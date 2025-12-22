Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
23.12.25 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет частично,
д. Бугры,
д. Горки,
д. Романовка,
д. Руссолово,
д. Шаглино,
д. Веккелево,
д. Бор.
23.12.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
массив «Дачный-1».
23.12.2025 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево Киевское ш., 14 (промзона).
23.12.2025 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Малые Колпаны промзона, массив.
23.12.2025 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Ермолино,
д. Шпаньково ч/с.
24.12.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная.
23.12.25 с 09.00 до 17.00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы, ул. Чкалова, д. 1-10;
Санаторское ш., д. 4-48;
ул. Некрасова, д. 1-20, 20-29;
ул. Щорса, д. 1-20;
ул. Фрунзе, д. 1-9;
ул. Поселковая, д. 1-15;
ул. Гатчинская, д. 18;
ул. Санаторская, д. 49-71, 20-28.