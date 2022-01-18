Новый ректор ― в ЛГУ имени Пушкина

Григорий Викторович Двас
окончил кафедру механики и процессов управления физико-механического факультета
Ленинградского политехнического института в 1987 году, а также Kennedy Western
University в 1995 году. Является доктором экономических наук, профессором.
В органах власти
Ленинградской области работал с 1996 года, когда возглавил комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. С
1999 по 2012 год занимал пост вице-губернатора региона. В последнее время
трудился советником губернатора Ленинградской области.
Экс-ректор университета
Станислав Еремеев в сентябре 2021 года был избран депутатом Законодательного
собрания Ленинградской области, после чего покинул свой пост.