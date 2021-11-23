Тысячи бизнесменов области уже получили «ковид-паспорта»

Тысячи бизнесменов области уже получили «ковид-паспорта»

За две недели предпринимателям Ленинградской области выдано еще 962 паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.

Рубрики : COVID-19     23 Nov 2021

Всего паспорт оформили уже 2828 организаций Ленинградской области, при этом почти тысяча из них была получена в последние две недели.

 Сфера торговли остается лидирующей по оформлению паспортов коллективного иммунитета ― 1226 предприятий имеют такой документ. Еще 544 паспорта оформлено предприятиями общественного питания, 367 бизнесом в сфере бытовых услуг, 179 ― учреждениями образования.

 Больше всего «ковид-паспортов» оформлено предпринимателями Выборгского района ― 392, в Лужском районе ― 353 организации с паспортом, во Всеволожском районе ― 352, также в пятерке лидеров ― Гатчинский и Киришский районы, где выдано 311 и 198 паспортов, соответственно.

 Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев.

 Сегодня, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, наличие такого документа дает возможность предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским региона, принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.

 Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.


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