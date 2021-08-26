Хоровод мира в Гатчине: главное — не разомкнуть круг!

Одна
из самых больших акций состоялась 15 августа на Дворцовой площади в
Санкт-Петербурге, где уже в пятый раз прошел фестиваль «Хоровод мира»,
организованный фестивальным движением «Хороводы России». Хоровод, который проходил
в Гатчине 16 августа на базе Школы третьего возраста, был, конечно, скромнее.
Зато он объединил сразу несколько поколений и национальностей.
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В Хороводе мира на Дворцовой площади мы участвуем с самого начала его
существования — с 2017 года, -
говорит руководитель Школы третьего возраста Татьяна Кучер. - В этом году, в
связи с пандемией, многие участники акции решили посвятить свои хороводы
здоровью. Так же поступили и мы. Сегодня нам помогут проводить наш хоровод
ребята из общественной организации «Волонтеры-медики».
Курсисты
Школы третьего возраста каждый раз с огромным удовольствием принимают участие в
Хороводе мира — шьют костюмы, готовятся, разучивают хороводные узоры. Самыми
опытными «хороводниками» Гатчинской ШТВ уже по традиции считаются участницы
танцевальной студии, которой руководит Людмила Петровна Семёнова.
Эту
студию знают прекрасно и в Гатчине, и во всей Ленинградской области. Танцовщицы
«серебряного возраста» привозили домой уже не одну высокую награду с фестивалей
и конкурсов самого разного уровня. Естественно, что именно они стали «зажигательным
элементом» в проведении гатчинских хороводов.
-
Поскольку мы сами танцуем почти профессионально, для нас организовать такой
хоровод не проблема, - говорит Людмила Семёнова. - Хоровод вести не сложно. Главное
— правильно выстроить определенный узор и не разомкнуть круг. Ещё до пандемии
мы ездили по Гатчинскому району, вовлекали в наши хороводы жителей поселений, и
всем очень нравилось. Где бы мы ни проводили эту акцию — всегда было хорошее
настроение у людей, всегда!
Ближе
к трем часам дня одетые в яркие сарафаны курсисты ШТВ вышли на просторный
школьный двор. Там их уже поджидали
ребята из организации «Волонтеры-медики».
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Мы давно уже дружим с Гатчинской школой третьего возраста, - говорит
координатор Гатчинского отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» Алексей Тульнев. - Для нас очень важна связь поколений и
возможность обмениваться эмоциями, знаниями и опытом. Сегодня мы проведем для
наших друзей небольшую зарядку в виде флешмоба. Я думаю, они без труда смогут
повторить наши быстрые движения.
В
этот день в гостях у Гатчинской Школы третьего возраста были и их друзья из
Ресурсно-добровольческого центра Ленинградской области.
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Со школой третьего возраста в Гатчине мы познакомились два года назад, когда
проводили здесь программу «Дискавери», - говорит методист Центра Анна Гордеюк.
- Я рада, что они появились у нас, в нашей общей добровольческой семье. Это
замечательные, очень активные и позитивные люди, готовые делать так много интересного.
Я выступаю координатором «серебряного» добровольчества по нашему региону, и мы,
совместно с волонтерами Гатчинской Школы третьего возраста пишем проект «Дари
добро» для всероссийского конкурса проектов «Молод душой». Этот проект
направлен на помощь в интеграции детям из приюта в гатчинском детском
реабилитационном центре «Дарина».
Каждый
год в хороводной акции Гатчинской Школы третьего возраста участвует и молодежь.
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Молодые люди каждый раз участвуют в наших хороводах с большим удовольствием, -
говорит Татьяна Кучер. - Мы стараемся проводить их под современную музыку, с
играми и развлечениями. Это нравится и детям, и молодым людям, и людям
серебряного возраста.
На
этот раз участие в Гатчинском Хороводе мира, дружбы и здоровья приняли ребята
из трудовых бригад Гатчинского Дворца молодежи. Вовлекаясь в игры, танцы и
хороводы, обычно скованные и застенчивые подростки оживали и раскрывались
буквально на глазах.
Можно
сказать, что в этом году хоровод в Школе третьего возраста принял национальный
характер. Одним из его участников
стала руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina» Нина
Эртэ-Аниконова. Нина Андреевна познакомила участников акции с карело-финской
игрой «Сеть да рыба» и вручила каждому маленький национальный сувенир.
-
На Гатчинской земле проживают люди разных национальностей, - напомнила Нина
Андреевна. - И, конечно, радостно, что проходят такие программы, которые нас
всех объединяют!
Юлия
Лысанюк