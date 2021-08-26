Хоровод мира в Гатчине: главное — не разомкнуть круг!

Одна из самых больших акций состоялась 15 августа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где уже в пятый раз прошел фестиваль «Хоровод мира», организованный фестивальным движением «Хороводы России». Хоровод, который проходил в Гатчине 16 августа на базе Школы третьего возраста, был, конечно, скромнее. Зато он объединил сразу несколько поколений и национальностей.

- В Хороводе мира на Дворцовой площади мы участвуем с самого начала его существования — с 2017 года, - говорит руководитель Школы третьего возраста Татьяна Кучер. - В этом году, в связи с пандемией, многие участники акции решили посвятить свои хороводы здоровью. Так же поступили и мы. Сегодня нам помогут проводить наш хоровод ребята из общественной организации «Волонтеры-медики».

Курсисты Школы третьего возраста каждый раз с огромным удовольствием принимают участие в Хороводе мира — шьют костюмы, готовятся, разучивают хороводные узоры. Самыми опытными «хороводниками» Гатчинской ШТВ уже по традиции считаются участницы танцевальной студии, которой руководит Людмила Петровна Семёнова.

Эту студию знают прекрасно и в Гатчине, и во всей Ленинградской области. Танцовщицы «серебряного возраста» привозили домой уже не одну высокую награду с фестивалей и конкурсов самого разного уровня. Естественно, что именно они стали «зажигательным элементом» в проведении гатчинских хороводов.

- Поскольку мы сами танцуем почти профессионально, для нас организовать такой хоровод не проблема, - говорит Людмила Семёнова. - Хоровод вести не сложно. Главное — правильно выстроить определенный узор и не разомкнуть круг. Ещё до пандемии мы ездили по Гатчинскому району, вовлекали в наши хороводы жителей поселений, и всем очень нравилось. Где бы мы ни проводили эту акцию — всегда было хорошее настроение у людей, всегда!

Ближе к трем часам дня одетые в яркие сарафаны курсисты ШТВ вышли на просторный школьный двор. Там их уже поджидали ребята из организации «Волонтеры-медики».

- Мы давно уже дружим с Гатчинской школой третьего возраста, - говорит координатор Гатчинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Тульнев. - Для нас очень важна связь поколений и возможность обмениваться эмоциями, знаниями и опытом. Сегодня мы проведем для наших друзей небольшую зарядку в виде флешмоба. Я думаю, они без труда смогут повторить наши быстрые движения.

В этот день в гостях у Гатчинской Школы третьего возраста были и их друзья из Ресурсно-добровольческого центра Ленинградской области.

- Со школой третьего возраста в Гатчине мы познакомились два года назад, когда проводили здесь программу «Дискавери», - говорит методист Центра Анна Гордеюк. - Я рада, что они появились у нас, в нашей общей добровольческой семье. Это замечательные, очень активные и позитивные люди, готовые делать так много интересного. Я выступаю координатором «серебряного» добровольчества по нашему региону, и мы, совместно с волонтерами Гатчинской Школы третьего возраста пишем проект «Дари добро» для всероссийского конкурса проектов «Молод душой». Этот проект направлен на помощь в интеграции детям из приюта в гатчинском детском реабилитационном центре «Дарина».

Каждый год в хороводной акции Гатчинской Школы третьего возраста участвует и молодежь.

- Молодые люди каждый раз участвуют в наших хороводах с большим удовольствием, - говорит Татьяна Кучер. - Мы стараемся проводить их под современную музыку, с играми и развлечениями. Это нравится и детям, и молодым людям, и людям серебряного возраста.

На этот раз участие в Гатчинском Хороводе мира, дружбы и здоровья приняли ребята из трудовых бригад Гатчинского Дворца молодежи. Вовлекаясь в игры, танцы и хороводы, обычно скованные и застенчивые подростки оживали и раскрывались буквально на глазах.

Можно сказать, что в этом году хоровод в Школе третьего возраста принял национальный характер. Одним из его участников стала руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina» Нина Эртэ-Аниконова. Нина Андреевна познакомила участников акции с карело-финской игрой «Сеть да рыба» и вручила каждому маленький национальный сувенир.

- На Гатчинской земле проживают люди разных национальностей, - напомнила Нина Андреевна. - И, конечно, радостно, что проходят такие программы, которые нас всех объединяют!

Юлия Лысанюк