Расписание автобусов №151, 123, 511 с 1 по 7 ноября

Расписание автобусов №151, 123, 511 с 1 по 7 ноября

Отменяются рейсы маршрутов № 4Т, 151Д. Остальные маршруты работают по воскресному режиму.

Рубрики : Городская среда     01 Nov 2021

  Выполнение рейсов № 151 Сиверский - Гатчина                                     

с 1 ноября по 7 ноября включительно                                 

Сиверский                                 Гатчина     

5-50                                            6-50 

6-10                                            7-15 

7-00                                            8-05 

7-30                                            8-30 

7-55                                            9-05 

8-05 до Варшавского                9-30 

8-20                                           10-20

9-10                                            10-50

9-40                                           11-15

10-10                                         11-45

10-40                                         12-20

11-20                                         13-10

12-00                                         13-30

12-20                                         13-50

12-40                                         14-10

13-00                                         15-35

14-30                                         16-05

14-50                                         16-30

15-15                                         17-50

16-40                                         18-20

17-10                                         19-00

17-50                                         19-45

18-35                                         20-20

19-00                                         21-00

21-00                                         22-15


Выполнение рейсов № 123                                

Вырица-Мины                                                              

с 01 ноября по 07 ноября включительно                                                          

                                                           

  Вырица                         Мины                  

  6-05                               6-15           

  6-25                               6-35           

  6-55                               7-05           

  7-20                               7-30           

  7-55                               8-05           

  10-25                             10-35         

  11-15                             11-25         

  14-10                             14-20         

  14-50                             15-00         

  17-00                             17-10        


Выполнение рейсов  № 511                                     

Сиверский - Лесничество                                                        

 с 01 ноября по 07 ноября включительно                                                                

                                                                  

          Сиверский                  Лесничество                 

          5-55                               6-25           

          6-50                               7-10           

          7-40                               8-05           

          8-30                               8-55           

          10-55                             11-20         

          11-50                             12-30         

          13-05                             13-25         

          15-10                             15-35         

          18-40                             19-00         

   20-55                             21-20           

 
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