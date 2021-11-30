У православных начался Рождественский пост

Длящийся, как и Великий
пост, 40 дней, Рождественский пост призван к углублению в душе человека
ожидание праздника Рождества Христова, напоминает дореволюционный российский
богослов Михаил Скабалланович. Этот пост не такой строгий, как Великий или
Успенский, но похож на Петров пост.
В Рождественский пост в
субботу и воскресенье, а также на большие праздники, помимо растительной пищи,
разрешается рыба. Но обычно о том, как верующему поститься, лучше обсудить с
духовником или посоветоваться со священником в храме. В зависимости от
состояния здоровья и нагрузок на работе постящимся могут быть даны послабления.
Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, максимально
строгий пост приходится на Сочельник - 6 января.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/11/28/u-pravoslavnyh-nachalsia-rozhdestvenskij-post.html
Фото Ольги Фирсовой