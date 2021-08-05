О символах президентской власти рассказывает фильм Президентской библиотеки

Узнать об истории создания Штандарта (флага) и Знака Президента Российской Федерации можно, посмотрев на портале Президентской библиотеки документальный фильм «Символы президентской власти», подготовленный сотрудниками учреждения в рамках работы над масштабным проектом «Президентская летопись», который реализуется с 2014 года. Среди основных задач этого проекта – освещение конституционных полномочий Президента Российской Федерации и отражение каждодневной работы главы государства.

В рамках «Президентской летописи» уже сняты и размещены в фонде и на портале Президентской библиотеки документальные фильмы «Личная библиотека Президента Российской Федерации» (2015), «Обращаюсь к Президенту» (2016), «Архив Президента Российской Федерации» (2017), «Парадная резиденция Президента России. Большой Кремлёвский дворец» (2021). Работа над проектом «Президентская летопись» продолжается. Так, в настоящее время библиотека готовит документальную киноленту «Награждает Президент».

В фильме «Символы президентской власти», фрагменты которого размещены на официальном сайте Президента России kremlin.ru в разделе «Президентские символы», рассказывается также о государственных символах России, к которым относятся флаг и герб Российской Федерации, процедуре инаугурации Президента, создании Государственной геральдической службы и специальном экземпляре Конституции Российской Федерации.

Одним из экспертов фильма выступил главный герольдмейстер России, председатель Геральдического совета при Президенте России Георгий Вилинбахов.

Свой рассказ об истории создания символов Президентской власти он начинает с 1990 года, когда было принято решение о разработке государственной символики Российской Федерации – флага и герба. Предложения поступали самые разные. Например, внести изменения в действующие символы РСФСР, убрав из них политические эмблемы, но без изображения серпа и молота исчезала сама основа герба. Некоторые предлагали, не оглядываясь на прошлое, придумать что-то принципиально новое. Было рассмотрено много проектов, но все они оказывались несостоятельны с точки зрения геральдики. В конечном итоге, по словам Вилинбахова, было решено «восстановить исторические символы, которые существовали на протяжении долгой истории российского государства и не связаны только с одним строем».

В фильме подробно рассказывается история легендарной гербовой фигуры двуглавого орла – символа небесной, солнечной силы, огня и бессмертия. Древнейшее его изображение, которое относится к XIII веку до нашей эры, связывают с государством хеттов в Малой Азии. В России первое изображение этой гербовой фигуры датируется 1490 годом и представляет собой элемент белокаменного декоративного убранства Боровицкой башни Московского Кремля, а в 1497 году оно появляется на печати великого князя Московского Иоанна III Васильевича.

Большинство учёных считает, что двуглавый орел «перелетел» на Русь вместе с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора, супругой Иоанна III. Появление орла на русских печатях служило одним из внешних проявлений теории преемственности московскими князьями царской власти из Рима и Византии. Эта гербовая фигура существовала и позже в Российской империи; после Октябрьской революции 1917 года на государственных печатях первое время также был изображён двуглавый орёл – то есть древний символ представлял наше государство в разные эпохи.

То же можно сказать и о бело-сине-красном флаге – изначально «крестовом», история которого начинается при царе Алексее Михайловиче. По его указу в 1668 году был построен первый русский воинский корабль «Орёл». К этому времени уже сложилась традиция размещать на кораблях флаг государства, к которому они принадлежат, и «Орёл» не стал исключением.

Сохранилось также несколько рисунков Петра Великого с разными вариантами флагов. В 1693 году в Архангельске молодой царь, плавая на морской яхте «Святой Пётр», поднимал бело-сине-красный флаг с изображённым в центре золотым двуглавым орлом. Орёл был под тремя коронами, со скипетром и державой в лапах и со щитом, на котором был изображён всадник, поражающий копьём дракона.

Позже был создан дворцовый штандарт для указания присутствия государя на суше. В центре на золотом фоне изображён орёл, держащий «государево яблоко» – державу, и скипетр – символ царской власти. С небольшими изменениями оба флага просуществовали до отречения Николая II в 1917 году.

По словам Георгия Вилинбахова, помимо создания герба и флага, государственных символов России, необходимо было разработать символы главы государства – практически во всех странах, где существует президентская власть, есть президентский штандарт, символ личной президентской власти.

В 1994 году Штандарт (флаг) Президента Российской Федерации был утверждён. Его описание и изображение приводятся в Указе Президента Российской Федерации № 319, ознакомиться с которым можно на портале Президентской библиотеки. При вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации оригинал Штандарта располагается рядом с главой государства, а затем всегда находится в его служебном кабинете в Сенатском дворце Московского Кремля. Дубликаты Штандарта поднимаются над резиденцией Президента в Кремле, а также другими резиденциями во время пребывания в них главы государства, устанавливаются на транспортных средствах Президента.

Первые дубликаты Штандарта достаточно быстро изнашивались. В 1998 была поставлена задача найти решение, чтобы при любой погоде и любых условиях они сохраняли неизменно торжественный вид.

Изготовление штандарта и флага только на первый взгляд представляется делом простым – сотрудники мастерской Евгения Гребенюка, расположенной в городе Ломоносове, которым было поручено выполнить заказ, сначала изучили старинные геральдические технологии, дополнили их собственными разработками из области высоких технологий и только тогда приступили к изготовлению флагов.

В заключение процедуры инаугурации Президенту Российской Федерации вручается ещё один символ президентской власти – Знак Президента, существующий в единственном экземпляре. Подробное описание символа даётся в Указе Президента Российской Федерации № 906 от 27 июля 1999 года, размещённом на портале Президентской библиотеки. После принесения присяги Знак Президента России хранится в резиденции главы государства в Кремле, его использование определяется нормами государственного протокола.

При вступлении в должность вновь избранный Президент России приносит присягу на специальном экземпляре Конституции Российской Федерации, который с 1996 по 2000 годы имел статус одного из трёх официальных символов президентской власти. Предназначенный для принесения присяги текст Конституции в виде специального издания выполнен в единственном экземпляре и находится в личной библиотеке Президента России в Кремле.

В выставочном зале Президентской библиотеки на Сенатской, 3, хранится единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная главой государства в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года. Ознакомиться с ним можно благодаря виртуальному туру, представленному на портале учреждения. Здесь же доступна электронная копия Конституции с внесёнными изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.