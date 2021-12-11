100 миллионов – на поддержку социальным предпринимателям

Александр Юрьевич
рассказал, что в грядущем году в регионе планируется
целый комплекс мер поддержки социальных предприятий. С 1 января 2022 года
установлена ставка по упрощенной системе налогообложения – 1% от доходов
(вместо 6%).
Финансовая поддержка будет оказываться по четырем направлениям
и в общем объеме составит более 100 млн рублей (в два раза больше, чем в 2021-м)
из областного бюджета.
Во-первых, это субсидия для социальных предприятий на возмещение
части затрат. На данное мероприятие запланировано 27 млн рублей. Можно
возместить затраты на аренду, ремонт помещения, приобретение оборудования,
мебели, а с 2022 года – паушальный взнос по франшизе.
Возмещается 75% понесенных затрат, но не более 1 млн
рублей.
Во-вторых, предоставление грантов на реализацию проектов в
сфере социального предпринимательства. Данная мера реализуется с 2021
года в рамках федерального проекта «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» с софинансированием из федерального бюджета.
На 2022 год запланировано финансирование на уровне 66
млн рублей. Размер гранта – не менее 100 тысяч и не более 500 тысяч рублей с
обязательным софинансированием за счет средств самого предпринимателя – не
менее половины от суммы реализуемого проекта.
С 2022 года появится новая форма поддержки: субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты,
направленные на увеличение количества объектов социальной направленности на территории
Ленинградской области. Планируемая компенсация затрат – до 50%, связанных с
уплатой процентов по кредитным договорам («социальная ипотека»).
Объем финансирования на 2022 год – 15 млн рублей.
И четвертая мера поддержки – получение льготных микрозаймов в региональной
микрокредитной компании – Фонде поддержки предпринимательства.
Разработаны специальные продукты по микрозаймам для
социальных предприятий. Например, «Социальная ипотека» – возможность получить
микрозайм в размере до 5 млн рублей, годовая процентная ставка от 2,5% до 5% на
срок до 3 лет на приобретение коммерческой недвижимости на вторичном рынке для социального
предпринимательства.
Информационную, консультационную
и методическую поддержку социальным предприятиям (в том числе по вопросам
привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг) можно
получить на площадке центра «Мой бизнес» в Центре инноваций социальной сферы – в
подразделении Фонда поддержки предпринимательства.
Следует отметить, что с 2022
года воспользоваться финансовыми мерами поддержки смогут только
предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий. Заявки по
включению принимаются круглогодично, получить консультацию можно и в Фонде
поддержки предпринимательства, и муниципальных фондах поддержки.