«Сударушки» из Гатчинского района участвовали в международном фестивале в Минске

Минск встретил наших
мастериц жаркой погодой и радушным приёмом. В Национальном центре современных
искусств экспонировались изделия в технике «ажурное ткачество», лоскутные
панно, расписные ковры (белорусская маляванка) и современные текстильные
вариации молодых художников Беларуси.
В фестивале приняли
участие более 80 человек из России, Украины, Белоруссии и Литвы. Интереснейшая
экскурсионная программа, организованная агентством «Культурные приключения»
сделала путешествие незабываемым. «Сударушки» благодарны организатору этого
праздника творчества Наталье Гагариной и своим новым друзьям – квилт-клубу «Валошки»
и его руководителю Татьяне Кузнецовой.