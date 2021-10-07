В областном парламенте сформировали депутатские комиссии

Депутаты областного парламента решили
наделить полномочиями сенатора Российской Федерации Дмитрия Василенко,
занимавшего этот пост в прошлом созыве.
«Я всегда работал и буду работать со всеми
партиями и фракциями и готов представлять интересы всех жителей Ленинградской
области, независимо от их партийной принадлежности», - сказал он в своем
выступлении.
За кандидатуру Дмитрия Василенко
парламентарии голосовали тайно. В итоге «за» высказалось 45 депутатов, «против»
- трое. Сразу после утверждения Дмитрия Василенко в должности сенатора,
парламентарии проголосовали за досрочное прекращение его полномочий как
депутата Законодательного собрания. Его мандат перейдет следующему по списку
кандидату от партии «Единая Россия».
В ходе заседания депутаты утвердили
персональный состав всех 13 постоянных комиссий. Когда количество желающих
вступить в комиссию превышало 11 человек, по каждой кандидатуре проводилось
рейтинговое голосование. Такая процедура была применена для утверждения состава
постоянных комиссий по бюджету и налогам; по ЖКХ и ТЭК; по образованию, науке,
культуре, туризму, спорту и делам молодежи; по строительству, транспорту,
связи и дорожному хозяйству.
По
результатам голосования комиссии возглавили:
по бюджету и налогам – Николай
Пустотин («Единая Россия»);
по экономике, собственности, инвестициям и
промышленности – Александр Русских («Единая Россия»);
по строительству, транспорту, связи и
дорожному хозяйству – Андрей Лебедев (ЛДПР);
по ЖКХ и ТЭК – Михаил Коломыцев («Единая
Россия»);
по экологии и природопользованию – Андрей Гардашников
(«Единая Россия»);
по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу – Василий Рыжков («Единая Россия»);
по здравоохранению – Александр
Петров. Его заместителем избрана е представитель Гатчинского района в
областном парламенте – Людмила Тептина (оба - «Единая Россия»);
по законодательству, регламенту и
депутатской этике – Вадим Густов («Единая Россия»);
по МСУ, административно-территориальному
устройству, государственной и муниципальной службе – Дмитрий Рытов («Единая
Россия»);
по законности и правопорядку – Олег
Петров («Единая Россия»);
по образованию, науке, культуре, туризму,
спорту и делам молодежи – Марина Левченко («Единая Россия»);
по социальной политике и трудовым
отношениям – Татьяна Бездетко («Единая Россия»);
по государственному устройству,
международным, межпарламентским и общественным связям
- Станислав Еремеев («Единая Россия»).
По итогам заседания спикер парламента
Сергей Бебенин поздравил избранных руководителей постоянных комиссий и подчеркнул,
что теперь комиссии правомочны начать свою работу.