Новый ректор ― в ЛГУ имени Пушкина

Григорий Викторович Двас окончил кафедру механики и процессов управления физико-механического факультета Ленинградского политехнического института в 1987 году, а также Kennedy Western University в 1995 году. Является доктором экономических наук, профессором.

В органах власти Ленинградской области работал с 1996 года, когда возглавил комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. С 1999 по 2012 год занимал пост вице-губернатора региона. В последнее время трудился советником губернатора Ленинградской области.

Экс-ректор университета Станислав Еремеев в сентябре 2021 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, после чего покинул свой пост.