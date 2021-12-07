Материнский капитал можно направить на оплату подготовительных курсов

Учиться можно не только в вузах или средних профессиональных образовательных учреждениях, но и в частных садах, учреждениях дополнительного образования, а также на подготовительных курсах, о чем в конце ноября напомнили в официальном Instagram-аккаунте минтруда.

Оплатить обучение можно за любого ребенка в семье, независимо от очередности его рождения или усыновления. "На дошкольное образование детей маткапитал можно направить сразу после получения сертификата. На обучение детей в школах, вузах, колледжах капитал можно использовать, когда ребенку, на которого он получен, исполнится три года. К началу обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться в России и иметь лицензию", - уточнили в минтруде.

Разрешено также оплачивать проживание в общежитии учебного заведения.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, портала госуслуг, лично в МФЦ или в любом территориальном органе Пенсионного фонда. Кстати, заявление о расходовании денег на образование можно аннулировать. Это делается, когда, например, ребенок отчислен или взял академотпуск.

Елена Петрова

«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/06/mintrud-napomnil-chto-matkapital-mozhno-potratit-na-podgotovitelnye-kursy.html

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