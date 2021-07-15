В Гатчине и районе – 30 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 30 жителей Гатчинского района в
следующих населенных пунктах:
-
Гатчина – 12
- Кобралово
– 1
-
Сиверский – 1
-
Вырица – 1
-
Коммунар – 7
-
Малые Колпаны – 1
-
Новый Свет – 2
-
Дружная Горка – 1
- Мины
– 1
- Кобринское
– 1
- Борницкий
Лес – 1
-
Тихвинка - 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7188 человек, 6332 – 88,1 % - выздоровели, скончались – 319 человек.
В
Ленинградской области по данным на 15 июля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 52185 человек, 45447 поправились, 1924 заболевших
скончались.
В
числе вновь заболевших – двое привитых.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской
области вакцинировано 333297 человек.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете и Пудости.
Вакцинация
проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе
0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также
внутримышечно.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.