Начальник 42 ПСО Гатчины Александр Уланенко – финалист музыкального конкурса

Перед началом мероприятия статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко зачитал обращение временно исполняющего обязанности главы МЧС России Александра Чуприяна к участникам и гостям конкурса.

Всего в финал вышло 50 конкурсантов из различных подразделений МЧС России. Ленинградскую область на конкурсе представлял начальник 18 пожарно-спасательного отряда Гатчинского района Александр Уланенко.

Победителем стал Игорь Соловьёв из ГУ МЧС России по Белгородской области. На втором месте – Андрей Казмирчук из ГУ МЧС по Хабаровскому краю, третье место досталось Жанне Жигалковой из ЦСООР «Лидер» г. Москвы.

Завершился конкурс гала-концертом на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, на котором присутствовал личный состав ГУ МЧС России по Ленинградской области во главе с начальником Евгением Дейнекой.

Музыкальный конкурс пожарных ведет свою историю с 2004 года. За эти 17 лет участники показали высокий уровень подготовки, творческий потенциал и инициативу. Такие мероприятия способствуют повышению престижа МЧС России и пропаганде деятельности спасательного ведомства.