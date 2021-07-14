Людмила Атаманенко: «Я захотела, чтобы они родились»

Если до этого мы имели возможность познакомиться с чудесными работами учеников Людмилы Атаманенко, то теперь перед нами - художественные произведения самого педагога. Картины, написанные в технике масляной пастели и акварели, радуют нас не только своим насыщенным цветом и светом, но и умением автора передать хранимую природой тишину.
- У меня в жизни, - делится Людмила Викторовна, -
много шума во всех смыслах: на работе в Петербурге, в транспорте. Поэтому
всегда очень рада, когда «кусочек» тишины увижу.
Вот и ответ на вопрос, что вдохновляло автора при
работе над пастелью «Болото», «Чаща», «Лес», в которых, передана нам и фактура
этой тишины.
Серия резных икон из дуба, бука, липы раскрывает ещё
одну страницу творческой биографии Людмилы Атаманенко. Иконы влекут посетителя
к себе своей подлинностью.
Икона «Умиление Божией Матери» написана ещё на
втором курсе художественного училища. «Архистратиг Михаил», как говорит автор,
«родился» сразу на доске. Стоит обратить внимание и на икону «Св. Пантелеймон»,
которую художница называет одной из лучших своих работ.
Копии старинных резных иконок появились из бронзы
способом литья. Резные иконы на камне, по словам мастерицы, требовали поэтапной
работы: найти камень, расколоть, сделать ксерокопию, воплотить в материале.
Живописная декоративная посуда на выставке привлекает
своей художественной игривостью.
- Это баловство, - говорит Людмила Викторовна, - но
иногда надо и побаловать зрителя. Никто не должен видеть трудов творца. Я
захотела, чтобы эти работы родились...
Представленные на выставке скульптурные работы раскрывают
нам не только удивительное мастерство их создательницы, но и духовный аспект
этой выставки. «Солнышко», «Каланы», «Корова», «Сова», «Несу цветы» - не что
иное, как свидетельство любви человека к Божьему миру.