Более 103 тысяч ленинградцев уже проголосовали

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.

Сегодня 8 утра в Ленинградской области открылись 995 избирательных участков: на каждом из них для голосующих подготовлены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, персональные авторучки. Голосующие проходят обязательную термометрию. В течение всех дней в помещениях для голосования будет регулярно проводиться санитарная обработка.

Проголосовать можно и дома, но исключительно по уважительной причине – по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающимися, по иным уважительным причинам. Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя.

В это время на Дальнем Востоке завершился первый день голосования. Первыми в России голосовать начали жители Камчатки. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени на выборах депутатов Госдумы составила почти 10%. В Магаданской области к этому времени явка превысила 14%. На Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. На Чукотке к полудню на избирательные участки сходили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%. По данным «Независимого общественного мониторинга», каких-либо серьезных нарушений в этих регионах не зафиксировали.

Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области