100 миллионов – на поддержку социальным предпринимателям

Александр Юрьевич рассказал, что в грядущем году в регионе планируется целый комплекс мер поддержки социальных предприятий. С 1 января 2022 года установлена ставка по упрощенной системе налогообложения – 1% от доходов (вместо 6%).

Финансовая поддержка будет оказываться по четырем направлениям и в общем объеме составит более 100 млн рублей (в два раза больше, чем в 2021-м) из областного бюджета.

Во-первых, это субсидия для социальных предприятий на возмещение части затрат. На данное мероприятие запланировано 27 млн рублей. Можно возместить затраты на аренду, ремонт помещения, приобретение оборудования, мебели, а с 2022 года – паушальный взнос по франшизе.

Возмещается 75% понесенных затрат, но не более 1 млн рублей.

Во-вторых, предоставление грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства. Данная мера реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с софинансированием из федерального бюджета.

На 2022 год запланировано финансирование на уровне 66 млн рублей. Размер гранта – не менее 100 тысяч и не более 500 тысяч рублей с обязательным софинансированием за счет средств самого предпринимателя – не менее половины от суммы реализуемого проекта.

С 2022 года появится новая форма поддержки: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты, направленные на увеличение количества объектов социальной направленности на территории Ленинградской области. Планируемая компенсация затрат – до 50%, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам («социальная ипотека»).

Объем финансирования на 2022 год – 15 млн рублей.

И четвертая мера поддержки – получение льготных микрозаймов в региональной микрокредитной компании – Фонде поддержки предпринимательства.

Разработаны специальные продукты по микрозаймам для социальных предприятий. Например, «Социальная ипотека» – возможность получить микрозайм в размере до 5 млн рублей, годовая процентная ставка от 2,5% до 5% на срок до 3 лет на приобретение коммерческой недвижимости на вторичном рынке для социального предпринимательства.

Информационную, консультационную и методическую поддержку социальным предприятиям (в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг) можно получить на площадке центра «Мой бизнес» в Центре инноваций социальной сферы – в подразделении Фонда поддержки предпринимательства.

Следует отметить, что с 2022 года воспользоваться финансовыми мерами поддержки смогут только предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий. Заявки по включению принимаются круглогодично, получить консультацию можно и в Фонде поддержки предпринимательства, и муниципальных фондах поддержки.