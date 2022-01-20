Гатчинец Станислав Бойко возглавил молодежный парламент региона

Но
сначала с приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель
председателя Законодательного собрания региона Татьяна Тюрина:
-
Вы как связующие звенья с нашими муниципалитетами служите дополнительным
рычагом в решении вопросов на местах, формируете повестку в регионах и делаете
Ленинградскую область лучше! - отметила она.
В
диалоге с молодыми парламентариями приняли участие депутаты Станислав Еремеев, Марина
Левченко и Павел Коржавых.
-
Ваш молодой задор подстегивает нас, депутатов, работать эффективнее. Сплав
вашей энергии и нашего опыта - залог успеха «Команды 47»! – отметил председатель
постоянной комиссии по государственному устройству, международным,
межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев.
С
отчетом о деятельности молодежного парламента за прошедший год выступила
председатель Галина Никифорова. Так, в 2021 году молодые парламентарии вынесли
на обсуждение 12 законотворческих инициатив, одна из них была воплощена в
жизнь. Продолжают успешно реализовываться и такие проекты, как «Уроки
парламентаризма», «День детства» и «Вело 47».
О
планах и задачах молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников
содружества независимых государств на 2022 год рассказала ее ответственный
секретарь Маргарита Сафарова.
Председатель
комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева рассказала
о планах и задачах комитета в текущем году.
- В прошлом году у нас появился отдел патриотических программ, и теперь комитет будет еще глубже работать над этой темой. Также в Ленинградской области начинает работу Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Уже 28 февраля «Авангард» проведет первую военно-патриотическую смену с десятиклассниками, всего же в 2022 году планируется провести 15 смен, которые будет принимать центр «Молодежный», - перечислила председатель комитета. Особое внимание в работе комитета уделяется развитию в регионе добровольчества.
Депутат
совета депутатов Пудостьского сельского поселения Алина Коняева представила
законодательную инициативу «О введении льготы для лиц старше 75 лет в части
отмены транспортного налога». По статистике, на 1 января 2021 года в нашей
стране проживает около 9 миллионов граждан старше 75 лет, 2,8 миллиона из них
владеет хотя бы одним транспортным средством. Согласно практике обращений
граждан в муниципальные органы власти, данная возрастная категория наиболее
остро нуждается в такой поблажке. Инициатор проекта предложила разработать и
вынести на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об отмене
транспортного налога для пожилых ленинградцев.
Были
заслушаны доклады о грантовой поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций региона, о плане работы областного ЗакСа на 2022 год
по направлению «общественные связи», представленный начальником отдела
межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с
общественными организациями аппарата Законодательного собрания Татьяной
Толстовой, о развитии «Молодой гвардии» «Единой России» в регионе и о важности
экскурсий на производство для профориентации молодежи.
Важным
событием в жизни молодежного парламента Ленинградской области стало
переизбрание его председателя. Галина Никифорова, возглавлявшая молодежный
парламент в течение последних трех с половиной лет, передала свой пост
Станиславу Бойко, депутату Совета депутатов города Гатчины. Его кандидатура
была поддержана единогласно.