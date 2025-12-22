МУП «Тепловые сети» Гатчины – 60 лет на службе города

Вот уже шесть десятков лет тепло и комфорт в гатчинских домах поддерживает дружный коллектив «Тепловых сетей». Более 40 лет в профессии директор предприятия Алексей Александрович Тахтай, и более 30 лет из них он работает на этом предприятии. Как и Алексей Александрович, многие сотрудники МУП «Тепловые сети» трудятся здесь десятилетиями, среди них есть представители трудовых династий.

- Алексей Александрович, какова предыстория предприятия? Что было до него?

- В целом, что касается центрального отопления, история Гатчины повторяет историю страны. Первые котельные строили крупные предприятия и артели для своих производственных нужд. По воспоминаниям гатчинцев, жилые дома и учреждения долгое время имели печное отопление, поэтому вся Гатчина была в дровяных сараях.

В советское время в городе началось строительство многоквартирных домов. Его вели самые успешные предприятия, и эти новые дома отапливались крупными ведомственными котельными.

Следующий этап связан с дальнейшим строительством жилья и небольших угольных котельных для их отопления. В это время выборочно к централизованному отоплению стали подключать и другие здания, оказавшиеся в этих микрорайонах.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» города Гатчины было создано в 1965 году по инициативе городской исполнительной власти путем объединения мелких угольных квартальных и придомовых котельных в единую систему производства и распределения тепловой энергии.

- Как менялось предприятие, и что остается неизменным?

- За 60 лет своего существования предприятие меняло и название, и подчиненность, модернизировалось и строило новые объекты. Но основной вид деятельности «Тепловых сетей» оставался прежним – производство тепловой энергии и ее распределение.

Жизнеобеспечение города – непростое и очень ответственное дело. Даже при самой идеальной плановой работе, инженерные сети старого города то и дело подбрасывают сюрпризы. Но благодаря командному духу, профессионализму коллектив предприятия оперативно решает любые, даже самые сложные задачи, постоянно повышает квалификацию и шагает в ногу со временем.

Сегодня в хозяйственном ведении предприятия находится 7 котельных и 200 км сетей городского теплоснабжения в однотрубном исчислении – единая инженерная система, обеспечивающая теплом и горячей водой жителей города. И все эти котельные и километры требуют ремонта, который мы проводим в плановом порядке.

В 2025-м из бюджета округа на капремонт тепловых сетей Гатчины было выделено 138 млн рублей. Основной объем работ предприятие взяло на себя: то есть большая часть объектов отремонтирована сотрудниками «Тепловых сетей», без привлечения подрядчиков.

- Юбилейный для предприятия год запомнится и горожанам, и сотрудникам предприятия масштабными работами на тепловых сетях.

- Действительно, в 2025 году мы сделали многое, чтобы повысить надежность работы сетей отопления и горячего водоснабжения. Выполнен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью более четырех километров. Работы проводились в том числе в местах запланированного администрацией Гатчинского округа благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог.

Отремонтирован участок сети канализации от котельной № 10 до ул. 120-й Гатчинской дивизии. Это позволило беспрепятственно отводить стоки с территории котельной, что в свою очередь обеспечивает надежность работы оборудования.

Также в этом году на котельных № 10 и № 11 был выполнен ремонт накопительных емкостей горячей воды, от которых зависит равномерность и бесперебойность подачи горячей воды потребителям.

Для предотвращения провокаций и террористических угроз на территориях котельных были проведены работы по дооснащению и наладке систем безопасности.

Еще одно значимое событие касается новоселов микрорайона Мариенбург: выполнено технологическое присоединение к централизованной системе теплоснабжения нового многоквартирного жилого дома на ул. Куприна.

В целом работы по содержанию теплосетевого хозяйства, своевременному обслуживанию оборудования, плановым и внеплановым ремонтам ведутся постоянно и непрерывно, ежедневно повышая надежность централизованной системы теплоснабжения. И нет никаких сомнений в том, что эта работа будет продолжена – чтобы у жителей города в домах были тепло и горячая вода.

- В Гатчинском округе энергетический сектор представляют филиалы и отделения крупных областных предприятий и самостоятельные муниципальные и частные предприятия. Алексей Александрович, ваши пожелания коллегам.

- Уважаемые энергетики Гатчинского округа – коллеги, сотрудники и ветераны! От души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! Пусть здоровье ваше будет крепким, счастье приумножится, а жизнь наполнится яркими моментами. Желаю, чтобы удача сопутствовала вам в каждом начинании, а родные и друзья всегда были рядом, поддерживая и вдохновляя на новые достижения. Сил вам, терпения и успехов в вашей непростой работе!

- Присоединяемся к вашим поздравлениям! С Днем энергетика и с юбилеем ваш коллектив!

Татьяна Можаева