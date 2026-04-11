"Люди мира, на минуту встаньте!"

Глава Гатчинского округа Виталий Филоненко напомнил собравшимся, что фактически Великая Отечественная война велась не с одним германским вермахтом – Советский Союз воевал со всей Европой:

«Это были, есть и останутся самые тяжелые времена для нас. Нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от этой войны и, говоря откровенно, от так называемой европейской цивилизации. Честь и слава нашим великим предкам!».

С проникновенными словами к участникам митинга обратилась глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

«В эти дни мы собираемся, чтобы отдать дань уважения, признательности ветеранам, отстоявшим свободу нашей великой страны. Да, сегодня Господь посылает нам новые испытания, а значит, мы должны их пройти, и нам на это Бог даст волю, силы и, конечно, победу. Мы с вами собрались в преддверии светлой Пасхи – торжества победы жизни над смертью, добра над злом. Так было, так есть, и так будет. Дорогие наши ветераны, будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо, что вы есть!».

На митинге присутствовали участники специальной военной операции. С краткой речью выступил руководитель Гатчинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко.

От лица областного парламента с приветствием выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Олег Белов и Людмила Тептина.

«На долю вашего поколения выпала самая страшная война в истории человечества, – сказала Людмила Анатольевна, обращаясь к бывшим малолетним узникам фашизма. – Война отняла у вас детство, разлучила с родными, но не сломила ваш дух. Вы выстояли, восстанавливали разрушенную страну, воспитывали детей и внуков, много работали и сегодня активно занимаетесь общественной работой. Спасибо вам огромное! Я желаю вам здоровья, долгих лет жизни, заботы семьи, близких и, конечно, мирного неба над головой».

Старший священник строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого отец Роман отслужил панихиду в память о замученных и убиенных в концлагерях, которые явили собой подлинный, истинный и абсолютный патриотизм по отношению к Родине.

Память павших в годы Великой Отечественной войны, погибших в Вырице детей, мирных жителей, тех, кто увидел победный май 1945-го, но не дожил до сегодняшнего дня, почтили минутой молчания. Завершилось торжественно-траурное мероприятие церемонией возложения цветов и венков к памятнику детям Ленинградской земли.

В Вырицком культурно-досуговом центре в этот день состоялся литературно-музыкальный спектакль «Победная Гатчина» в постановке Театра юного зрителя с участием творческих коллективов округа.

Наша справка:

81 год назад, 11 апреля 1945 года, узники Бухенвальда подняли вооружённое восстание и захватили лагерь, подавив сопротивление эсэсовцев. Этот день вошел в историю и отмечается во всем мире как День освобождения узников фашистских концлагерей. В 1958 году на месте лагеря был открыт национальный мемориальный комплекс. Колокол на башне – бухенвальдский набат – напоминает о зверствах фашизма.

В годы Второй мировой войны в Германии и на оккупированных фашистами территориях действовало около 14 тысяч концлагерей. Их узниками стали свыше 18 миллионов человек. По условным подсчётам, 14 миллионов были уничтожены, среди них – более двух миллионов детских жизней.

В Вырице в 1942 году в доме отдыха Ленинградской швейной фабрики им. Володарского оккупанты организовали детский концлагерь, куда свозились дети со всей Ленинградской области – из них сделали доноров крови для солдат вермахта. Теперь на этом месте стоит памятник – «Детям Ленинградской земли».