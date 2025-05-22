В Гатчине появился макет Госпитального городка

Работа над макетом началась в 2022–2023 учебном году. Участие в проекте приняли дети от 10 до 15 лет. К началу 2025 года макет «Ансамбль госпитального городка» был готов. Он выполнен в масштабе 1:87 со всеми зданиями XIX века, ландшафтом и фигурками жителей Гатчины того времени. Длина макета составляет 2 м 40 см.

О том, как шла работа над макетом, рассказала педагог дополнительного образования Гатчинского Дворца детского творчества (ДДТ) Снежана Сюгияйнен.

Госпитальный городок в истории Гатчины

Госпитальный городок является одним из интереснейших архитектурных ансамблей Гатчины, примыкающих к главному проспекту города. Как известно, главное здание гатчинского госпиталя было построено в середине 1790-х годов для нужд гатчинских войск по указу великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. В начале 1820-х годов здание было значительно перестроено. Госпиталь стал центром архитектурного ансамбля – так называемого Госпитального городка, который окончательно сформировался к концу XIX века и дошел до наших дней с незначительными изменениями.

В Госпитальный городок, помимо госпиталя (сейчас – здание городской администрации), входили богадельня (нынешнее здание стоматологической поликлиники), бывшие дома врачебного персонала, другие служебные помещения слева и справа от больницы, площадь перед больницей (Ленинский сквер) и территория за богадельней (сквер «Юность»). Каменная одноэтажная богадельня размещалась позади госпиталя. Между этими зданиями был небольшой садик. При богадельне построили баню, ледник и прачечную.

Пациентами госпиталя в основном были военные гатчинских войск, воспитанники воспитательного дома и служащие Дворцового правления. Богадельня была предназначена для «призреваемых» (стариков и инвалидов), для которых дополнительно отводился нижний этаж главного здания госпиталя.

В Гатчинском госпитале работали лучшие врачи того времени, разрабатывались лекарства и вакцины и даже проводились операции на головном мозге. В настоящее время уникальный Госпитальный городок является объектом культурного наследия федерального значения.

«Назад в будущее»

Гатчинский Госпитальный городок – довольно сложный объект в архитектурном плане. И тем не менее именно его выбрали педагоги дополнительного образования Гатчинского Дворца детского творчества (ДДТ) Снежана Сюгияйнен и Ольга Краева для участия в проекте «Ленинградская ретроспектива». Напомним, «Ленинградская ретроспектива» – это региональный инновационный проект, в рамках которого в каждом районе Ленинградской области создаются макеты зданий (сооружений, парков, памятников и т. д.), связанных с какой-либо исторической эпохой. Для этого проекта гатчинские педагоги разработали сетевую дополнительную общеразвивающую программу для детей «Назад в будущее», целью которой стало создание макета «Ансамбль Госпитального городка».

Работа над проектом началась с изучения уже готовых макетов архитектурных сооружений, включая посещение Музея-макета «Петровская акватория». Вместе со своими педагогами ребята посещали музеи и библиотеки Гатчины, ходили на экскурсии, собирали материал, погружаясь в историю города и Госпитального городка.

В работе над макетом использовались старинные фотографии, книги по истории Гатчины, материалы из интернета и даже съемки с квадрокоптера. Юные архитекторы взаимодействовали с сотрудниками гатчинских библиотек, музея истории Гатчины, встречались с краеведами.

- С нами тесно сотрудничал гатчинский краевед Владислав Кислов, – рассказала Снежана Сюгияйнен. - Ему очень понравилась идея этого проекта. Он много нам рассказывал, дарил свои книги, рекомендовал свои видеоролики. Он подсказывал нам многое, когда мы еще чертили первую карту. Владислав Аркадьевич очень хотел увидеть итоговый результат, но, увы, не успел.

Сначала участники проекта делали зарисовки и расчеты, затем начертили план местности. Работа кропотливая, ведь нужно было правильно рассчитать масштаб, учесть все здания, дороги, деревья и т.д. Все осложнялось тем, что некоторые сооружения не сохранились до нашего времени и существуют только на старинных фотографиях и картинках.

Следующим этапом стало изготовление зданий. Эта работа, наверное, была самой увлекательной, но и самой трудной для ребят. Вместе с педагогами они экспериментировали с материалами и технологиями, иногда ошибались и начинали всё сначала. Для правильного расчета масштаба и конструкции было просмотрено и прочитано очень много информации о зданиях Госпитального городка. Каждое здание должно было быть устойчивым, с правильной конструкцией крыши, количеством окон и их размерами – эти и многие другие вопросы решали ребята на занятиях со своими педагогами.

Работа началась со здания богадельни. Это на первый взгляд простое сооружение уже в самом начале поставило в тупик: все его размеры были описаны в саженях. Сложности были и с часовней, сооруженной в память спасения Государя Императора Александра II в 1866 году: это здание было утрачено после 1924 года, пришлось опираться только на фотографии.

Маленькие лекари

Осенью 2024 года программа «Назад в будущее: макет "Ансамбль Госпитального городка"» стала победителем муниципального конкурса «Педагогические инновации». Макет Госпитального городка был закончен в начале 2025 года, а в апреле 2025 года авторы программы стали победителями в муниципальном смотре-конкурсе «Педагогическое мастерство без границ – 2025».

Первая экскурсия по макету Госпитального городка состоялась в марте, когда в гости во Дворец детского творчества пришли воспитанники детского сада №43. Экскурсию для малышей провели школьники, участвовавшие в создании макета. Мирослава Тихомирова и Полина Сюгияйнен рассказали ребятам об истории Госпитального городка, о сохранившихся и ныне утраченных зданиях, о том, как жил городок, как и чем лечили людей. Малышам открыли секреты изготовления домов и деревьев и многое другое. Наверное, наибольший восторг вызвала возможность потрогать «домики» макета и поиграть с крошечными лошадками, человеческими фигурками и скамейками.

Как говорит Снежана Сюгияйнен, дети из детских садов Гатчины теперь приходят к ним часто. Помимо экскурсий, для малышей проводят мастер-класс «Маленький лекарь», предлагая им почувствовать себя настоящими аптекарями и «приготовить лекарство». Также здесь можно примерить костюм сестры милосердия, попробовать правильно раскрасить его на листе бумаге с трафаретом и унести эту замечательную поделку домой.

В настоящее время макет «Ансамбль Госпитального городка» располагается в музее Гатчинского Дворца детского творчества (Гатчина, ул. Школьная, д.1). Его могут увидеть все желающие: главное – не забыть записаться на экскурсию в ДДТ!

- Наш макет мобильный, – говорит Снежана Сюгияйнен. - Несмотря на величину, он разборный, выполнен из нескольких блоков. Его можно перевозить, чтобы демонстрировать в других пространствах. Хочется, чтобы он не просто пылился у нас, а жил своей жизнью. Надеемся, что в ближайшем будущем макет Госпитального городка станет доступен для широкой публики в музейных пространствах Гатчины.

Юлия Лысанюк