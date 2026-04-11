В 47 регионе воспитывают патриотов

10 и 11 апреля на базе детского лагеря «Маяк» в Вырице проходит II Ленинградский областной командный фестиваль-конкурс для педагогов начальной школы и их учеников «Воспитать патриота». По результатам отборочного тура, на который заявились 36 команд из разных муниципальных образований Ленобласти, в финал вышли 22 команды из Гатчинского и Сосновоборского округов, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского районов.

Утром 10 апреля в «Маяк» прибыли участники – 88 учеников 3-4 классов и их преподаватели. Двухдневная программа весьма насыщенная: интеллектуальные и спортивные состязания, конкурс наставников, презентации лучших патриотических проектов, мастер-классы и, конечно, вечерняя дискотека.

На торжественной церемонии открытия всех приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского округа по социальным вопросам Павел Иванов и представитель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Надежда Дмитриева. В качестве почетных гостей также выступили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, ветеран специальной военной операции, член региональной Общественной палаты Артем Камалетдинов, руководитель штаба регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк» Никита Маненок.

В ходе традиционного «диалога на равных» ребята задали гостям вопросы: как вырасти хорошим человеком, какую роль в развитии страны могут сыграть сегодняшние школьники и др. Людмила Тептина вручила педагогам награды от областного парламента – за активное участие в подготовке и проведении II фестиваля-конкурса «Воспитать патриота».

В рамках программы фестиваля состоялось заседание комиссий Общественной палаты Ленинградской области по общественной безопасности, просвещению и традиционным духовно-нравственным ценностям на тему «Безопасность образования: вызовы и решения». Для педагогов-наставников был проведен семинар с руководителем психологической службы Ленинградского областного института развития образования.

Идея создания патриотического фестиваля для младшего школьного звена принадлежит Ассоциации педагогов Ленинградской области. Организаторами также выступают: региональный парламент, комитет образования Ленобласти и Ленинградский областной институт развития образования. Партнеры форума – региональное отделение Российского общества «Знание» и образовательный центр «Ладога».

Фестиваль направлен на реализацию задач, поставленных в Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года, утвержденной Указом Президента РФ, среди которых – «утверждение идей патриотизма, служения Отечеству, ответственности за его судьбу» и «защита исторической правды и исторической памяти».