманская обл.) — 39:07

Василиса Мишинькина (Санкт-Петербург) — 48:43

21.1 км:

Александр Павленин (Санкт-Петербург) — 1:14:11

Валерия Гавриловец (Гатчина) — 1:22:27

42.2 км:

Михаил Васин (Санкт-Петербург) — 3:43:40

Анна Чекалина (Гатчина) — 3:21:01

63.3 км:

Дмитрий Касацкий (Псковская обл.) — 5:06:55

Наталья Радченко (Санкт-Петербург) — 5:58:59

Организаторы говорят спасибо всем участникам, гостям, болельщикам, зрителям, судьям и волонтёрам за атмосферу в этот теплый августовский день! Спасибо администрации парка "Зверинец" за возможность провести забег в живописном месте. Спасибо массажистам школы ЦПРМ за своевременный массаж, ЧОП М1/ДНД Гатчина/Русская община и ДНД КольЧуга - за обеспечение правопорядка и нашу безопасность, «5 вёрст в Гатчине» - за креатив и поддержку! Благодарность - My Glamp за баню и купель, сотрудникам спорткомитета и ребятам из "Молодежного центра" - за волонтёрство.

Следующий пробег серии, "Кросс лыжников", состоится 19 октября. Регистрация открывается 2 сентября.

До встречи на стартах в Гатчине! Бегайте с нами и будьте здоровы!

Фото Mikka Hallakas и Albina Hallakas