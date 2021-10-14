«Почта России» займется доставкой лекарств и продуктов

По словам гендиректора "Почты России" Максима Акимова, речь идет о комплексной программе модернизации отделений связи в местах с низкой плотностью населения и, соответственно, с низкой плотностью транзакций, реализовать которую без докапитализации, размер которой сейчас утверждается правительством РФ, было бы невозможно. Реализация программы на местах стартует в 2022 году.

- Максим Алексеевич, как будет выглядеть на практике модернизация отделений связи?

Максим Акимов: Мы обязаны обеспечивать нашим гражданам не только базовый набор почтовых и финансовых услуг, но и набор новых сервисов. И если говорить о программе модернизации, то речь идет не просто о приведении в порядок наших отделений связи, пришедших в очень плохое состояние за последние несколько десятков лет, но и об обеспечении технических возможностей для предоставления новых услуг.

- О каких дополнительных услугах может идти речь?

Максим Акимов: В модернизированных отделениях пользователям будет доступна доставка лекарств, продуктов питания расширенного ассортимента в режиме click-and-collect (самовывоз. - "РГ") и сервисы дистанционного мониторинга здоровья с последующей передачей информации в медицинские учреждения. Среди прочего будут доступны функции социального мониторинга, доступ к порталу госуслуг и финансовые услуги, перечень которых планируется расширять.

- Речь идет о безрецептурных препаратах или о рецептурных тоже? Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о том, что планируется запустить и такие пилотные проекты.

Максим Акимов: Реализация аптечных киосков или доставки лекарств потребует отдельной серьезной доработки для поддержания холодовой цепи, но мы готовы развиваться и в этом направлении. Это позволит увеличить загрузку отделений операционным сервисом и повысить маржинальность отделений связи. Мы обязаны думать и об этом. Кроме того, мы, безусловно, очень хотим участвовать и в пилотных проектах по онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Есть целый набор технических решений, в том числе мобильных, которые позволят нам это сделать.

У "Почты России" самая большая сеть на территории нашей страны. И зачастую там, где есть мы, нет больше никаких иных сервисов. А фельдшерские пункты не имеют в наличии всех необходимых препаратов. И даже в этой ситуации зачастую до нашего отделения люди вынуждены добираться несколько километров.

- У вас большая сеть отделений, но другие игроки, занимающиеся доставкой и дистанционной торговлей, также строят свои сети и пункты выдачи. Возможно ли сотрудничество с ними?

Популярность покупок с доставкой выросла в России почти на 40%

Максим Акимов: Мы обязаны присутствовать во многих местах с низкой плотностью населения, чтобы обеспечивать базовый набор услуг для населения. Это присутствие будет сохраняться, но формы его могут корректироваться. В частности, если там есть предприниматель, торгующий теми или иными товарами или оказывающий какие-либо услуги, то мы готовы сотрудничать с ним в формате франшизы. Но необходимо снять регуляторные ограничения, потому что сегодня, если мы перевозим почтовое отправление, а не груз, мы не имеем права вручить его третьему лицу. После снятия ограничений мы сможем развивать как свою сеть франчайзи, так и сотрудничать с другими организациями, которые уже вложились в сети пунктов выдачи заказов на местах.

- А как быть с тайной почтовых отправлений?

Максим Акимов: Мы готовы нести ответственность за сохранность тайны как нами, так и нашими партнерами. Ответственность же должна быть застрахована.

Олег Капранов

«Российская газета» https://rg.ru/2021/10/13/pochta-rossii-zajmetsia-dostavkoj-lekarstv-i-produktov.html

Фото: РИА Новости