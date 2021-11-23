Тысячи бизнесменов области уже получили «ковид-паспорта»

Всего паспорт оформили уже 2828 организаций Ленинградской области, при этом почти тысяча из них была получена в последние две недели.

Сфера торговли остается лидирующей по оформлению паспортов коллективного иммунитета ― 1226 предприятий имеют такой документ. Еще 544 паспорта оформлено предприятиями общественного питания, 367 бизнесом в сфере бытовых услуг, 179 ― учреждениями образования.

Больше всего «ковид-паспортов» оформлено предпринимателями Выборгского района ― 392, в Лужском районе ― 353 организации с паспортом, во Всеволожском районе ― 352, также в пятерке лидеров ― Гатчинский и Киришский районы, где выдано 311 и 198 паспортов, соответственно.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Сегодня, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, наличие такого документа дает возможность предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским региона, принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.

Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.