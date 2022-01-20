Наталья Седова: в мире счастья

«Я буду танцевать!»

«А можно нам исполнить вальс? – спросила меня Наташа Седова, ученица десятого класса. – «Разумеется, - ответил я. – А в чем вопрос?» - «Мой партнер учится не в нашей школе…» - «Конечно, можно. Мы будем рады, если вы вместе станцуете у нас. Может, и наши мальчишки заинтересуются танцами».

И вот они появились в зале после объявления их номера. Наташа была очаровательна: в длинном бирюзовом бальном платье, в серебряных туфельках, стройная, высокая - образец элегантности и пластичности. Казалось, нашего спортивного зала им было мало для стремительного вальса. По сторонам в восхищении стояли и аплодировали старшеклассники, с любопытством созерцали их танец учителя. «Ну, Седова, я от тебя такого не ожидала!» - безыскусно выразила свое впечатление классный руководитель, Наталья Ивановна Рыжова, учитель физики.

А Наташа к этому времени уже приобрела большой танцевальный опыт. В четыре года она объявила родителям: «Я буду танцевать!» Но в то время в танцевальные кружки принимали ребят только школьного возраста. Заниматься классической хореографией она начала в кружке Доме пионеров под руководством Татьяны Николаевны Ильичевой. Сюда привела свою дочку, мечтающую танцевать, мама - Галина Александровна Седова (1934). Два года настоящего удовольствия не только от классической хореографии, репетиций, выступлений на смотрах детской художественной самодеятельности, но и от общения с талантливым педагогом, определившим последующее развитие маленькой девочки. «И даже сегодня, спустя много лет, я помню каждую постановку Татьяны Николаевны, все движения и позы, весь рисунок каждого танца», - вспоминает Наталья Николаевна. На третьем году занятий любимый преподаватель ушел на заслуженный отдых, вскоре сменила коллектив и Наташа. Она решила поступить в Народный коллектив «Ансамбль бального танца «Партита», который располагался в гатчинском Доме культуры. «Ну, давай, покажи, что ты можешь», - устроил ей испытание руководитель студии Николай Алексеевич Шахов. После танца он сразу определил её в пару, что свидетельствовало о высокой оценке потенциала претендентки, потому как с партнерами было трудно: мальчиков в танцевальных коллективах всегда не хватало.

Атмосфера в студии Н.А. Шахова была невероятно творческая и захватывающая – с характерным желанием танцевать, ставить новые номера и композиции, мастерить декорации, выдумывать и изготавливать новые костюмы. Николай Алексеевич был благородным человеком, честным и доброжелательным. Ему удавалось объединять разных людей, и поэтому он смог создать невероятно творческий танцевальный коллектив. «Мы, ребята из «Партиты», дружим до сих пор, а я ведь была самой маленькой в студии того времени». Именно в этом возрасте, будучи ученицей 3-4 класса, Наташа начинает участвовать в конкурсах бально-спортивного танца в Ленинграде, во всероссийских конкурсах. Однако поиск «своей» хореографии продолжался.

В 1984 году она приходит в коллектив Владимира и Людмилы Карпуниных «Олимпия», который к тому времени стал невероятно популярным в Гатчине. И если до этого танец для нее был просто хобби, удовольствием и увлечением, то под руководством новых наставников он постепенно становится серьезным профессиональным занятием. Интенсивные тренировки длительностью по три часа три раза в неделю, просмотр и анализ видеозаписей спортсменов-победителей конкурсов разного уровня, участие в соревнованиях, первый опыт серьезной конкуренции. И так каждую неделю на протяжении семи лет, вплоть до окончания средней школы.

Между двумя огнями

Наташа поступила в первый класс средней школы №9 в 1979 году. Ее первой учительницей стала Нина Петровна Сосова. Училась девочка на «отлично» и неоднократно получала после окончания учебного года Похвальный лист за отличную учебу и примерное поведение. В памяти – приём в пионеры на крейсере «Аврора», правофланговый отряд и правофланговая пионерская дружина имени И.А. Киргетова. Правофланговый отряд – особый пионерский коллектив, который соответствовал самым высоким критериям учебной и общественной работы. «Все остальные пионеры дружины носили белые рубашки, а мы – синие. Это было как-то необычно и почетно! Причем, в продаже синих-то и не было. Родители красили для нас белые рубашки синькой».

В среднем звене классным руководителем Наташи была учительница математики Тамара Андреевна Леушина. Она так хорошо подготовила девочку по своему предмету, что Наташа поступила в десятый физико-математический класс. Два года она упорно занималась математикой у Елены Алексеевны Барашко и физикой у Натальи Ивановны Рыжовой. Это были годы непрестанной занятости, в которых совместились учеба в школе, шесть дней в неделю, по 6-7 уроков ежедневно, и тренировки в школе бального танца.

На физико-математическом классе настоял папа. Николай Яковлевич Седов (1936-2002), инженер-физик по образованию, работал старшим научным сотрудником в Петербургском институте ядерной физики имени академика Константинова (тогда - ЛИЯФ), поэтому будущее своих детей видел только связанным с точными науками. Физиком стал старший брат Наташи, Владислав, и для неё папа видел лишь один единственный путь – в Политехнический институт.

При этом, отец сформулировал цель четко и ясно: «Спонсирую твои танцы только в том случае, если в школе будут хорошие и отличные отметки». А спонсировать было что. Участие в конкурсах и соревнованиях стоили сумасшедших денег, и взносы за участие, и туфли, и костюмы… В то время в дефиците было всё, не говоря уже об экипировке для бальных танцев. В семье, к счастью, удалось все же прийти к компромиссу и выбрать то высшее учебное заведение, где нет физики, но есть высшая математика и много экономики. После окончания средней школы Наташа без особого труда поступила в Санкт-Петербургский финансово-экономический институт имени Вознесенского. А школьных знаний хватило аж до третьего курса, что существенно облегчало студенческую жизнь и самоподготовку к экзаменам.

Эти годы, с 1990 по 1994, были годами постоянного труда, как в институте, так и в школе бального танца. «Я жила, будто в двух мирах, была занята ежедневно с раннего утра до поздней ночи. Утром отправлялась на электричке в институт. В то время еще не было компьютера, все приходилось делать вручную, писать, чертить от руки. После занятий надо было бежать в библиотеку за необходимой литературой. Возвращалась домой и после короткого перекуса бежала в «Олимпию» на тренировку, которая длилась с восьми до десяти вечера. А после десяти откуда-то брались силы и неиссякаемое желание молодости провести пару часов с друзьями, чтобы на следующий день опять всё начинать сначала».

После окончания института, в 1994 году, Н.Н. Седова поступает на работу в Казначейство в Гатчине на должность экономиста и трудится там три года под руководством Валентины Алексеевны Яковлевой. «Вы думаете, почему я там оказалась, - смеётся Наташа, - вот именно, потому что оттуда до «Олимпии» - из одного подъезда в другой перейти». Она с удовольствием занимается производственными делами, не перестаёт благодарить своих школьных учителей, которые сформировали её прочную математическую базу, развили способности к аналитическому мышлению и глобальному охвату явлений: Елену Алексеевну Барашко, учителя математики, которая наставляла упорно трудиться и самостоятельно решать сложные математические задачи, делать необходимые сложные вычисления, Нину Андреевну Новикову, учителя литературы и русского языка, которая научила вычленять самое главное, существенное, составлять планы лекции, доклада, сочинения, структурировать тексты разного рода и жанра. «В казначействе я оперативно и успешно справлялась со всеми задачами. Валентина Алексеевна, замечательный во всех отношениях человек, опытный и умный руководитель, понимала меня и даже отпускала на соревнования, потому что была уверена, что вся работа будет мною выполнена точно и в срок».

В это время Наталья Николаевна начинает осваивать тренерскую работу. Она ведёт свои группы с 17 до 20 часов в «Олимпии» и «Партите», затем начинается личная тренировка, которая длится до 22 часов. Она уже начинает проводить мастер-классы в других городах России. Однажды Наташа знакомится с руководителем городской танцевальной школы «Ритм» из Петрозаводска Ольгой Ивановной Запорожец, которая – после семи лет знакомства - приглашает ее к себе развивать детское спортивное направление в столице Карелии на должность главного балетмейстера. Шесть лет (!), с 1995 по 2001 год, Наталья Николаевна работает вахтовым методом: четыре дня в Петрозаводске, три дня в Гатчине. Тепло вспоминаются их классный рабочий тандем, взаимопонимание, сотрудничество, открытый северный характер общения. Но в какой-то момент она начинает понимать, что уже действительно устала от этого сумасшедшего ритма работы, от постоянного передвижения между двумя городами: «Меня уже знали, кажется, все проводники поезда «Петербург-Петрозаводск»…

«Эльдорадо» - страна богатств и чудес

В 2002 году наступает новый этап творческого пути Н.Н. Седовой. Она создает танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо». Родители детей, которых она тренировала, пошли на то, чтобы создать новый детский коллектив и положили начало новой танцевальной студии в Гатчине. «А начинали мы с того, что ко мне пришли… пять девочек. Я не расстроилась, мне хотелось организовать собственный детский клуб, в соответствии с его названием – пусть этот клуб станет миром счастья для маленьких детей». Каково же было мое несказанное удивление и какова была наша совместная радость, когда уже первое выступление на конкурсе «Кумир XXI века» увенчалось успехом, и мы прошли в финал.

В лучшие годы клуба в его состав входили около 200 детей и взрослых, от 3 до 67 лет. В 2012 году коллектив был награжден премией Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», ему было присвоено звание «Лучший коллектив Ленинградской области». В 2015 году такую же награду получила и Наталья Николаевна как лучший специалист Ленинградской области. «Мы участвовали во всевозможных конкурсах российского и международного уровня, в разных номинациях на чемпионатах Северо-Западного федерального округа, России и мира. В репертуаре коллектива более 100(!!!) хореографических постановок. «Восточная сказка», «Вальс после полуночи», «Безбилетник» - наши хореографические композиции, которые принесли коллективу наивысшие награды. За «Безбилетника» мы получили Гран-при на фестивале в Сочи в 2021 году».

Коллектив «Эльдорадо» держится на преданных танцу воспитанниках, увлеченных преподавателях, которые в этой преданности повторяют своего тренера, Наталью Николаевну Седову, с четырех лет посвятившую себя своему призванию: «Я буду танцевать!».

Незаметно промелькнули 20 лет, как Н.Н. Седова руководит своим клубом «Эльдорадо». «Какое это чудо, какое волшебство – преображение ребенка в танце! Иногда смотрю на него, и не верится, что он затанцует… И вдруг, через некоторое время, внутри у него что-то невидимое просыпается, распускается, и, казалось, самый безнадежный расцветает под звуки музыки, и вот уже ритм, движение захватывают его, и он с горящими глазами стремительно погружается в мир танца, в мир счастья».

Смирнов И.Б., кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России