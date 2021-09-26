Начальник 42 ПСО Гатчины Александр Уланенко – финалист музыкального конкурса

Перед началом мероприятия статс-секретарь – заместитель главы
МЧС России Алексей Серко зачитал обращение временно исполняющего обязанности
главы МЧС России Александра Чуприяна к участникам и гостям конкурса.
Всего в финал вышло 50 конкурсантов из различных
подразделений МЧС России. Ленинградскую область на конкурсе представлял
начальник 18 пожарно-спасательного отряда Гатчинского района Александр
Уланенко.
Победителем стал Игорь Соловьёв из ГУ МЧС России по
Белгородской области. На втором месте – Андрей Казмирчук из ГУ МЧС по
Хабаровскому краю, третье место досталось Жанне Жигалковой из ЦСООР «Лидер» г.
Москвы.
Завершился конкурс гала-концертом на сцене Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга, на котором присутствовал личный состав ГУ МЧС России
по Ленинградской области во главе с начальником Евгением Дейнекой.
Музыкальный конкурс пожарных ведет свою историю с 2004 года. За
эти 17 лет участники показали высокий уровень подготовки, творческий потенциал
и инициативу. Такие мероприятия способствуют повышению престижа МЧС России и
пропаганде деятельности спасательного ведомства.
По материалам пресс-службы МЧС Ленинградской области