Безопасность на воде!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Отправляясь на водоём в такую погоду, вы рискуете своей жизнью и жизнью своих близких. В последнее время участились случаи происшествий и гибели на воде, мужчины уходят на рыбалку и не возвращаются!

Обманчивая тёплая погода, озера без прочного ледового покрова привлекательны для любителей рыбной ловли. НО!!!

Особую опасность представляет падение в холодную воду: намокшая одежда тянет человека вниз и сковывает движения. Спастись человеку в такой ситуации довольно трудно.

А вы знаете сколько может продержаться в холодной воде человек? При температуре 2-3°С может стать смертельным пребывание более 10-15 минут. При температуре от 0 до -2°С летальный исход наступает после 5-8 минут. Кругом твердят «Не выходите на лёд до формирования устойчивого ледового покрытия», но люди упорно стремятся выйти на водоёмы, будто забыв: вода не прощает ошибок!

Гибель человека в холодной воде может наступить и раньше 10-15 минут. Причиной становится шоковое состояние, так называемый «холодный шок», который развивается на протяжении первых пяти минут резкого охлаждения.

В рамках проведения месячника безопасности государственные инспектора Гатчинского отделения ГИМС проводят профилактические обходы водных объектов в целях недопущения несчастных случаев, с гражданами проводятся профилактические беседы, раздаются памятки.

Ещё раз напоминаем: проведите беседу с детьми о правилах безопасности и поведения вблизи водоемов в период становления льда!

Берегите себя и своих близких, телефон спасателей – 112.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области