Языком комикса - о глобальном изменении климата

«Экологические» комиксы создавались на протяжении двух дней, 27 и 28 ноября, в рамках дистанционной комикс-мастерской «НЕкритическая экология», при поддержке и участии комикс-проекта «Респект», движения «РазДельный сбор. Гатчина» и фестиваля «Зеленый город». Разобраться в проблематике и нюансах создания комиксов участникам помогали профессиональные иллюстраторы из волонтерского движения «Гринпис Санкт-Петербург».

Темой ноябрьской онлайн-мастерской стал глобальный климатический кризис, постепенно охватывающий весь мир. Участвовать в этом проекте могли все желающие вне зависимости от уровня подготовки и места жительства.

На открытии выставки комиксов «НЕкритическая экология» с гатчинцами встретились кураторы проекта Дарья Огнева и Анастасия Селезнева. Они раскрыли загадку названия выставки, рассказали, как проходила работа в одноименной онлайн-мастерской, и порассуждали о том, можно ли говорить об изменении климата посредством комиксов и насколько серьезным на самом деле должен быть разговор об экологии.

Как рассказала куратор выставки, волонтер движений «РазДельный сбор. Гатчина» и «Зеленый город», Анастасия Селезнева, основной идеей проекта было вовлечь людей в тему изменения климата, поговорить с ними об этой проблеме в легком формате, помогая им не только осмыслить саму проблему, но и суметь передать это более широкой аудитории.

О том, что климат меняется, и ситуация становится катастрофической, экологи говорят уже не первый десяток лет. Тема глобального климатического кризиса — очень непростая и дискуссионная, наполненная мифами и стереотипами.

- Мне кажется, что эта тема сейчас - одна из самых важных после кризиса, вызванного коронавирусом, - считает Анастасия. - Климатические изменения могут еще сильнее отразиться на нашем обществе, и, как считают ученые, мы с этим столкнемся уже в ближайшие десятилетия.

Почему именно «НЕкритическая экология»? Человечество столкнулось с проблематикой, которую мы все не до конца понимаем. Нам было важно привлечь к этому внимание, избегая языка какого-либо обвинения и критики. С другой стороны, нам показалось, что язык рисунка, язык творческого вовлечения может быть хорошо воспринят. Мы решили привлечь неравнодушных людей с помощью творчества, дать им инструмент, с помощью которого они тоже смогут высказать свою озабоченность. То есть обычные люди смогут рассказать другим обычным людям о том, что происходит, и почему они считают это важным.

Дарья Огнева — профессиональный иллюстратор и волонтер движений «РазДельный сбор» и «Гринпис Санкт-Петербург». В проекте «НЕкритическая экология» она выступила сразу в двух ипостасях — как художник-эксперт, который помогал участникам мастер-класса в их художественном поиске, и как человек, который мог что-то подсказать по теме.

- Мы уже на себе ощущаем климатические изменения, которые происходят вокруг нас, - говорит Дарья. - Повсеместная аномальная жара этим летом, ежегодные пожары, которые принимают уже катастрофические масштабы... Никто уже не может отрицать, что вокруг нас что-то меняется. Идеальная система природного баланса нарушена людьми, и отголоски этого ощущаются уже в каждой точке нашей планеты... В последние годы появилась совершенно новая проблема — климатические беженцы. То есть люди вынуждены бежать не только от войны или плохих условий жизни. Они спасаются от катастрофических последствий изменения климата... Для меня как для художника разговор через картинки кажется наиболее эффективным методом донесения важной информации.

Программа проекта «НЕкритическая экология» была очень насыщенной. Сначала состоялась лекция эксперта «Гринпис», посвятившая участников в эту проблематику. Затем перед ними встала задача придумать свою тему и отразить ее в виде комиксов.

Как рассказали Анастасия и Дарья, в роли художников выступили люди самых разных возрастов и профессий, причем большинство из них прежде никогда не рисовали. Благодаря дистанционному формату, к мастер-классу смогли подключиться участники из самых разных городов — из Гатчины, Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Казани и многих других населенных пунктов.

Каждый участник работал самостоятельно, но с поддержкой художников. Темы комиксов были самыми разными. Кто-то размышлял о последствиях глобального потепления, кто-то посвятил свою работу проблемам засухи и образования парникового эффекта, кто-то рассказывал о вымирающих видах птиц от лица стерха, белого журавля, который находится под угрозой исчезновения.

- Многие говорят себе: «Эта проблема такая большая и сложная. Что же я могу сделать как отдельный человек, чтобы изменилась вся система в целом?» - говорит Анастасия Селезнева. - Кажется, что кто-то другой должен решать за нас все это. Есть же правительство, какие-то крупные корпорации... Но каждый из нас может, меняя свои привычки, вносить свой пусть небольшой вклад в эти изменения. Когда это делает множество людей, тогда этот вклад становится значимым. Ведь именно нам жить в этом мире дальше и именно нам предстоит еще столкнуться с последствиями климатических изменений...

Результаты мастер-класса «НЕкритическая экология» может оценить каждый, заглянув на второй этаж библиотеки им. А.И. Куприна, где расположилась одноименная экспозиция комиксов.

Юлия Лысанюк