Ноктюрн на маленькой «английской» флейте

«Английский с Дариной и Олегом» - необычный онлайн-проект, который придумала руководитель лингвистического центра «Диалог» в Гатчине Елена Тааме. Суть проекта заключалась в проведении бесплатных дистанционных курсов английского языка для детей до семи лет. Проект был запущен летом 2020 года, в самый разгар первой волны эпидемических ограничений, и оказался очень уместным и эффективным на фоне всеобщей самоизоляции.

Проект стал популярным среди маленьких гатчинцев и их родителей, так как в нем используются инновационные методы запоминания и игровые элементы, основанные на взаимодействии со сверстниками.

В декабре 2020 года «Английский с Дариной и Олегом» был признан лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» в Ленинградской области.

В 2021 году этот инновационный курс решили продолжить уже в другой ипостаси, переведя его в очный формат. В сентябре, в начале текущего учебного сезона, на него пришло более ста детей в возрасте от 5 до 8 лет. В середине ноября маленькие студенты успешно завершили свой первый «английский» сезон.

Как рассказала преподаватель центра «Диалог», один из создателей курса «Английский с Дариной и Олегом», Карина Савина, задача первого сезона - погружение детей в английский язык.

- Мы много учим с ребятами, создавая возможности для языковой перестройки, - отметила педагог. - Дети начинают понимать, что хотят от них преподаватели. Второй сезон курса сложнее и основательнее, поэтому мы решили устроить этот праздник, чтобы немного отдохнуть перед началом нового этапа нашей работы.

Курс «Английский с Дариной и Олегом» рассчитан на год. К его окончанию ребята осваивают очень большой материал, могут свободно разговаривать, овладевая долгой монологической и диалогической речью. Но, как отмечают педагоги, это возможно при условии соблюдения дисциплины и совместной работы с родителями.

Окончание первого сезона авторского курса «Диалог» решил отпраздновать в пятницу, 20 ноября. На свой первый «английский» праздник дети пришли нарядными, красивыми и немного взволнованными. Программу праздника открыл отчетный концерт, на котором ребята продемонстрировали свои знания с помощью тематических творческих номеров. Каждый получил свой первый диплом за успехи в изучении английского.

Пока малыши демонстрировали свои успехи в познании английского, их родители с помощью мнемотехник курса заучивали наизусть стихотворение Маяковского «А вы могли бы?» Авторский мастер-класс по запоминанию стихов на основе кинестетического метода провела для них руководитель центра «Диалог» Елена Тааме.

Родители увлеченно жестикулировали, придумывая и связывая воедино слова и образы, возникающие при чтении стихотворения. Кинестетический метод активно используется в обучении малышей английскому языку. Как считает Елена Тааме, при заучивании наизусть очень важно не просто вызубрить, но и понять то, что запомнили. И мнемотехники отлично подходят для этой цели. В их основе - визуализации текста с помощью картинок или символов. Этот метод развивает долгосрочную память ребенка, так как яркие и интересные образы воспринимаются гораздо лучше сухого текста и многократного повторения.

Маленький опрос показал большой интерес и детей, и родителей к авторскому курсу «Английский с Дариной и Олегом».

- Заниматься очень интересно — и дочери, и мне, - рассказала одна из мам. - В процессе обучения мы с ней и поем, и танцуем. Но самое важное — подход педагогов, которые погружают детей в языковую среду без всякого давления и принуждения. Такая свободная, игровая атмосфера занятий идет лишь на пользу детям.

- Для меня важно даже не то, что этот курс интересен и нравится детям и родителям, - говорит Елена Тааме. - Для меня важно тестировать именно качество методик: насколько эффективно мы можем научить английскому детей 5-6-летнего возраста.

Как считает Елена Тааме, изучать английский с ребенком по методике «Диалога» можно и дистанционно, тем более что практика уже показала эффективность такой формы обучения.

Вторая часть праздника была игровой. Малыши приняли участие в «Веселых стартах», а ребята постарше прошли увлекательную квест-игру на английском.



