Экотуризм должен быть организованным, грамотным и прибыльным для экономики

Участниками мероприятия стали общественники, представители органов государственной власти 47-го региона, специалисты в сфере организации и содержания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и экологического туризма, а также представители Общественной палаты Омской области, приехавшие в наш регион для участия в совместном мероприятии двух областей, проходящем в эти дни на территории Выборгского района - второй Молодежной научно-практической конференции «Изучение и пути развития ООПТ».

О том, как развивается сеть экомаршрутов на территории ООПТ Ленинградской области, рассказали заместитель председателя комитета - начальник департамента по туризму Комитета по культуре и туризму Ленобласти Ольга Голубева и начальник отдела особо охраняемых природных территорий Комитета по природным ресурсам Федор Стулов. На территории региона, где расположены 47 ООПТ, а к 2035 году их число должно увеличиться еще на 96, в настоящее время обустроено 26 экологических маршрутов общей протяженностью более 115 км. Только в прошлом году комитет по туризму Ленинградской области провел обустройство 13 туристических троп, в т.ч. с привлечением некоммерческих организаций, затратив на эти цели около 8 миллионов рублей. Еще 3 проекта реализуются в 2021 году. «Обустроенные маршруты, это конечно же маркировка, определенные малые архитектурные формы, в том числе места отдыха для туристов. Это не просто прошли по маршруту и сделали какие-то насечки на деревьях при помощи краски», - пояснила О. Голубева.

С 2020 года в регионе реализуется проект «Тропа 47», направленный на создание сети узнаваемых туристских маршрутов, более того, командой проекта разработаны методические рекомендации и руководство по маркировке маршрутов. Кстати, автором такого маршрута может стать каждый, заверил участников круглого стола начальник отдела Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти Александр Силуянов, для этого необходимо оставить заявку на сайте учреждения.

Ф. Стулов дополнил выступление коллег рассказом о совместных проектах с арендаторами лесного форда, направленных на организацию инфраструктуры для активного отдыха туристов - обустройство мест автостоянок, размещения и питания. Туризм должен быть цивилизованным и безопасным, как для отдыхающих, так и для самой природы, считает представитель комитета по природным ресурсам.

«Зеленая экономика должна стать неотъемлемой частью стратегии социально-экономического развития территорий, а наиболее плодотворная платформа для развития зеленой экономики - это экологический туризм», заверила собравшихся модератор встречи, председатель комиссии по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты Ленобласти Вероника Тарбаева. Она привела пример ряда зарубежных стран, где сфера экологического туризма приносит серьезный доход в экономику. В своем докладе В. Тарбаева проанализировала факторы, сдерживающие развитие отечественного экотуризма и высказалась за совершенствование российского законодательства в обсуждаемой сфере.

Председатель комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности ОПОО Анатолий Соловьев высоко оценил качество обустройства экотроп в Ленинградской области и рассказал о мониторинге экотроп, который по поручению омского губернатора проводит Общественная палата Омской области. Мониторинг омских общественников показал неудовлетворительное состояние заявленных маршрутов, лишь один из которых оказался в нормальном состоянии.

Опытом организации экологического туризма с акцентом на экопросвещение и эковоспитание поделились представители петербургской Дирекции ООПТ Нино Нацваладзе, и областного отделения «ВООП» Наталья Калягина, кандидат биологических наук Анна Доронина и директор АНО «Земля под радугой» Сергей Панкевич, а также директор Нижне-Свирского государственного заповедника Максим Антипин. Последний показал участникам круглого стола видеосюжеты о заповеднике, рассказал о существующих программах и проектах для экотуристов и планах по созданию новых, в т.ч. водных. Но, несмотря на низкую стоимость посещения и неплохую транспортную доступность, турпоток в заповеднике в настоящее время совсем небольшой, а значит, тема круглого стола крайне актуальна для региона, его экологии, туризма, его жителей.