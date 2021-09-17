Более 103 тысяч ленинградцев уже проголосовали

Напомним,
что 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов
Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания
региона седьмого созыва.
Сегодня
8 утра в Ленинградской области открылись 995 избирательных участков: на каждом
из них для голосующих подготовлены средства индивидуальной защиты: маски,
перчатки, персональные авторучки. Голосующие проходят обязательную термометрию.
В течение всех дней в помещениях для голосования будет регулярно проводиться
санитарная обработка.
Проголосовать
можно и дома, но исключительно по уважительной причине – по состоянию здоровья,
инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающимися, по иным
уважительным причинам. Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать
соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту
регистрации избирателя.
В это время на Дальнем Востоке завершился первый день голосования. Первыми в России голосовать начали жители Камчатки. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени на выборах депутатов Госдумы составила почти 10%. В Магаданской области к этому времени явка превысила 14%. На Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. На Чукотке к полудню на избирательные участки сходили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%. По данным «Независимого общественного мониторинга», каких-либо серьезных нарушений в этих регионах не зафиксировали.
Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.
Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области