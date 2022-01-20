Наталья Седова: в мире счастья

«Я
буду танцевать!»
«А можно нам исполнить
вальс? – спросила меня Наташа Седова, ученица десятого класса. – «Разумеется, -
ответил я. – А в чем вопрос?» - «Мой партнер учится не в нашей школе…» -
«Конечно, можно. Мы будем рады, если вы вместе станцуете у нас. Может, и наши
мальчишки заинтересуются танцами».
И вот они появились в
зале после объявления их номера. Наташа была очаровательна: в длинном бирюзовом
бальном платье, в серебряных туфельках, стройная, высокая - образец
элегантности и пластичности. Казалось, нашего спортивного зала им было мало для
стремительного вальса. По сторонам в восхищении стояли и аплодировали
старшеклассники, с любопытством созерцали их танец учителя. «Ну, Седова, я от
тебя такого не ожидала!» - безыскусно выразила свое впечатление классный
руководитель, Наталья Ивановна Рыжова, учитель физики.
А Наташа к этому времени
уже приобрела большой танцевальный опыт. В четыре года она объявила родителям:
«Я буду танцевать!» Но в то время в танцевальные кружки принимали ребят только
школьного возраста. Заниматься классической хореографией она начала в кружке
Доме пионеров под руководством Татьяны Николаевны Ильичевой. Сюда привела свою
дочку, мечтающую танцевать, мама - Галина Александровна Седова (1934). Два года
настоящего удовольствия не только от классической хореографии, репетиций,
выступлений на смотрах детской художественной самодеятельности, но и от общения
с талантливым педагогом, определившим последующее развитие маленькой девочки.
«И даже сегодня, спустя много лет, я помню каждую постановку Татьяны
Николаевны, все движения и позы, весь рисунок каждого танца», - вспоминает
Наталья Николаевна. На третьем году занятий любимый преподаватель ушел на
заслуженный отдых, вскоре сменила коллектив и Наташа. Она решила поступить в
Народный коллектив «Ансамбль бального танца «Партита», который располагался в
гатчинском Доме культуры. «Ну, давай, покажи, что ты можешь», - устроил ей
испытание руководитель студии Николай Алексеевич Шахов. После танца он сразу
определил её в пару, что свидетельствовало о высокой оценке потенциала претендентки,
потому как с партнерами было трудно: мальчиков в танцевальных коллективах
всегда не хватало.
Атмосфера в студии Н.А.
Шахова была невероятно творческая и захватывающая – с характерным желанием
танцевать, ставить новые номера и композиции, мастерить декорации, выдумывать и
изготавливать новые костюмы. Николай Алексеевич был благородным человеком,
честным и доброжелательным. Ему удавалось объединять разных людей, и поэтому он
смог создать невероятно творческий танцевальный коллектив. «Мы, ребята из «Партиты»,
дружим до сих пор, а я ведь была самой маленькой в студии того времени». Именно
в этом возрасте, будучи ученицей 3-4 класса, Наташа начинает участвовать в
конкурсах бально-спортивного танца в Ленинграде, во всероссийских конкурсах.
Однако поиск «своей» хореографии продолжался.
В 1984 году она приходит
в коллектив Владимира и Людмилы Карпуниных «Олимпия», который к тому времени
стал невероятно популярным в Гатчине. И если до этого танец для нее был просто
хобби, удовольствием и увлечением, то под руководством новых наставников он
постепенно становится серьезным профессиональным занятием. Интенсивные
тренировки длительностью по три часа три раза в неделю, просмотр и анализ
видеозаписей спортсменов-победителей конкурсов разного уровня, участие в
соревнованиях, первый опыт серьезной конкуренции. И так каждую неделю на
протяжении семи лет, вплоть до окончания средней школы.
Между
двумя огнями
Наташа поступила в первый
класс средней школы №9 в 1979 году. Ее первой учительницей стала Нина Петровна
Сосова. Училась девочка на «отлично» и неоднократно получала после окончания
учебного года Похвальный лист за отличную учебу и примерное поведение. В памяти
– приём в пионеры на крейсере «Аврора», правофланговый отряд и правофланговая
пионерская дружина имени И.А. Киргетова. Правофланговый отряд – особый
пионерский коллектив, который соответствовал самым высоким критериям учебной и
общественной работы. «Все остальные пионеры дружины носили белые рубашки, а мы
– синие. Это было как-то необычно и почетно! Причем, в продаже синих-то и не
было. Родители красили для нас белые рубашки синькой».
В среднем звене классным
руководителем Наташи была учительница математики Тамара Андреевна Леушина. Она
так хорошо подготовила девочку по своему предмету, что Наташа поступила в
десятый физико-математический класс. Два года она упорно занималась математикой
у Елены Алексеевны Барашко и физикой у Натальи Ивановны Рыжовой. Это были годы
непрестанной занятости, в которых совместились учеба в школе, шесть дней в
неделю, по 6-7 уроков ежедневно, и тренировки в школе бального танца.
На физико-математическом
классе настоял папа. Николай Яковлевич Седов (1936-2002), инженер-физик по
образованию, работал старшим научным сотрудником в Петербургском институте
ядерной физики имени академика Константинова (тогда - ЛИЯФ), поэтому будущее
своих детей видел только связанным с точными науками. Физиком стал старший брат
Наташи, Владислав, и для неё папа видел лишь один единственный путь – в
Политехнический институт.
При этом, отец
сформулировал цель четко и ясно: «Спонсирую твои танцы только в том случае,
если в школе будут хорошие и отличные отметки». А спонсировать было что.
Участие в конкурсах и соревнованиях стоили сумасшедших денег, и взносы за
участие, и туфли, и костюмы… В то время в дефиците было всё, не говоря уже об
экипировке для бальных танцев. В семье, к счастью, удалось все же прийти к
компромиссу и выбрать то высшее учебное заведение, где нет физики, но есть
высшая математика и много экономики. После окончания средней школы Наташа без
особого труда поступила в Санкт-Петербургский финансово-экономический институт
имени Вознесенского. А школьных знаний хватило аж до третьего курса, что
существенно облегчало студенческую жизнь и самоподготовку к экзаменам.
Эти годы, с 1990 по 1994,
были годами постоянного труда, как в институте, так и в школе бального танца.
«Я жила, будто в двух мирах, была занята ежедневно с раннего утра до поздней
ночи. Утром отправлялась на электричке в институт. В то время еще не было
компьютера, все приходилось делать вручную, писать, чертить от руки. После
занятий надо было бежать в библиотеку за необходимой литературой. Возвращалась
домой и после короткого перекуса бежала в «Олимпию» на тренировку, которая
длилась с восьми до десяти вечера. А после десяти откуда-то брались силы и
неиссякаемое желание молодости провести пару часов с друзьями, чтобы на
следующий день опять всё начинать сначала».
После окончания
института, в 1994 году, Н.Н. Седова поступает на работу в Казначейство в
Гатчине на должность экономиста и трудится там три года под руководством
Валентины Алексеевны Яковлевой. «Вы думаете, почему я там оказалась, - смеётся
Наташа, - вот именно, потому что оттуда до «Олимпии» - из одного подъезда в
другой перейти». Она с удовольствием занимается производственными делами, не
перестаёт благодарить своих школьных учителей, которые сформировали её прочную
математическую базу, развили способности к аналитическому мышлению и
глобальному охвату явлений: Елену Алексеевну Барашко, учителя математики,
которая наставляла упорно трудиться и самостоятельно решать сложные
математические задачи, делать необходимые сложные вычисления, Нину Андреевну
Новикову, учителя литературы и русского языка, которая научила вычленять самое
главное, существенное, составлять планы лекции, доклада, сочинения,
структурировать тексты разного рода и жанра. «В казначействе я оперативно и
успешно справлялась со всеми задачами. Валентина Алексеевна, замечательный во
всех отношениях человек, опытный и умный руководитель, понимала меня и даже
отпускала на соревнования, потому что была уверена, что вся работа будет мною
выполнена точно и в срок».
В это время Наталья
Николаевна начинает осваивать тренерскую работу. Она ведёт свои группы с 17 до
20 часов в «Олимпии» и «Партите», затем начинается личная тренировка, которая
длится до 22 часов. Она уже начинает проводить мастер-классы в других городах
России. Однажды Наташа знакомится с руководителем городской танцевальной школы
«Ритм» из Петрозаводска Ольгой Ивановной Запорожец, которая – после семи лет
знакомства - приглашает ее к себе развивать детское спортивное направление в
столице Карелии на должность главного балетмейстера. Шесть лет (!), с 1995 по
2001 год, Наталья Николаевна работает вахтовым методом: четыре дня в
Петрозаводске, три дня в Гатчине. Тепло вспоминаются их классный рабочий
тандем, взаимопонимание, сотрудничество, открытый северный характер общения. Но
в какой-то момент она начинает понимать, что уже действительно устала от этого
сумасшедшего ритма работы, от постоянного передвижения между двумя городами:
«Меня уже знали, кажется, все проводники поезда «Петербург-Петрозаводск»…
«Эльдорадо»
- страна богатств и чудес
В 2002 году наступает
новый этап творческого пути Н.Н. Седовой. Она создает танцевально-спортивный
клуб «Эльдорадо». Родители детей, которых она тренировала, пошли на то, чтобы
создать новый детский коллектив и положили начало новой танцевальной студии в
Гатчине. «А начинали мы с того, что ко мне пришли… пять девочек. Я не
расстроилась, мне хотелось организовать собственный детский клуб, в
соответствии с его названием – пусть этот клуб станет миром счастья для
маленьких детей». Каково же было мое несказанное удивление и какова была наша
совместная радость, когда уже первое выступление на конкурсе «Кумир XXI века»
увенчалось успехом, и мы прошли в финал.
В лучшие годы клуба в его
состав входили около 200 детей и взрослых, от 3 до 67 лет. В 2012 году
коллектив был награжден премией Ленинградского областного ежегодного конкурса
профессионального мастерства «Звезда культуры», ему было присвоено звание
«Лучший коллектив Ленинградской области». В 2015 году такую же награду получила
и Наталья Николаевна как лучший специалист Ленинградской области. «Мы
участвовали во всевозможных конкурсах российского и международного уровня, в
разных номинациях на чемпионатах Северо-Западного федерального округа, России и
мира. В репертуаре коллектива более 100(!!!) хореографических постановок. «Восточная
сказка», «Вальс после полуночи», «Безбилетник» - наши хореографические
композиции, которые принесли коллективу наивысшие награды. За «Безбилетника» мы
получили Гран-при на фестивале в Сочи в 2021 году».
Коллектив «Эльдорадо»
держится на преданных танцу воспитанниках, увлеченных преподавателях, которые в
этой преданности повторяют своего тренера, Наталью Николаевну Седову, с четырех
лет посвятившую себя своему призванию: «Я буду танцевать!».
Незаметно промелькнули 20
лет, как Н.Н. Седова руководит своим клубом «Эльдорадо». «Какое это чудо, какое
волшебство – преображение ребенка в танце! Иногда смотрю на него, и не верится,
что он затанцует… И вдруг, через некоторое время, внутри у него что-то
невидимое просыпается, распускается, и, казалось, самый безнадежный расцветает
под звуки музыки, и вот уже ритм, движение захватывают его, и он с горящими
глазами стремительно погружается в мир танца, в мир счастья».
Смирнов И.Б., кандидат
педагогических наук, Заслуженный учитель России