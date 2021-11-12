«РазДельный Сбор Гатчина»: юбилей с победой

В настоящее время силами эковолонтеров в Гатчине и районе открыто уже 68 пунктов сбора пластиковых крышечек. «Крышечный» октябрь выдался особенно горячим. В общей сложности за месяц было три сортировки крышечек и два вывоза по 230 кг каждый. Итого за месяц волонтеры сдали 460 кг - почти полтонны!

А еще гатчинские эко-волонтеры стали самыми результативными участниками экологического квеста «Охота на колеса – 2021», который прошел в Петербурге и Ленинградской области. «Охота на колеса» – это экологический командный квест, цель которого – ликвидировать свалки покрышек на природе. Участники квеста выявляют несанкционированные свалки с покрышками, участвуют в акциях по их уборке или отвозят покрышки самостоятельно до пунктов приема. Собранные покрышки отправляют на переработку на заводы партнеров проекта.

В этом году за два месяца «Охоты на колеса» волонтеры собрали 67 тонн автомобильных покрышек или 4440 штук. Свои успехи они отметили на специальной карте. На ней указаны 240 скоплений покрышек, из них 189 отметок в Гатчине и Гатчинском районе.

В игре принимали участие девять команд, состоявших из 85 участников. Победителями команда «Колесам здесь не место!», город Гатчина, капитан Анна Букина. Второе место – команда «Красавчики», город Кириши. Третье место – команда «Токсово», город Токсово.

Квест проводился при поддержке МОО «Чистые Игры» и ООО «Премио Крамб».