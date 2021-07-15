В Гатчине и районе – 30 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 30 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 12

- Кобралово – 1

- Сиверский – 1

- Вырица – 1

- Коммунар – 7

- Малые Колпаны – 1

- Новый Свет – 2

- Дружная Горка – 1

- Мины – 1

- Кобринское – 1

- Борницкий Лес – 1

- Тихвинка - 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 7188 человек, 6332 – 88,1 % - выздоровели, скончались – 319 человек.

В Ленинградской области по данным на 15 июля за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 52185 человек, 45447 поправились, 1924 заболевших скончались.

В числе вновь заболевших – двое привитых.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В Ленинградской области вакцинировано 333297 человек.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете и Пудости.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день – компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.