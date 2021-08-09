Плодотворный июль фонда «Счастливое будущее»

В июле сотрудники фонда подготовили для своих подопечных насыщенную и полезную программу. Так, каждую неделю дети катались на катерах. Капитаны из яхт-клуба на Крестовском острове встречали маленьких гостей и их мам, устраивали индивидуальные прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Конечно же, бесплатно.

Ребята из Коммунара, Сиверского и Гатчины смотрели автогонки на автодроме «Игора Драйв». Гостям также предоставили уникальную возможность посетить паддок гоночной команды «Carville Racing». Здесь для них провели экскурсию, подарили сувениры с фирменной символикой, показали гоночные машины, а пилоты общались с ребятами и раздавали автографы со своими пожеланиями.

Для подопечных спортсменов фонд провел свой VIII Благотворительный мини-турнир по футболу среди дворовых команд, в которые вошли выпускники детских домов, подростки из исправительной колонии.

В другой день ребята успели побывать на современной музыкальной площадке «Roof Place» на концерте популярного исполнителя Димы Билана.

Волонтеры фонда совместно с движением «ЭКО-Коммунар» провели свою ежемесячную акцию по сбору вторсырья. На этот раз на площадку раздельного сбора мусора участники акции принесли 12 кубометров вторсырья, которые отправились на переработку.

Каждую неделю волонтеры и автоволонтеры фонда «Счастливое будущее» собирали продуктовые наборы для подопечных семей. Помощь оказывали в офисе фонда, приносили продукты на дом пожилым бабушкам и дедушкам, отвозили семьям в Сиверский, Новый Свет, Пудость, Лукаши, Пудомяги.

В Фонде организовали встречу подопечных родителей с представителями системы социальной защиты населения, которые рассказали про новый формат безвозмездной помощи государства – социальный контракт.

Яркий плодотворный июль «Счастливого будущего» омрачился большим горем подопечной семьи, где в результате несчастного случая на качелях погибла маленькая девочка. Фонд оказал финансовую помощь семье.

Также из разряда грустных хлопот волонтеров – помощь молодому человеку-колясочнику Юрию после операции по ампутации ноги. Друзья и волонтеры фонда приносили ему лекарства, продукты, витамины и даже ноутбук.

Сотрудники и волонтеры фонда «Счастливое будущее» благодарят всех неравнодушных граждан и социально ответственные компании за их посильный вклад в дело помощи нуждающимся.





Фото: фонд «Счастливое будущее»