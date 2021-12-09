Профилактические беседы и
лекции «Безопасный Новый год» в образовательных учреждениях Ленинградской
провели работники Леноблпожспаса, подведомственного комитету правопорядка и
безопасности Ленинградской области. По окончании бесед всем были выданы
памятки.
«Правила пожарной
безопасности должны соблюдаться ребенком не только в детском саду, школе, но и
дома. Важно не только научить детей с малых лет, как себя вести при пожаре, но
заложить в них правила поведения», ― отмечают в Леноблпожспасе.
Профилактическая работа
будет продолжаться и до, и после Нового года.
Комитет правопорядка и
безопасности Ленинградской области напоминает о важности знания и соблюдения
правил пожарной безопасности в зимний период:
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ:
храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте;
НЕ загораживайте проезд:
парковка автомобилей во дворах и стоянка автотранспорта на крышках колодцев
пожарных гидрантов запрещена;
НЕ перегружайте
электрическую сеть: при использовании электробытовых приборов нужно учитывать
их характеристики, возможности электрической сети;
Пользуйтесь пиротехникой
по инструкции: запуск пиротехнических изделий во дворах жилых домов приводит к
пожарам в квартирах и припаркованных автомобилях;
НЕ оставляйте без
присмотра зажжённые свечи;
НЕ засыпайте с сигаретой:
люди, курящие в постели, нередко засыпают с непотушенной сигаретой, что может
привести к возгоранию;
НЕ нарушайте правила
эксплуатации топливных систем: негерметичность топливной системы, а также
неисправность электрической сети и тормозной системы может послужить причиной
пожара;
НЕ отогревайте трубы
факелом: отогревание в зимний период замёрзших труб, двигателей автомобилей
паяльной лампой или факелом запрещено;
НЕ используйте
неисправные печи и приборы: перед началом отопительного сезона проверяйте
исправность печей, дымоходов, теплогенераторных и калориферных сетей;
НЕ используйте горючие
вещества: категорически запрещено растапливать печи с использованием горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей;
Разведение костров
опасно: разведение костров и сжигание мусора ближе 50 метров до зданий и
сооружений запрещено;
Не сушите одежду на
электронагревательных приборах;
При пожаре немедленно
звоните по телефонам экстренных служб 101,112.