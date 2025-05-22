Нет договора? Отключим газ!

Заключение договора на техобслуживание газового оборудования является обязанностью каждого, кто пользуется газом в своем доме или квартире, напоминает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Если такого договора нет, то «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно с газораспределительной организацией «Газпром газораспределение Ленинградская область» вправе ограничить абоненту подачу газа.

С начала года абонентам Ленинградской области было направлено более тысячи уведомлений о возможном отключении от системы газоснабжения за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования.

На сегодня определен перечень из 40 жилых домов во Всеволожске, Шлиссельбурге, Пикалево, Гатчине, Бокситогорске, Сланцах, Коммунаре и Отрадном, в которых большинство собственников квартир не имеют договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Такие квартиры будут отключены от системы газоснабжения в июне, если не заключат договор с газораспределительной организацией. Отключение повлечет для абонента дополнительные расходы – оплату работ по отключению и последующему подключению газа.

Ограничения поставки природного газа вводятся в соответствии с пунктом 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией, а также в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух месяцев подряд.