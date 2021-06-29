«Сударушки» из Гатчинского района участвовали в международном фестивале в Минске

«Сударушки» из Гатчинского района участвовали в международном фестивале в Минске

Участники Карташевского клуба лоскутного шитья «Сударушки» побывали в Белоруссии на III открытом международном фестивале декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет».

Рубрики : Культура     29 Jun 2021

Минск встретил наших мастериц жаркой погодой и радушным приёмом. В Национальном центре современных искусств экспонировались изделия в технике «ажурное ткачество», лоскутные панно, расписные ковры (белорусская маляванка) и современные текстильные вариации молодых художников Беларуси.

В фестивале приняли участие более 80 человек из России, Украины, Белоруссии и Литвы. Интереснейшая экскурсионная программа, организованная агентством «Культурные приключения» сделала путешествие незабываемым. «Сударушки» благодарны организатору этого праздника творчества Наталье Гагариной и своим новым друзьям – квилт-клубу «Валошки» и его руководителю Татьяне Кузнецовой.

https://vk.com/kartashevskiyklyb

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+