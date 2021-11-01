Расписание автобусов №151, 123, 511 с 1 по 7 ноября

Выполнение рейсов № 151 Сиверский - Гатчина
с 1 ноября по 7 ноября
включительно
Сиверский Гатчина
5-50 6-50
6-10 7-15
7-00 8-05
7-30 8-30
7-55 9-05
8-05 до Варшавского 9-30
8-20 10-20
9-10 10-50
9-40 11-15
10-10 11-45
10-40 12-20
11-20 13-10
12-00 13-30
12-20 13-50
12-40 14-10
13-00 15-35
14-30 16-05
14-50 16-30
15-15 17-50
16-40 18-20
17-10 19-00
17-50 19-45
18-35 20-20
19-00 21-00
21-00 22-15
Выполнение
рейсов № 123
Вырица-Мины
с
01 ноября по 07 ноября включительно
Вырица Мины
6-05 6-15
6-25 6-35
6-55 7-05
7-20 7-30
7-55 8-05
10-25 10-35
11-15 11-25
14-10 14-20
14-50 15-00
17-00 17-10
Выполнение
рейсов № 511
Сиверский
- Лесничество
с 01 ноября по 07 ноября включительно
Сиверский Лесничество
5-55 6-25
6-50 7-10
7-40 8-05
8-30 8-55
10-55 11-20
11-50 12-30
13-05 13-25
15-10 15-35
18-40 19-00
20-55 21-20