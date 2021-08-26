Сорок лет верности железной дороге

Виктор
Викторович пришел в Гатчинскую дистанцию пути в апреле 1967 года. Еще не
достигнувшего 16-летнего возраста подростка приняли на должность путевого
рабочего первого разряда на железнодорожной станции Сиверская. Постепенно он
повышал свою квалификацию, перенимал опыт старшего поколения, прошел обучение в
Ржевской дорожно-технической школе. В 1973 году Виктор Викторович отправился на
службу в ряды Советской Армии, после чего снова вернулся на родную станцию
Сиверская. Уже через пару лет был назначен дорожным мастером – руководителем
второго околотка и обслуживал участок пути от Гатчины до Строганово, включая
станцию Сиверская. В этой должности проработал до самого выхода на пенсию. На
заслуженный отдых Виктор Викторович отправился в 2007 году.
По
словам заместителя начальника Гатчинской дистанции пути по кадрам и социальным
вопросам Алексея Танаева, Виктор Дымов был свидетелем полной модернизации
железнодорожной отрасли. На его глазах вместо деревянных шпал были уложены
железобетонные, повсеместно введен бесстыковой путь, введены в эксплуатацию
вторые пути с электрификацией для увеличения пропускной способности от станции
Сиверская до Луги и многое другое.
Виктор
Викторович зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный,
достаточно строгий руководитель и хороший хозяйственник. Под его началом
трудились несколько бригад – это около 30 монтеров пути, также в его ведении
находилось четыре переездных поста с дежурными работниками.
Виктор
Викторович – родоначальник династии железнодорожников. Его супруга также
трудилась в данной отрасли, сын Андрей Дымов начинал свой профессиональный путь
в Гатчинской дистанции пути, сегодня он работает главным инженером в
Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути, дочь Светлана работает инженером в
Октябрьской дирекции связи. Общий трудовой стаж семьи составляет более ста лет.
После
выхода на пенсию Виктор Викторович признался коллегам, что впервые радуется
падающему снегу. Как известно, снег для путейцев – настоящее испытание. Даже не
верится, но обычные снежинки могут помешать бесперебойной работе
железнодорожного транспорта. Поэтому зимой путейцы круглосуточно ведут свою
незаметную, но очень важную работу по борьбе со снегом.
В
день 70-летия коллеги поздравили Виктора Викторовича с днем рождения, пожелали
долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также поблагодарили за вклад в развитие
отрасли и достойный пример для следующих поколений железнодорожников. Ему
вручили Благодарственное письмо от начальника Октябрьской дирекции
инфраструктуры Сергея Осташко, Благодарственное письмо и ценный подарок от
Гатчинской дистанции пути, а также подарок от Совета
ветеранов-железнодорожников.
- Все прогрессивные технологии обкатывались на опыте таких, как наш Виктор Викторович, а мы – молодые путейцы только перенимали его знания в виде инструкций и технологий, а также советов и рекомендаций. Образовательные программы в университете путей сообщений также строились на опыте таких людей, за что мы им по-настоящему благодарны, - добавил Алексей Танаев.
Ирина
Хрусталёва