«Почта России» займется доставкой лекарств и продуктов

По словам гендиректора
"Почты России" Максима Акимова, речь идет о комплексной программе
модернизации отделений связи в местах с низкой плотностью населения и,
соответственно, с низкой плотностью транзакций, реализовать которую без
докапитализации, размер которой сейчас утверждается правительством РФ, было бы
невозможно. Реализация программы на местах стартует в 2022 году.
-
Максим Алексеевич, как будет выглядеть на практике модернизация отделений
связи?
Максим Акимов: Мы обязаны
обеспечивать нашим гражданам не только базовый набор почтовых и финансовых
услуг, но и набор новых сервисов. И если говорить о программе модернизации, то
речь идет не просто о приведении в порядок наших отделений связи, пришедших в
очень плохое состояние за последние несколько десятков лет, но и об обеспечении
технических возможностей для предоставления новых услуг.
-
О каких дополнительных услугах может идти речь?
Максим Акимов: В
модернизированных отделениях пользователям будет доступна доставка лекарств,
продуктов питания расширенного ассортимента в режиме click-and-collect
(самовывоз. - "РГ") и сервисы дистанционного мониторинга здоровья с
последующей передачей информации в медицинские учреждения. Среди прочего будут
доступны функции социального мониторинга, доступ к порталу госуслуг и
финансовые услуги, перечень которых планируется расширять.
-
Речь идет о безрецептурных препаратах или о рецептурных тоже? Министр
промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о том, что планируется
запустить и такие пилотные проекты.
Максим Акимов: Реализация
аптечных киосков или доставки лекарств потребует отдельной серьезной доработки
для поддержания холодовой цепи, но мы готовы развиваться и в этом направлении.
Это позволит увеличить загрузку отделений операционным сервисом и повысить
маржинальность отделений связи. Мы обязаны думать и об этом. Кроме того, мы,
безусловно, очень хотим участвовать и в пилотных проектах по онлайн-торговле
рецептурными лекарствами. Есть целый набор технических решений, в том числе
мобильных, которые позволят нам это сделать.
У "Почты
России" самая большая сеть на территории нашей страны. И зачастую там, где
есть мы, нет больше никаких иных сервисов. А фельдшерские пункты не имеют в
наличии всех необходимых препаратов. И даже в этой ситуации зачастую до нашего
отделения люди вынуждены добираться несколько километров.
-
У вас большая сеть отделений, но другие игроки, занимающиеся доставкой и
дистанционной торговлей, также строят свои сети и пункты выдачи. Возможно ли
сотрудничество с ними?
Популярность покупок с
доставкой выросла в России почти на 40%
Максим Акимов: Мы обязаны
присутствовать во многих местах с низкой плотностью населения, чтобы
обеспечивать базовый набор услуг для населения. Это присутствие будет
сохраняться, но формы его могут корректироваться. В частности, если там есть
предприниматель, торгующий теми или иными товарами или оказывающий какие-либо
услуги, то мы готовы сотрудничать с ним в формате франшизы. Но необходимо снять
регуляторные ограничения, потому что сегодня, если мы перевозим почтовое
отправление, а не груз, мы не имеем права вручить его третьему лицу. После
снятия ограничений мы сможем развивать как свою сеть франчайзи, так и
сотрудничать с другими организациями, которые уже вложились в сети пунктов
выдачи заказов на местах.
-
А как быть с тайной почтовых отправлений?
Максим Акимов: Мы готовы
нести ответственность за сохранность тайны как нами, так и нашими партнерами.
Ответственность же должна быть застрахована.
Олег Капранов
«Российская газета» https://rg.ru/2021/10/13/pochta-rossii-zajmetsia-dostavkoj-lekarstv-i-produktov.html
Фото: РИА Новости