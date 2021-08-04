«Живые музеи» Питера и пригородов. Где гатчинцы могут полюбоваться цветами

Владение Ирины Пыжиковой.

Более сорока лет Ирина Пыжикова работает над своим садом в Тярлево. В ее коллекции и хвойные деревья, и декоративные злаки. Садоводы и цветоводы Санкт-Петербурга и его окрестностей приезжают к Ирине Семеновне полюбоваться представителями флоры, населяющими участок в 15 соток. Декор сада выдержан в сине-белых тонах. Цветовую гамму поддерживают рогатая фиалка, белые ирисы и лаванда. Хозяйка делится опытом с гостями. Прямо в собственном саду выступает с лекциями, попасть на которые может любой желающий.

Семейный шедевр

Еще одно место, куда можно отправиться на экскурсию – сад сестер Светланы Ворониной и Маргариты Барбухатти. Уже 30 лет он существует в Ленинградской области, а люди, успевшие его посетить, утверждают, что сад похож на сказочный лес.

На участке в 20 соток расположены коллекционные посадки: ели, сосны, осины и рябины. Крупные деревья перемежаются с цветами и кустарниками. Печеночница, хохлатка, дубравная анемона и флоксы. Светлана и Маргарита входят в число организаторов известной в Питере выставки «Мир флоксов».

Любуясь цветочным великолепием, задумываешься о заказе недорогого букета для украшения дома.

Китайская стена под Гатчиной

Владелец этого садового участка Владимир Федоров. Он обзавелся дачей в поселке, расположенном под Гатчиной, 14 лет назад. Сначала мужчина не помышлял о цветочной деятельности, а теперь его сад называют цветущим раем.

Свой шедевр Федоров создавал постепенно. Сформировав интерьер дома, решил поменять и ландшафтный дизайн. Сегодня участок украшают многоуровневые цветники. Из-за своей приподнятости они получили прозвище от хозяина «Великая китайская стена». Цветники украшены бегонией, настурцией, гвоздикой, декоративными тыквами и огурцами, душицей, манжеткой, а также флоксами. Коллекция последних насчитывает 80 видов.

За цветниками прячется лесная зона, которую украшают рододендроны.

Флоксовый рай Кудрявцевых

В деревне Покровской, расположенной неподалеку от Павловска, стоит сад Оксаны и Александра Кудрявцевых. Соседи и коллеги-цветоводы зовут этот участок флоксовым раем. Большую часть территории, она составляет 18 соток, заселяют флоксы. Хозяйка Оксана Кудрявцева занимается селекцией этих цветов. За 30 лет она вывела много новых сортов, которые становились участниками традиционных выставок в Ботаническом саду Санкт-Петербурга.

Сад Кудрявцевых привлекает не только флоксами. Тут можно увидеть много растений: и привычные ленинградцу многолетники, и необычные экзоты. С ранней весны и до поздней осени участок под Павловском благоухает. Каждый год хозяева пополняют коллекцию растений необычными новинками.

«Александровский сад» Шиманской

Марине Шиманской принадлежат сад и частный питомник, расположенные под Санкт-Петербургом. Путешествуя по ее саду, можно научиться грамотно высаживать многолетние растения. Сад Марины известен за пределами культурной столицы. Туристы, занимающиеся цветоводством, бывая в Питере, обязательно заглядывают к Шиманской на огонек, любуются фирменными зелеными арками. Хозяйка всегда готова дать пару советов начинающим садоводам.

Гуляя по частным садам, возникает желание порадовать близких букетами. Обкрадывать чужие клумбы – лишнее, лучше воспользоваться услугой «доставка цветов».

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