На страже прав ленинградцев

— Сергей Сергеевич, вот уже три
столетия прокуратура бережет правовые устои нашего государства и общества.
Какие направления работы сегодня признаны приоритетными?
— Прежде
всего, это надзор за соблюдением законодательства при реализации
национальных проектов. Прокурорские проверки повсеместно выявляют
нарушения — некачественные и незавершенные работы, неэффективное
использование поставленного в учреждения оборудования.
Отдельное
внимание уделяем нецелевому использованию бюджетных ассигнований
на нацпроекты — в 2021 году возбуждено 5 таких уголовных
дел. Два из них связаны с благоустройством общественных территорий.
Во Всеволожском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда»
обустраивали пешеходную зону «Философия красок». Муниципальное учреждение
«Оказание услуг развития» в интересах МО «Сертолово» заключило контракт
с ООО «Версалия». Хотя исполнитель работы не завершил, акт приемки
был подписан. По заключению экспертов, из выделенных 2,171 млн
рублей не применили по назначению 1,751 млн.
На
особом контроле — надзор за соблюдением прав граждан на охрану
здоровья. По требованию органов прокуратуры пациентов обеспечивают
лекарствами, больницы и поликлиники оснащают медицинской техникой. Так,
мужчине с сахарным диабетом, временно проживавшему во Всеволожском
районе, отказывали в выписке льготного рецепта, ссылаясь
на отсутствие постоянной регистрации. Прокуратура подключилась, вопрос
решен. Еще пример — только после нашего вмешательства комитет
по здравоохранению Ленобласти закупил для жительницы Тихвина расходные
материалы для инсулиновой помпы, необходимость которых установила врачебная
комиссия.
— Прокуратура Ленобласти масштабно
контролирует исполнение федерального законодательства. В каких сферах
в уходящем году правонарушений было выявлено больше всего?
— В
сфере соблюдения прав и свобод граждан — 16 448 эпизодов.
Большая доля из них приходится на нарушения трудовых и жилищных
прав. Много отступлений от правил и в области обеспечения
безопасности дорожного движения.
— Одной из важнейших функций
прокуратуры является защита прав, свобод и законных интересов граждан,
особенно социально незащищенных слоев населения. С какими проблемами
ленинградцы обращаются чаще всего?
— Например,
по поводу доступа маломобильных групп к объектам социальной
инфраструктуры. Меры прокурорского реагирования помогают в установке
пандусов, кнопок вызова персонала, вывесок со шрифтом Брайля. Подобные
нарушения были устранены, скажем, в учреждениях культуры Подпорожского
и Приозерского районов.
Следующая
острая проблема — обеспечение инвалидов средствами реабилитации. Так,
региональное отделение Фонда соцстрахования не соблюдало 30-дневный срок размещения
в единой информационной сети сведений о закупках технических средств
реабилитации, что нарушало права многих нуждающихся в этом ленинградцев.
Мы
стараемся помогать всем, кто к нам обращается. В этом году, отстаивая
интересы инвалидов, внесли более 250 представлений, предъявили свыше
90 исков. Удалось обеспечить санаторно-курортной путевкой инвалида
с собакой-поводырем, руководство санатория согласилось их разместить. Это
один пример, а их десятки.
— В последние годы особое внимание
уделялось защите прав детей-сирот, в частности обеспечению их жильем.
Вопрос по-прежнему актуален?
— Да.
Это большая, важная и очень сложная работа. Она проводится совместно
с правительством Ленобласти, при непосредственном участии губернатора
Александра Дрозденко. В регионе сложился эффективный механизм помощи,
учитывающий количество и качество приобретаемого для сирот жилья.
В рейтинге среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа
по итогам 2020 года мы на первом месте. За последние
5 лет регион обеспечил благоустроенным жильем более 1500 детей,
направив на это порядка 3,5 млрд рублей.
В
этом году мы подали в суды 72 исковых заявления в защиту
детей-сирот, 33 из них удовлетворены, остальные рассматриваются.
Судебных решений об отказе в удовлетворении требований прокуроров
нет.
В
результате работы прокуроров в 2021 году 12 граждан получили
квартиры. Так, в Киришах два молодых человека, имеющих право на жилье
из муниципального фонда, по достижении 18 лет жилплощадью
обеспечены не были. Городской прокурор подал в суд иск
на администрацию района. В феврале 2021 года жилье было
выделено. Еще 5 человек из Киришского района по искам
прокуратуры стали новоселами.
В
Тосненском районе не включали в список двух нуждающихся в жилье
сирот, апеллируя к тому, что у них уже есть в собственности доля
в недвижимости. Однако закон не допускает совместное проживание детей
с матерями, лишенными родительских прав. Законность восстановлена.
Всего
за 9 месяцев в сфере обеспечения жилищных прав детей-сирот
выявлено свыше 120 нарушений. По этим фактам главам администраций
внесены 10 представлений, 8 из которых удовлетворены
(остальные — на рассмотрении), объявлено 6 предостережений.
— Руководство страны говорит
о необходимости поддержки малого бизнеса и снижении нагрузки
на предпринимателей со стороны контролирующих органов. Здесь
у прокуратуры сложная миссия: стоять на страже закона и одновременно
защищать права предпринимателей, которые иногда этот закон сами же
и нарушают. Расскажите об этом аспекте работы.
— В
период распространения коронавирусной инфекции в связи с «мораторием»
на проверки прокуратура региона приняла меры по исключению
из числа запланированных мероприятий тех, что касались субъектов малого
предпринимательства.
Вместе
с тем в этом году были вскрыты нарушения прав 11 субъектов
малого предпринимательства — 7 проверок организовывало Управление
Роспотребнадзора по Ленобласти, 2 — Северо-Западное межрегиональное
управление Россельхознадзора и 2 — ГУ МЧС 47‑го региона.
Продолжаем
выявлять и опротестовывать незаконные правовые акты, которые содержат
положения, ограничивающие или нарушающие права предпринимателей. Так, областные
комитет государственного жилищного надзора и контроля, государственная
инспекция труда, а также управление по вопросам миграции ГУ МВД
России привлекали к административной ответственности субъекты малого
и среднего бизнеса, не рассмотрев замену наказания в виде штрафа
на предупреждение.
Если
обратиться к цифрам, то в этом направлении
за 10 месяцев выявлено 1003 нарушения закона, составлено
188 протестов, по результатам рассмотрения отменено или изменено
122 правовых акта, внесено 329 представлений, по которым
189 лиц привлечены к дисциплинарной, а 67 —
к административной ответственности; возбуждено 2 уголовных дела.
Работа поэтому и другим направлениям в юбилейном году, разумеется,
продолжится. Как и прежде, мы будем стоять на страже прав
ленинградцев!
Беседовала
Людмила Кондрашова
Фото
предоставлено прокуратурой Ленинградской области