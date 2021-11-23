Тысячи бизнесменов области уже получили «ковид-паспорта»

Всего паспорт оформили
уже 2828 организаций Ленинградской области, при этом почти тысяча из них была
получена в последние две недели.
Сфера торговли остается лидирующей по
оформлению паспортов коллективного иммунитета ― 1226 предприятий имеют такой
документ. Еще 544 паспорта оформлено предприятиями общественного питания, 367
бизнесом в сфере бытовых услуг, 179 ― учреждениями образования.
Больше всего «ковид-паспортов» оформлено
предпринимателями Выборгского района ― 392, в Лужском районе ― 353 организации
с паспортом, во Всеволожском районе ― 352, также в пятерке лидеров ― Гатчинский
и Киришский районы, где выдано 311 и 198 паспортов, соответственно.
Напомним, паспорт коллективного иммунитета к
COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные
или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Сегодня, в соответствии с постановлением
правительства Ленинградской области, наличие такого документа дает возможность
предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским региона,
принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.
Паспорт заполняется по форме, установленной
постановлением, затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в
орган местного самоуправления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается готовый
документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на
сайте 813.ru.