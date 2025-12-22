Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградкой области создает экспертный совет

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти Ленинградской области, Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков, руководители профильных комитетов, территориальных органов федеральных органов власти, включая руководителя Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Евгения Орловского, а также представители региональных бизнес-объединений и предпринимательского сообщества.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева представила цели и задачи создаваемого Экспертного совета при Уполномоченном, обозначив его ключевую роль в формировании устойчивой и содержательной обратной связи от бизнеса.

«Наша задача — не реагировать на отдельные сигналы постфактум, а выстроить постоянный, понятный и рабочий механизм обратной связи. Такой, в котором предприниматели могут напрямую говорить о проблемах, а органы власти — получать объективную картину того, как на практике работают принятые решения», — отметила Елена Рулева.

В своем выступлении Уполномоченный подчеркнула, что Экспертный совет станет практической площадкой для обсуждения системных вопросов предпринимательского климата, включая административные практики, качество государственных и муниципальных услуг, деятельность контрольно-надзорных органов, а также факторы, влияющие на восприятие деловой среды предпринимателями.

Отдельным блоком в рамках мероприятия прошла экспертная сессия по теме «Силовое давление», в ходе которой участники обсудили само понятие явления, подходы к его трактовке, терминологию, а также примеры из практики бизнеса и органов власти. Было отмечено, что именно восприятие силового давления сегодня является одним из наиболее чувствительных индикаторов состояния делового климата и требует регулярного анализа, экспертного обсуждения и аккуратной работы с обратной связью предпринимателей.

После выступления Уполномоченного слово было предоставлено руководителю Ленинградского областного регионального отделения «Деловой России» Михаилу Косареву, который подвел итоги работы возглавляемой организации, обозначил ключевые вопросы, волнующие предпринимателей региона, а также представил приоритетные направления деятельности на 2026 год.

В своем выступлении он акцентировал внимание на инициативах, идущих «снизу» — от самих предпринимателей, и подчеркнул важность их системного сопровождения и учета при формировании решений в сфере экономической политики и регулирования.

Завершающим блоком стало вручение благодарностей предпринимателям и представителям органов власти за вклад в развитие деловой среды Ленинградской области, активную общественную позицию, экспертную поддержку и содействие в рассмотрении и решении обращений предпринимателей в течение года.

Мероприятие стало еще одним шагом к формированию устойчивой экспертной среды, ориентированной на практику, доверие и совместную работу по улучшению условий ведения бизнеса в Ленинградской области.