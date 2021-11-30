У православных начался Рождественский пост

Длящийся, как и Великий пост, 40 дней, Рождественский пост призван к углублению в душе человека ожидание праздника Рождества Христова, напоминает дореволюционный российский богослов Михаил Скабалланович. Этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский, но похож на Петров пост.

В Рождественский пост в субботу и воскресенье, а также на большие праздники, помимо растительной пищи, разрешается рыба. Но обычно о том, как верующему поститься, лучше обсудить с духовником или посоветоваться со священником в храме. В зависимости от состояния здоровья и нагрузок на работе постящимся могут быть даны послабления. Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством, максимально строгий пост приходится на Сочельник - 6 января.

«Российская газета» https://rg.ru/2021/11/28/u-pravoslavnyh-nachalsia-rozhdestvenskij-post.html





Фото Ольги Фирсовой