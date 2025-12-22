Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.12.25 с 10:00 до 17:00

    Новосветское ТУ:

    п. Новый Свет частично,

    д. Бугры,

    д. Горки,

    д. Романовка,

    д. Руссолово,

    д. Шаглино,

    д. Веккелево,

    д. Бор.

 

23.12.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

    массив «Дачный-1».

 

23.12.2025 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

    д. Малое Верево Киевское ш., 14 (промзона).

 

23.12.2025 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Малые Колпаны промзона, массив.

 

23.12.2025 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Ермолино,

д. Шпаньково ч/с.

 

24.12.2025 с 09:00 до 17:00

    Сяськелевское ТУ:

д. Жабино, ул. Поселковая, мастерские, котельная.

 

23.12.25 с 09.00 до 17.00

Таицкое ТУ:

гп. Тайцы, ул. Чкалова, д. 1-10;

Санаторское ш., д. 4-48;

ул. Некрасова, д. 1-20, 20-29;

ул. Щорса, д. 1-20;

ул. Фрунзе, д. 1-9;

ул. Поселковая, д. 1-15;

ул. Гатчинская, д. 18;

ул. Санаторская, д. 49-71, 20-28.