Первый шаг в медицину

Сегодня в Гатчине 10-классникам «девятки» торжественно вручили документы, удостоверяющие их квалификацию младших медицинских сестер и медбратьев по уходу за больными. Ребята шли к этому целый учебный год: углубленно изучали биологию и химию, основы сестринского дела, медицинскую этику, а главное, прошли хорошую практику в Гатчинской клинической межрайонной больнице.

10-классники посещали мастер-классы от врачей, знакомились с работой стационарных отделений, проходили симуляционные тренинги на современном оборудовании. За время обучения в медицинском классе ребята освоили навыки сердечно-легочной реанимации и первой помощи, научились брать кровь, измерять давление и снимать кардиограмму.

Церемония вручения свидетельств прошла торжественно, в присутствии почетных гостей. Поздравляя 10-классников с получением первой медицинской квалификации, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим выразила надежду, что большинство выпускников медицинского класса свяжут свою жизнь не просто с медицинской отраслью, а с медициной Ленинградской области и Гатчины, где очень большой спрос на медицинские кадры в государственных медучреждениях.

Людмила Николаевна поблагодарила педагогов школы № 9 и партнеров – областной комитет по здравоохранению, Первый медицинский университет Петербурга и Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, благодаря кому стало возможным открытие первого в регионе медицинского класса:

«Когда появляется хорошая команда, это залог успеха. Коллективу школы № 9 – отдельная благодарность за то, что вы решились стать пилотной площадкой в Ленинградской области, и теперь ваш опыт перенимают в регионе».

Людмила Николаевна пожелала ребятам успехов и не бояться трудностей: «Вы для себя сделали выбор, и этот выбор достоин уважения. Удачи вам и воли на жизненном пути!».

Слова напутствия десятиклассникам адресовал первый заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков. Он отметил, что идея профильных классов родилась на федеральном уровне для того, чтобы обеспечить экономику страны теми кадрами, в которых она больше всего нуждается:

«Пример медицинского класса в Гатчинской школе № 9 доказывает правильность этого направления. Возможность попробовать себя в профессии – одна из функций профильных классов. Отрадно, что Гатчинский округ развивает эту идею. На сегодняшний день в школах Ленинградской области всего пять медицинских классов, и мы должны продвигать это важное направление. Такая задача поставлена губернатором Александром Дрозденко», – сказал Антон Александрович и напомнил известную фразу: «Если вам тяжело, значит, вы движетесь в гору! Желаю вам преодолевать трудности, закаляться и расти над собой».

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков назвал новоиспеченных младших медсестер и медбратьев коллегами: «Получив это свидетельство, вы входите в нашу профессию, назад пути нет. Врач – самая лучшая профессия, вы сделали абсолютно правильный выбор, о котором вы никогда не пожалеете».

С получением первого профессионального документа десятиклассников поздравил директор института сестринского образования, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Ильдар Миннуллин. Вместе с и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростиславом Павловым он вручил ребятам свидетельства младшего медперсонала.

Ученики выступили с ответным словом, искренне поблагодарив своих учителей и медиков: «За этот учебный год мы убедились, что медицина – это не только наука о болезнях, это еще и искусство человеческих отношений, которое делает нашу жизнь лучше. Спасибо за пример, поддержку и веру в нас!».

Гатчинский округ стал первопроходцем в этой сфере, открыв первый медицинский класс в Ленинградской области.

- Первопроходцами быть всегда очень интересно, – отметила Людмила Нещадим. – Я хочу поблагодарить всех, кто принял и поддержал эту мою идею, высказанную еще в 2021 году. Проблема нехватки кадров в медучреждениях Гатчины уже тогда вышла на первый план, и нужно было что-то делать здесь, на местах. А когда мысль благая, ты никогда не останешься один. Инициативу поддержала и Гатчинская больница, и комитеты образования и здравоохранения Ленинградской области, и Первый медицинский университет. Профильные классы – это первооснова формирования кадров в любой сфере сегодня, а в медицине – особенно. И мы не будем останавливаться на достигнутом. Гатчинские ребята проявляют большой интерес к медицинскому предуниверсарию, одной площадки уже недостаточно, и мы будем развивать это направление: гатчинские школы № 11, № 12, № 7 уже готовы открывать предпрофильные медицинские классы.

Как подчеркнул и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, обучение в медицинском классе было построено системно: