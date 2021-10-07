В областном парламенте сформировали депутатские комиссии

Депутаты областного парламента решили наделить полномочиями сенатора Российской Федерации Дмитрия Василенко, занимавшего этот пост в прошлом созыве.

«Я всегда работал и буду работать со всеми партиями и фракциями и готов представлять интересы всех жителей Ленинградской области, независимо от их партийной принадлежности», - сказал он в своем выступлении.

За кандидатуру Дмитрия Василенко парламентарии голосовали тайно. В итоге «за» высказалось 45 депутатов, «против» - трое. Сразу после утверждения Дмитрия Василенко в должности сенатора, парламентарии проголосовали за досрочное прекращение его полномочий как депутата Законодательного собрания. Его мандат перейдет следующему по списку кандидату от партии «Единая Россия».

В ходе заседания депутаты утвердили персональный состав всех 13 постоянных комиссий. Когда количество желающих вступить в комиссию превышало 11 человек, по каждой кандидатуре проводилось рейтинговое голосование. Такая процедура была применена для утверждения состава постоянных комиссий по бюджету и налогам; по ЖКХ и ТЭК; по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи; по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству.

По результатам голосования комиссии возглавили:

по бюджету и налогам – Николай Пустотин («Единая Россия»);

по экономике, собственности, инвестициям и промышленности – Александр Русских («Единая Россия»);

по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству – Андрей Лебедев (ЛДПР);

по ЖКХ и ТЭК – Михаил Коломыцев («Единая Россия»);

по экологии и природопользованию – Андрей Гардашников («Единая Россия»);

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу – Василий Рыжков («Единая Россия»);

по здравоохранению – Александр Петров. Его заместителем избрана е представитель Гатчинского района в областном парламенте – Людмила Тептина (оба - «Единая Россия»);

по законодательству, регламенту и депутатской этике – Вадим Густов («Единая Россия»);

по МСУ, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе – Дмитрий Рытов («Единая Россия»);

по законности и правопорядку – Олег Петров («Единая Россия»);

по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи – Марина Левченко («Единая Россия»);

по социальной политике и трудовым отношениям – Татьяна Бездетко («Единая Россия»);

по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям - Станислав Еремеев («Единая Россия»).

По итогам заседания спикер парламента Сергей Бебенин поздравил избранных руководителей постоянных комиссий и подчеркнул, что теперь комиссии правомочны начать свою работу.