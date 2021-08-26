Сорок лет верности железной дороге

Виктор Викторович пришел в Гатчинскую дистанцию пути в апреле 1967 года. Еще не достигнувшего 16-летнего возраста подростка приняли на должность путевого рабочего первого разряда на железнодорожной станции Сиверская. Постепенно он повышал свою квалификацию, перенимал опыт старшего поколения, прошел обучение в Ржевской дорожно-технической школе. В 1973 году Виктор Викторович отправился на службу в ряды Советской Армии, после чего снова вернулся на родную станцию Сиверская. Уже через пару лет был назначен дорожным мастером – руководителем второго околотка и обслуживал участок пути от Гатчины до Строганово, включая станцию Сиверская. В этой должности проработал до самого выхода на пенсию. На заслуженный отдых Виктор Викторович отправился в 2007 году.

По словам заместителя начальника Гатчинской дистанции пути по кадрам и социальным вопросам Алексея Танаева, Виктор Дымов был свидетелем полной модернизации железнодорожной отрасли. На его глазах вместо деревянных шпал были уложены железобетонные, повсеместно введен бесстыковой путь, введены в эксплуатацию вторые пути с электрификацией для увеличения пропускной способности от станции Сиверская до Луги и многое другое.

Виктор Викторович зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный, достаточно строгий руководитель и хороший хозяйственник. Под его началом трудились несколько бригад – это около 30 монтеров пути, также в его ведении находилось четыре переездных поста с дежурными работниками.

Виктор Викторович – родоначальник династии железнодорожников. Его супруга также трудилась в данной отрасли, сын Андрей Дымов начинал свой профессиональный путь в Гатчинской дистанции пути, сегодня он работает главным инженером в Санкт-Петербург-Балтийской дистанции пути, дочь Светлана работает инженером в Октябрьской дирекции связи. Общий трудовой стаж семьи составляет более ста лет.

После выхода на пенсию Виктор Викторович признался коллегам, что впервые радуется падающему снегу. Как известно, снег для путейцев – настоящее испытание. Даже не верится, но обычные снежинки могут помешать бесперебойной работе железнодорожного транспорта. Поэтому зимой путейцы круглосуточно ведут свою незаметную, но очень важную работу по борьбе со снегом.

В день 70-летия коллеги поздравили Виктора Викторовича с днем рождения, пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также поблагодарили за вклад в развитие отрасли и достойный пример для следующих поколений железнодорожников. Ему вручили Благодарственное письмо от начальника Октябрьской дирекции инфраструктуры Сергея Осташко, Благодарственное письмо и ценный подарок от Гатчинской дистанции пути, а также подарок от Совета ветеранов-железнодорожников.

- Все прогрессивные технологии обкатывались на опыте таких, как наш Виктор Викторович, а мы – молодые путейцы только перенимали его знания в виде инструкций и технологий, а также советов и рекомендаций. Образовательные программы в университете путей сообщений также строились на опыте таких людей, за что мы им по-настоящему благодарны, - добавил Алексей Танаев.

Ирина Хрусталёва