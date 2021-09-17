Более 103 тысяч ленинградцев уже проголосовали

Более 103 тысяч ленинградцев уже проголосовали

Явка избирателей в Ленинградской области по данным на 15 часов составила 7,52%. По информации Леноблизбиркома, в регионе проголосовали 103 тысячи 751 избиратель. Из них вне помещения для голосования (на дому) проголосовали 0,39% избирателей или 5315 человек.

Рубрики : Выборы     17 Sep 2021

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.

Сегодня 8 утра в Ленинградской области открылись 995 избирательных участков: на каждом из них для голосующих подготовлены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, персональные авторучки. Голосующие проходят обязательную термометрию. В течение всех дней в помещениях для голосования будет регулярно проводиться санитарная обработка.

Проголосовать можно и дома, но исключительно по уважительной причине – по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающимися, по иным уважительным причинам. Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.  

В это время на Дальнем Востоке завершился первый день голосования. Первыми в России голосовать начали жители Камчатки. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени на выборах депутатов Госдумы составила почти 10%. В Магаданской области к этому времени явка превысила 14%. На Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. На Чукотке к полудню на избирательные участки сходили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%. По данным «Независимого общественного мониторинга», каких-либо серьезных нарушений в этих регионах не зафиксировали.

Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

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