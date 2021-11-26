Ноктюрн на маленькой «английской» флейте

«Английский с Дариной и Олегом» - необычный
онлайн-проект, который придумала руководитель лингвистического центра «Диалог»
в Гатчине Елена Тааме. Суть проекта заключалась в проведении бесплатных
дистанционных курсов английского языка для детей до семи лет. Проект был
запущен летом 2020 года, в самый разгар первой волны эпидемических ограничений,
и оказался очень уместным и эффективным на фоне всеобщей самоизоляции.
Проект стал популярным среди маленьких гатчинцев и
их родителей, так как в нем используются инновационные методы запоминания и
игровые элементы, основанные на взаимодействии со сверстниками.
В декабре 2020 года «Английский с Дариной и Олегом»
был признан лучшим проектом социального предпринимательства в сфере
дополнительного образования и воспитания детей регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» в Ленинградской
области.
В 2021 году этот инновационный курс решили
продолжить уже в другой ипостаси, переведя его в очный формат. В сентябре, в
начале текущего учебного сезона, на него пришло более ста детей в возрасте от 5
до 8 лет. В середине ноября маленькие студенты успешно завершили свой первый
«английский» сезон.
Как рассказала преподаватель центра «Диалог», один
из создателей курса «Английский с Дариной и Олегом», Карина Савина, задача
первого сезона - погружение детей в английский язык.
- Мы много учим с ребятами, создавая возможности для
языковой перестройки, - отметила педагог. - Дети начинают понимать, что хотят от
них преподаватели. Второй сезон курса сложнее и основательнее, поэтому мы
решили устроить этот праздник, чтобы немного отдохнуть перед началом нового
этапа нашей работы.
Курс «Английский с Дариной и Олегом» рассчитан на
год. К его окончанию ребята осваивают очень большой материал, могут свободно
разговаривать, овладевая долгой монологической и диалогической речью. Но, как
отмечают педагоги, это возможно при условии соблюдения дисциплины и совместной
работы с родителями.
Окончание первого сезона авторского курса «Диалог»
решил отпраздновать в пятницу, 20 ноября. На свой первый «английский» праздник
дети пришли нарядными, красивыми и немного взволнованными. Программу праздника
открыл отчетный концерт, на котором ребята продемонстрировали свои знания с
помощью тематических творческих номеров. Каждый получил свой первый диплом за
успехи в изучении английского.
Пока малыши демонстрировали свои успехи в познании
английского, их родители с помощью мнемотехник курса заучивали наизусть
стихотворение Маяковского «А вы могли бы?» Авторский мастер-класс по
запоминанию стихов на основе кинестетического метода провела для них
руководитель центра «Диалог» Елена Тааме.
Родители увлеченно жестикулировали, придумывая и
связывая воедино слова и образы, возникающие при чтении стихотворения.
Кинестетический метод активно используется в обучении малышей английскому
языку. Как считает Елена Тааме, при заучивании наизусть очень важно не просто
вызубрить, но и понять то, что запомнили. И мнемотехники отлично подходят для
этой цели. В их основе - визуализации текста с помощью картинок или символов.
Этот метод развивает долгосрочную память ребенка, так как яркие и интересные
образы воспринимаются гораздо лучше сухого текста и многократного повторения.
Маленький опрос показал большой интерес и детей, и
родителей к авторскому курсу «Английский с Дариной и Олегом».
- Заниматься очень интересно — и дочери, и мне, -
рассказала одна из мам. - В процессе обучения мы с ней и поем, и танцуем. Но
самое важное — подход педагогов, которые погружают детей в языковую среду без
всякого давления и принуждения. Такая свободная, игровая атмосфера занятий идет
лишь на пользу детям.
- Для меня важно даже не то, что этот курс интересен
и нравится детям и родителям, - говорит Елена Тааме. - Для меня важно
тестировать именно качество методик: насколько эффективно мы можем научить
английскому детей 5-6-летнего возраста.
Как считает Елена Тааме, изучать английский с
ребенком по методике «Диалога» можно и дистанционно, тем более что практика уже
показала эффективность такой формы обучения.
Вторая часть праздника была игровой. Малыши приняли
участие в «Веселых стартах», а ребята постарше прошли увлекательную квест-игру
на английском.