Имена выбиты на гранитной доске, установленной на фасаде дома № 12 по улице Урицкого. Именно в этом доме жили герои, чьи судьбы связаны с важнейшими страницами истории нашей Родины. В трудные времена они встали на защиту Родины, пережили тяготы военного лихолетья, сражались на фронте, трудились в тылу, помогали восстанавливать разрушенное войной государство и смогли создать счастливое будущее для своих потомков.

Церемония открытия была многолюдной. Помимо родственников героев, жителей дома, администрации, депутатов, представителей общественности и ветеранов, значимое событие поддержали юнармейцы.

Глава Гатчинского округа Виталий Филоненко поблагодарил всех за понимание важности сохранения исторической памяти.

- Так исторически сложилось, что в этом доме в 1965 году получили квартиры 30 участников Великой Отечественной войны, которые, не щадя своей жизни, защищали Родину. Вечная память героям, жившим среди нас, – сказал Виталий Филоненко.

Открытию доски предшествовала установленная процедура. Инициаторы – родные героев – написали заявление главе Гатчинского округа, комиссия при главе по вопросам присвоения имен муниципальным учреждениям и установления мемориальных досок создала рабочую группу, которая рассматривала место установки, эскизный проект и изучала другие аспекты.

Большую организационную работу провела депутат Гатчинского округа Наталья Деминенко, чей дедушка тоже жил в этом доме.

- Сохранение памяти наших героев считаю своей основной задачей. Для меня и моей семьи сегодняшнее событие вдвойне ответственно, потому что в этом доме проживал дедушка, и хранить память о нем – наша задача. Хочу поблагодарить всех, с кем мы прошли весь путь по увековечиванию памяти проживавших здесь людей: от идеи до реализации. Спасибо вам, Виталий Андреевич, что вы поддерживали нас на каждом этапе этого пути. Благодарю потомков, которые сплотились, и теперь мы все вместе открываем это памятное мес-то. Пусть оно будет напоминани-ем, что герои всегда жили и живут среди нас, – сказала Наталья Деминенко.

Отдельные слова благодарности за бережное отношение к памяти героев Наталья Деминенко адресовала председателю совета ветеранов Гатчинского округа Людмиле Голубевой.

- Этот дом – не просто здание. Это место, где герои войны становились друзьями, соседями, наставниками. За этими стенами они создавали свои семьи, воспитывали детей. Каждый из них прошел свой неповторимый и очень тяжелый путь: от окопов и сражений – до мирной жизни, – отметила Людмила Голубева.

Сын участника Великой Отечественной войны Алексея Мироновича Афонина – Александр Алексеевич Афонин – с большой гордостью рассказывал о своем папе и показывал запись о нем в Книге памяти и славы «Они защищали Родину», составленную при непосредственном участии жур-налиста газеты «Гатчинская правда», историка Владимира Ивановича Николаева. Это второе, дополненное и исправленное издание вышло в свет в 2009 году, к 65-летию Великой Победы.

В исторической справке об участниках Великой Отечественной войны, проживавших доме № 12 по улице Урицкого, капитан 2 ранга Алексей Афонин – первый. Он родился в 1909 году. Участвовал в войне с Японией в составе группы десантных войск на Южном Сахалине.

- Уважаемые дети, внуки и правнуки наших ветеранов, – обратился к землякам Александр Алексеевич Афонин. - Наша идея воплотилась в гранит. Огромное спасибо администрации Гатчинского округа, депутатскому корпусу, совету ветерану, всем людям, которые приняли участие в создании и установке памятной доски. Мы благодарны людям, которые создали Книгу памяти и славы, где собраны сведения о наших 30 ветеранах. Эта книга очень помогла воплотить в жизнь идею памятной доски. В Москве есть «Дом на Набережной», где жили великие люди нашей страны, а у нас теперь будет «Дом на Урицкого» с памятной доской!

Почетное право открытия памятной доски было предоставлено Виталию Филоненко и Александру Афонину.

После минуты молчания жители дома № 12 и все участники церемонии возложили цветы к памятной доске.

Татьяна Можаева