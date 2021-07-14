Людмила Атаманенко: «Я захотела, чтобы они родились»

Если до этого мы имели возможность познакомиться с чудесными работами учеников Людмилы Атаманенко, то теперь перед нами - художественные произведения самого педагога. Картины, написанные в технике масляной пастели и акварели, радуют нас не только своим насыщенным цветом и светом, но и умением автора передать хранимую природой тишину.

- У меня в жизни, - делится Людмила Викторовна, - много шума во всех смыслах: на работе в Петербурге, в транспорте. Поэтому всегда очень рада, когда «кусочек» тишины увижу.

Вот и ответ на вопрос, что вдохновляло автора при работе над пастелью «Болото», «Чаща», «Лес», в которых, передана нам и фактура этой тишины.

Серия резных икон из дуба, бука, липы раскрывает ещё одну страницу творческой биографии Людмилы Атаманенко. Иконы влекут посетителя к себе своей подлинностью.

Икона «Умиление Божией Матери» написана ещё на втором курсе художественного училища. «Архистратиг Михаил», как говорит автор, «родился» сразу на доске. Стоит обратить внимание и на икону «Св. Пантелеймон», которую художница называет одной из лучших своих работ.

Копии старинных резных иконок появились из бронзы способом литья. Резные иконы на камне, по словам мастерицы, требовали поэтапной работы: найти камень, расколоть, сделать ксерокопию, воплотить в материале.

Живописная декоративная посуда на выставке привлекает своей художественной игривостью.

- Это баловство, - говорит Людмила Викторовна, - но иногда надо и побаловать зрителя. Никто не должен видеть трудов творца. Я захотела, чтобы эти работы родились...

Представленные на выставке скульптурные работы раскрывают нам не только удивительное мастерство их создательницы, но и духовный аспект этой выставки. «Солнышко», «Каланы», «Корова», «Сова», «Несу цветы» - не что иное, как свидетельство любви человека к Божьему миру.