Профилактические беседы и лекции «Безопасный Новый год» в образовательных учреждениях Ленинградской провели работники Леноблпожспаса, подведомственного комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области. По окончании бесед всем были выданы памятки.

«Правила пожарной безопасности должны соблюдаться ребенком не только в детском саду, школе, но и дома. Важно не только научить детей с малых лет, как себя вести при пожаре, но заложить в них правила поведения», ― отмечают в Леноблпожспасе.

Профилактическая работа будет продолжаться и до, и после Нового года.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает о важности знания и соблюдения правил пожарной безопасности в зимний период:

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ: храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте;

НЕ загораживайте проезд: парковка автомобилей во дворах и стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена;

НЕ перегружайте электрическую сеть: при использовании электробытовых приборов нужно учитывать их характеристики, возможности электрической сети;

Пользуйтесь пиротехникой по инструкции: запуск пиротехнических изделий во дворах жилых домов приводит к пожарам в квартирах и припаркованных автомобилях;

НЕ оставляйте без присмотра зажжённые свечи;

НЕ засыпайте с сигаретой: люди, курящие в постели, нередко засыпают с непотушенной сигаретой, что может привести к возгоранию;

НЕ нарушайте правила эксплуатации топливных систем: негерметичность топливной системы, а также неисправность электрической сети и тормозной системы может послужить причиной пожара;

НЕ отогревайте трубы факелом: отогревание в зимний период замёрзших труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом запрещено;

НЕ используйте неисправные печи и приборы: перед началом отопительного сезона проверяйте исправность печей, дымоходов, теплогенераторных и калориферных сетей;

НЕ используйте горючие вещества: категорически запрещено растапливать печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

Разведение костров опасно: разведение костров и сжигание мусора ближе 50 метров до зданий и сооружений запрещено;

Не сушите одежду на электронагревательных приборах;

При пожаре немедленно звоните по телефонам экстренных служб 101,112.