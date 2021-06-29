«Сударушки» из Гатчинского района участвовали в международном фестивале в Минске

Минск встретил наших мастериц жаркой погодой и радушным приёмом. В Национальном центре современных искусств экспонировались изделия в технике «ажурное ткачество», лоскутные панно, расписные ковры (белорусская маляванка) и современные текстильные вариации молодых художников Беларуси.

В фестивале приняли участие более 80 человек из России, Украины, Белоруссии и Литвы. Интереснейшая экскурсионная программа, организованная агентством «Культурные приключения» сделала путешествие незабываемым. «Сударушки» благодарны организатору этого праздника творчества Наталье Гагариной и своим новым друзьям – квилт-клубу «Валошки» и его руководителю Татьяне Кузнецовой.

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