Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 декабря

Когда близкий человек находится в зоне специальной военной операции, мир словно останавливается. В этой тишине ожидания таким ценным может оказаться каждое слово поддержки, каждый знак, что ты – не один, что ты – часть большого сообщества тех, кто помнит, верит и ждет вместе с тобой.