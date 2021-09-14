В Гатчине установят кормушки для птиц, сделанные вручную

В Гатчине установят кормушки для птиц, сделанные вручную

18 сентября в рамках программы III экологического фестиваля «Зелёный город» в Гатчинском дворце молодёжи состоится мастер-класс по изготовлению и оформлению кормушек для птиц.

Рубрики : Экология     14 Sep 2021

Кормушки можно будет собрать своими руками из деревянных заготовок. Затем с помощью художников их можно будет украсить, используя безопасные для птиц материалы.

19 сентября кормушки будут установлены на территории парка «Зверинец» в Гатчине. Это неотъемлемая часть музея-заповедника «Гатчина», на которой с середины XVIII века были охотничьи угодья: сначала - графа Григория Орлова, затем - императорской семьи. Сейчас парк «Зверинец» площадью 391 гектар - крупнейшая рекреационная зона столицы Ленинградской области - города Гатчины, а также место обитания более 200 видов птиц. Подробно о пернатых обитателях «Зверинца» во время прогулки с авторами кормушек расскажет профессиональный орнитолог.

Запись на мастер-класс открыта на странице экологического фестиваля «Зелёный город»:

https://vk.com/ecofest_gatchina?w=wall-185929293_638

Мастер-класс пройдет в субботу, 18 сентября, с 12:00 до 17:00 по адресу: Гатчинский дворец молодёжи: город Гатчина, улица Достоевского, дом 2.

Установка кормушек и экскурсия с орнитологом: воскресенье, 19 сентября, сбор в 12:00 на входе в парк «Зверинец» со стороны перекрёстка улиц Крупской и Академика Константинова в Гатчине.

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