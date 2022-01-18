Новый ректор ― в ЛГУ имени Пушкина

Новый ректор ― в ЛГУ имени Пушкина

Ленинградский вуз возглавил бывший вице-губернатор по экономике Григорий Двас. Новый руководитель был представлен на ученом совете в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина.

Рубрики : Образование     18 Jan 2022

Григорий Викторович Двас окончил кафедру механики и процессов управления физико-механического факультета Ленинградского политехнического института в 1987 году, а также Kennedy Western University в 1995 году. Является доктором экономических наук, профессором.

В органах власти Ленинградской области работал с 1996 года, когда возглавил комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. С 1999 по 2012 год занимал пост вице-губернатора региона. В последнее время трудился советником губернатора Ленинградской области.

Экс-ректор университета Станислав Еремеев в сентябре 2021 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, после чего покинул свой пост.

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