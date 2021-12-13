На страже прав ленинградцев

— Сергей Сергеевич, вот уже три столетия прокуратура бережет правовые устои нашего государства и общества. Какие направления работы сегодня признаны приоритетными?

— Прежде всего, это надзор за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов. Прокурорские проверки повсеместно выявляют нарушения — некачественные и незавершенные работы, неэффективное использование поставленного в учреждения оборудования.

Отдельное внимание уделяем нецелевому использованию бюджетных ассигнований на нацпроекты — в 2021 году возбуждено 5 таких уголовных дел. Два из них связаны с благоустройством общественных территорий. Во Всеволожском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» обустраивали пешеходную зону «Философия красок». Муниципальное учреждение «Оказание услуг развития» в интересах МО «Сертолово» заключило контракт с ООО «Версалия». Хотя исполнитель работы не завершил, акт приемки был подписан. По заключению экспертов, из выделенных 2,171 млн рублей не применили по назначению 1,751 млн.

На особом контроле — надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья. По требованию органов прокуратуры пациентов обеспечивают лекарствами, больницы и поликлиники оснащают медицинской техникой. Так, мужчине с сахарным диабетом, временно проживавшему во Всеволожском районе, отказывали в выписке льготного рецепта, ссылаясь на отсутствие постоянной регистрации. Прокуратура подключилась, вопрос решен. Еще пример — только после нашего вмешательства комитет по здравоохранению Ленобласти закупил для жительницы Тихвина расходные материалы для инсулиновой помпы, необходимость которых установила врачебная комиссия.

— Прокуратура Ленобласти масштабно контролирует исполнение федерального законодательства. В каких сферах в уходящем году правонарушений было выявлено больше всего?

— В сфере соблюдения прав и свобод граждан — 16 448 эпизодов. Большая доля из них приходится на нарушения трудовых и жилищных прав. Много отступлений от правил и в области обеспечения безопасности дорожного движения.

— Одной из важнейших функций прокуратуры является защита прав, свобод и законных интересов граждан, особенно социально незащищенных слоев населения. С какими проблемами ленинградцы обращаются чаще всего?

— Например, по поводу доступа маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры. Меры прокурорского реагирования помогают в установке пандусов, кнопок вызова персонала, вывесок со шрифтом Брайля. Подобные нарушения были устранены, скажем, в учреждениях культуры Подпорожского и Приозерского районов.

Следующая острая проблема — обеспечение инвалидов средствами реабилитации. Так, региональное отделение Фонда соцстрахования не соблюдало 30-дневный срок размещения в единой информационной сети сведений о закупках технических средств реабилитации, что нарушало права многих нуждающихся в этом ленинградцев.

Мы стараемся помогать всем, кто к нам обращается. В этом году, отстаивая интересы инвалидов, внесли более 250 представлений, предъявили свыше 90 исков. Удалось обеспечить санаторно-курортной путевкой инвалида с собакой-поводырем, руководство санатория согласилось их разместить. Это один пример, а их десятки.

— В последние годы особое внимание уделялось защите прав детей-сирот, в частности обеспечению их жильем. Вопрос по-прежнему актуален?

— Да. Это большая, важная и очень сложная работа. Она проводится совместно с правительством Ленобласти, при непосредственном участии губернатора Александра Дрозденко. В регионе сложился эффективный механизм помощи, учитывающий количество и качество приобретаемого для сирот жилья. В рейтинге среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа по итогам 2020 года мы на первом месте. За последние 5 лет регион обеспечил благоустроенным жильем более 1500 детей, направив на это порядка 3,5 млрд рублей.

В этом году мы подали в суды 72 исковых заявления в защиту детей-сирот, 33 из них удовлетворены, остальные рассматриваются. Судебных решений об отказе в удовлетворении требований прокуроров нет.

В результате работы прокуроров в 2021 году 12 граждан получили квартиры. Так, в Киришах два молодых человека, имеющих право на жилье из муниципального фонда, по достижении 18 лет жилплощадью обеспечены не были. Городской прокурор подал в суд иск на администрацию района. В феврале 2021 года жилье было выделено. Еще 5 человек из Киришского района по искам прокуратуры стали новоселами.

В Тосненском районе не включали в список двух нуждающихся в жилье сирот, апеллируя к тому, что у них уже есть в собственности доля в недвижимости. Однако закон не допускает совместное проживание детей с матерями, лишенными родительских прав. Законность восстановлена.

Всего за 9 месяцев в сфере обеспечения жилищных прав детей-сирот выявлено свыше 120 нарушений. По этим фактам главам администраций внесены 10 представлений, 8 из которых удовлетворены (остальные — на рассмотрении), объявлено 6 предостережений.

— Руководство страны говорит о необходимости поддержки малого бизнеса и снижении нагрузки на предпринимателей со стороны контролирующих органов. Здесь у прокуратуры сложная миссия: стоять на страже закона и одновременно защищать права предпринимателей, которые иногда этот закон сами же и нарушают. Расскажите об этом аспекте работы.

— В период распространения коронавирусной инфекции в связи с «мораторием» на проверки прокуратура региона приняла меры по исключению из числа запланированных мероприятий тех, что касались субъектов малого предпринимательства.

Вместе с тем в этом году были вскрыты нарушения прав 11 субъектов малого предпринимательства — 7 проверок организовывало Управление Роспотребнадзора по Ленобласти, 2 — Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора и 2 — ГУ МЧС 47‑го региона.

Продолжаем выявлять и опротестовывать незаконные правовые акты, которые содержат положения, ограничивающие или нарушающие права предпринимателей. Так, областные комитет государственного жилищного надзора и контроля, государственная инспекция труда, а также управление по вопросам миграции ГУ МВД России привлекали к административной ответственности субъекты малого и среднего бизнеса, не рассмотрев замену наказания в виде штрафа на предупреждение.

Если обратиться к цифрам, то в этом направлении за 10 месяцев выявлено 1003 нарушения закона, составлено 188 протестов, по результатам рассмотрения отменено или изменено 122 правовых акта, внесено 329 представлений, по которым 189 лиц привлечены к дисциплинарной, а 67 — к административной ответственности; возбуждено 2 уголовных дела. Работа поэтому и другим направлениям в юбилейном году, разумеется, продолжится. Как и прежде, мы будем стоять на страже прав ленинградцев!

Беседовала Людмила Кондрашова

Фото предоставлено прокуратурой Ленинградской области