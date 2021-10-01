«Зелёный город» в Гатчине

Фестиваль проходит в Гатчине уже третий раз и пользуется неизменным успехом. Горожан не смущает осенняя погода: взрослые и дети с одинаковым воодушевлением участвуют в играх, мастер-классах, катаются на необычных велосипедах. Организаторы «Зеленого города» – объединение некоммерческих сообществ Гатчины. Лидером выступает инициативная группа «Раздельный сбор в Гатчине». В этом году проект реализуется автономной некоммерческой организацией «В ногу со временем» на средства гранта губернатора Ленинградской области и при поддержке администрации Гатчины и района.

- Идея фестиваля появилась три года назад, когда мы были на стажировке в Германии, – рассказывает инициатор и организатор мероприятия Анастасия Селезнева. – Немецкие коллеги два раза в год проводят большой двухдневный фестиваль. Перекрывают основную магистраль города и презентуют разные занятия, устраивают зону некоммерческих организаций, чтобы люди узнали о них. Мы вдохновились этой идеей и в рамках проекта надо было попробовать сделать такой же фестиваль усилиями местных сообществ.

Первый экофестиваль прошел в 2019 году тут же, на площадке «Юность». Инициатива понравилась гатчинским объединениям, численность команды организаторов выросла в три раза, и фестиваль в Гатчине с каждым годом набирает обороты.

В субботу целый день на «Юности» проходили квесты с призами, игры и концерт на открытой эстраде. В шатрах взрослые и дети учились разным полезным и экологичным вещам. Например, шить многоразовые бахилы из старых зонтов, готовить обед из «спасенных» продуктов, мастерить ключницу, плести браслеты, выжигать по дереву и расписывать глиняные фигурки.

Благотворительный фонд «Счастливое будущее» учил всех желающих делать свечи из медовой вощины. Семейный центр «Вера. Надежда. Любовь» провел уникальный мастер-класс по изготовлению игрушек из дерева. Волонтеры из «Том Сойер Феста» показывали, как реставрируются старинные наличники.

Притягивали взоры (и ноги!) посетителей диковинные велосипеды Игоря Баронаса, каждый из которых можно было испытать в деле. Они стали самой необычной активностью экофестиваля!

На фестивале развернулась ярмарка: местные кустари предлагали свои изделия. «Гринпис» рассказывал про климатический кризис и про то, как можно на него повлиять. «Крышечки доброты» – давние партнеры «Раздельного сбора в Гатчине» собирали пластиковые крышечки и демонстрировали изготовленные из них декоративные панно. Тут же велся и раздельный сбор бумаги, пластика и металла. С утра на фестивале прошла акция «Редкая фракция». Собирали мусор, который сложно сдать. За два часа 170 человек собрали 31 мешок «редкостей»: зубные щетки, пластиковые карточки, баллончики из-под аэрозолей, термоусадочная упаковка – чего там только не было. Сырье отправилось в Центр вторичной переработки редких и сложных пластиков.

В рамках фестиваля прошел конкурс флажков для экогирлянды. По словам организаторов, среди 13 гирлянд из разных городов и поселений было сложно выбрать одну, чувствовалось, что каждая гирлянда сделана старательно и с любовью. Из них получилась нарядная аллея на площадке «Юность» в день фестиваля. А победителем стала группа «Непоседы» (воспитатели Анастасия Мищенко и Альбина Алибегова) из детского сада №52 в Гатчине.

Не обошелся «Зеленый город» без «зеленой» акции: на площадке фестиваля проходил обмен растениями. Все желающие могли обменяться домашними цветами, саженцами, семенами или просто принести и подарить кому-нибудь излишки своих произрастаний. Среди участников акции прошла лотерея. В качестве призов выступали мешки с плодородным грунтом для посадок.

- Мы находим некоммерческие организации Гатчинского района и Ленинградской области и помогаем им в интерактивном формате поведать миру о себе, – поясняет Анастасия Селезнева. – Вот эти синие шатры – это все НКО, которые рассказывают о своей деятельности. Тут есть и донорство костного мозга, и Школа третьего возраста, и международная организация «Гринпис», и гатчинский фонд помощи бездомным «БлагоДари».

Наша идея – научить людей по-другому относиться к социальной сфере. Показать добрые инициативы, которые есть в городе и районе. Помочь инициативным гражданам найти свою аудиторию.

Анастасия рассказала, почему фестиваль «Зеленый город» традиционно проходит в конце сентября:

- В это время проводится глобальная неделя действий в поддержку устойчивого развития – концепции, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Суть в том, чтобы экологические, экономические и социальные аспекты развития территорий находились в балансе. Чтобы не было перекоса. Например, когда экологи выступают против строительства какого-нибудь завода, это не устойчивое развитие. Потому что завод может дать много рабочих мест, стать градообразующим предприятием. Устойчивое развитие должно помочь избежать дисбаланса.

В рамках фестиваля был организован веломаршрут по наиболее экологичным местам Гатчины, чтобы показать город в «зеленом» свете. По пути маршрута можно было сдать ту или иную фракцию сырья, отдать нуждающимся лишние вещи.

На сцене в этот день выступали коллективы Гатчинского центра творчества юных, цирк «Гротеск», Школа третьего возраста. В завершение фестиваля состоялся концерт a cappella группы из Санкт-Петербурга PLUSFIVE и кавер-группы «Балаган» с вечерними танцами под открытом небом.

Екатерина Дзюба