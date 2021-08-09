Плодотворный июль фонда «Счастливое будущее»

В
июле сотрудники фонда подготовили для своих подопечных насыщенную и полезную
программу. Так, каждую неделю дети катались на катерах. Капитаны из яхт-клуба
на Крестовском острове встречали маленьких гостей и их мам, устраивали
индивидуальные прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Конечно же,
бесплатно.
Ребята
из Коммунара, Сиверского и Гатчины смотрели автогонки на автодроме «Игора Драйв».
Гостям также предоставили уникальную возможность посетить паддок гоночной команды
«Carville Racing». Здесь для них провели экскурсию, подарили сувениры с фирменной
символикой, показали гоночные машины, а пилоты общались с ребятами и раздавали
автографы со своими пожеланиями.
Для
подопечных спортсменов фонд провел свой VIII Благотворительный мини-турнир по
футболу среди дворовых команд, в которые вошли выпускники детских домов,
подростки из исправительной колонии.
В
другой день ребята успели побывать на современной музыкальной площадке «Roof Place»
на концерте популярного исполнителя Димы Билана.
Волонтеры
фонда совместно с движением «ЭКО-Коммунар» провели свою ежемесячную акцию по
сбору вторсырья. На этот раз на площадку раздельного сбора мусора участники
акции принесли 12 кубометров вторсырья, которые отправились на переработку.
Каждую
неделю волонтеры и автоволонтеры фонда «Счастливое будущее» собирали
продуктовые наборы для подопечных семей. Помощь оказывали в офисе фонда, приносили
продукты на дом пожилым бабушкам и дедушкам, отвозили семьям в Сиверский, Новый
Свет, Пудость, Лукаши, Пудомяги.
В
Фонде организовали встречу подопечных родителей с представителями системы социальной
защиты населения, которые рассказали про новый формат безвозмездной помощи
государства – социальный контракт.
Яркий
плодотворный июль «Счастливого будущего» омрачился большим горем подопечной
семьи, где в результате несчастного случая на качелях погибла маленькая
девочка. Фонд оказал финансовую помощь семье.
Также
из разряда грустных хлопот волонтеров – помощь молодому человеку-колясочнику
Юрию после операции по ампутации ноги. Друзья и волонтеры фонда приносили ему
лекарства, продукты, витамины и даже ноутбук.
Сотрудники
и волонтеры фонда «Счастливое будущее» благодарят всех неравнодушных граждан и
социально ответственные компании за их посильный вклад в дело помощи нуждающимся.
Фото:
фонд «Счастливое будущее»