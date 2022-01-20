Гатчинец Станислав Бойко возглавил молодежный парламент региона

Но сначала с приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель председателя Законодательного собрания региона Татьяна Тюрина:

- Вы как связующие звенья с нашими муниципалитетами служите дополнительным рычагом в решении вопросов на местах, формируете повестку в регионах и делаете Ленинградскую область лучше! - отметила она.

В диалоге с молодыми парламентариями приняли участие депутаты Станислав Еремеев, Марина Левченко и Павел Коржавых.

- Ваш молодой задор подстегивает нас, депутатов, работать эффективнее. Сплав вашей энергии и нашего опыта - залог успеха «Команды 47»! – отметил председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев.

С отчетом о деятельности молодежного парламента за прошедший год выступила председатель Галина Никифорова. Так, в 2021 году молодые парламентарии вынесли на обсуждение 12 законотворческих инициатив, одна из них была воплощена в жизнь. Продолжают успешно реализовываться и такие проекты, как «Уроки парламентаризма», «День детства» и «Вело 47».

О планах и задачах молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников содружества независимых государств на 2022 год рассказала ее ответственный секретарь Маргарита Сафарова.

Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева рассказала о планах и задачах комитета в текущем году.

- В прошлом году у нас появился отдел патриотических программ, и теперь комитет будет еще глубже работать над этой темой. Также в Ленинградской области начинает работу Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Уже 28 февраля «Авангард» проведет первую военно-патриотическую смену с десятиклассниками, всего же в 2022 году планируется провести 15 смен, которые будет принимать центр «Молодежный», - перечислила председатель комитета. Особое внимание в работе комитета уделяется развитию в регионе добровольчества.

Депутат совета депутатов Пудостьского сельского поселения Алина Коняева представила законодательную инициативу «О введении льготы для лиц старше 75 лет в части отмены транспортного налога». По статистике, на 1 января 2021 года в нашей стране проживает около 9 миллионов граждан старше 75 лет, 2,8 миллиона из них владеет хотя бы одним транспортным средством. Согласно практике обращений граждан в муниципальные органы власти, данная возрастная категория наиболее остро нуждается в такой поблажке. Инициатор проекта предложила разработать и вынести на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об отмене транспортного налога для пожилых ленинградцев.

Были заслушаны доклады о грантовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций региона, о плане работы областного ЗакСа на 2022 год по направлению «общественные связи», представленный начальником отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями аппарата Законодательного собрания Татьяной Толстовой, о развитии «Молодой гвардии» «Единой России» в регионе и о важности экскурсий на производство для профориентации молодежи.

Важным событием в жизни молодежного парламента Ленинградской области стало переизбрание его председателя. Галина Никифорова, возглавлявшая молодежный парламент в течение последних трех с половиной лет, передала свой пост Станиславу Бойко, депутату Совета депутатов города Гатчины. Его кандидатура была поддержана единогласно.